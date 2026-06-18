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甘肅省天水市台辦將在21日舉行公祭伏羲大典，新北市三重先嗇宮也將同步舉辦「2026兩岸共祭伏羲祭典」，引發外界關注是否涉及宗教統戰。對此，陸委會發言人梁文傑表示，兩岸共祭伏羲大典已邁入第13屆，相關活動最早由國台辦推動，並交由甘肅省台灣事務辦公室及天水市台辦負責執行，因此從活動起源到實際運作，從頭到尾就是一個台辦系統的活動。梁文傑指出，台灣方長期由新北市三重先嗇宮配合辦理相關祭典，陸委會也持續關注多年，2023年活動邀請函曾直接將甘肅省台灣事務辦公室與先嗇宮並列為主辦單位，等同於公開承認雙方共同舉辦活動，陸委會在掌握相關情況後，曾主動進一步了解並向主辦單位說明兩岸交流應遵守的規範，先嗇宮董事長、現任國民黨副主席李乾龍長期投入相關活動推動，因此格外受到關注。梁文傑表示，經過陸委會提醒後，近年活動形式已有所調整，雖然兩岸仍選在同一天舉行祭典，但對外皆宣稱是「各自舉辦、各自辦理」，不再以共同主辦名義宣傳，過去曾出現邀請中國人士來台參與，甚至透過視訊連線串聯兩岸會場的情況，如今也已不復見，他認為，近幾年相關活動整體而言已較符合規範，但陸委會仍將持續追蹤與關注，審視是否涉及違反兩岸人民關係條例或與中共是否有合作。