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台東縣長饒慶鈴因預錄影片在海峽論壇播放，遭陸委會移送行政查處，引發在野黨不滿，前國民黨主席朱立倫痛批陸委會已成陸障隊，專門阻撓兩岸正常交流。與此同時，立委王鴻薇質詢時踢爆，陸委會一邊喊窮，一邊卻編列高達98萬元的預算，用來裝修僅10坪大的圓桌會議室，引發網民諷刺會議桌難道是「鑲金帶鑽」。對此，陸委會與台港經濟文化合作策進會澄清並開放媒體實地考察，策進會董事長賴秀如澄清，該空間原為閒置的董事長辦公室，考量陸委會會議空間不足，且許多港澳人士面談極需隱私與安全，才決定改建為多功能會議室。賴秀如指出，立委質詢時所使用的豪華簡報照片明顯為AI生成的假圖，宛如皇宮般奢華，與現場樸素、僅掛著借來畫作的簡單裝潢完全不符，批評同為媒體出身的立委用假圖質詢有違專業。針對98萬元整修費用，陸委會解釋，該處辦公空間已歷時30年未曾翻修，管線相當老舊，這次裝修除了購買會議桌椅，還包含天花板、地板、空調、機電管線以及消防設施的整體翻新，整體採購流程都依據政府採購法進行公開議價，秉持撙節原則辦理，並非外界所傳的僅購買單一高價桌子。