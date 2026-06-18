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▲品牌堅持遵循日本讚岐傳統工法，嚴選日本香川縣麵粉與關西濃口醬油，透過反覆揉壓、熟成與現場製麵工序，打造兼具高彈性、強勁Q度與滑順口感的頂級麵體。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

▲除了經典湯烏龍麵外，「UDON讚岐烏龍麵」亦結合台灣市場喜好，延伸多款兼具創意與季節感的豐富單品。（圖／高雄義享時尚廣場提供）

▲「UDON讚岐烏龍麵」進駐高雄義享時尚廣場B2美食樓層。（圖／高雄義享時尚廣場提供）

來自日本香川縣職人製麵文化的「UDON讚岐烏龍麵」創立於2012年，自台中起步，創辦人特別親赴日本香川學習正統讚岐製麵技術。憑藉對品質的熱忱，近年更成功拓展至美國紐約大學（NYU）商圈，成為少數成功進軍國際市場的台灣自創烏龍麵品牌。如今，品牌第三個據點正式落腳高雄義享時尚廣場。有別於一般大型連鎖品牌的標準化與快速供餐，「UDON讚岐烏龍麵」更加強調日本職人精神中的「現場感」與「溫度」，完美融合「現點現煮」、「日式自助」、「職人現場製麵」與「日本街邊食堂氛圍」四大核心。品牌堅持遵循日本讚岐傳統工法，嚴選日本香川縣麵粉與關西濃口醬油，透過反覆揉壓、熟成與現場製麵工序，打造兼具高彈性、強勁Q度與滑順口感的頂級麵體。為了更完整還原日本讚岐烏龍麵對「水質」的講究，「UDON 讚岐烏龍麵」更同步導入 RO 逆滲透純水系統，從製麵、煮麵到高湯熬製，全面降低水中雜質與礦物質對風味的干擾。品牌團隊表示：「我們希望帶回台灣的，不只是日本烏龍麵的技術，更是日本職人對品質的堅持，以及日本街邊食堂那種真實、溫暖且充滿人情味的文化。」除了經典湯烏龍麵外，「UDON讚岐烏龍麵」亦結合台灣市場喜好，延伸多款兼具創意與季節感的豐富單品，包括炸蝦天婦羅、唐揚雞、燒餃子，以及多樣現場炸製的蔬菜天婦羅。高雄義享時尚廣場店更特別推出全台獨家限定商品「糰子烏龍麵」！將日式醬燒糰子完美結合熱湯烏龍麵，鹹甜交融的日式醬香、Q彈糰子與讚岐烏龍麵的滑順口感相互交織，呈現出宛如日本祭典屋台般的創意風味，視覺與味覺雙重滿足，絕對是到訪時必定要品嚐的重點限定料理。「UDON讚岐烏龍麵」高雄義享店更同步導入近年積極推動的「日式食堂美學」。從溫潤的木質空間、精緻餐具器皿、柔和的燈光設計，到開放式油炸區與自助動線規劃，皆以「更貼近日本在地食堂」為核心。品牌團隊也強調：「我們不是單純複製日本，而是希望把真正的讚岐精神與台灣餐飲文化融合，做出屬於台灣、也能走向世界的烏龍麵品牌。」