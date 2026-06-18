我是廣告 請繼續往下閱讀

韓劇《鐵拳教育》中角色「宇振媽媽」，因為懷疑自家孩子在學校受到委屈，瘋狂用電話、訊息騷擾老師崔智善，使她罹患憂鬱症輕生未遂，而宇振媽媽這個恐龍家長的角色，也成為了網友票選最討厭角色之一，近日飾演宇振媽媽的演員朴智妍透露，這是自己人生中第一次演反派，且最剛開始收到的劇本其實是昭演女高中被霸凌的老師，並非宇振媽媽。朴智妍在Netflix《鐵拳教育》反派演員訪問中表示，劇組最初是打算讓她演出第3集中，昭演女高導師霸凌案的老師角色，但在正式定案前，導演洪鍾燦重新調整劇本，轉而邀請她挑戰第5集的「宇振媽媽」，並親自詢問她是否有興趣接演。朴智妍回憶導演當時的說法：「演員覺得有趣、導演也覺得有趣，合作起來才會更愉快。」再加上她過去幾乎飾演溫柔的正派角色，因此如此強烈的反派家長形象，讓她當下立刻產生興趣，毫不猶豫答應出演；最終，朴智妍成功詮釋這位令人印象深刻的「宇振媽媽」，超有壓迫感的演技讓觀眾氣得牙癢癢。因為朴智妍是和女高案主角韓芮梨（朴敘允 飾）一起受訪，因此她講完這段選角故事後，朴敘允還笑說：「我們差一點就要以很不好的方式見面了。」朴智妍則立刻接話回應：「還真的是，我們差一點就碰上了。」讓兩人瞬間笑成一片。