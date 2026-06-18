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▲展覽以「河流孕育文明」為核心概念，透過最新數位投影技術、環繞音效、多媒體互動裝置及大型情境造景，重現四大古文明的歷史場景與文化成就。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

▲展覽以「河流孕育文明」為核心概念，透過最新數位投影技術、環繞音效、多媒體互動裝置及大型情境造景，重現四大古文明的歷史場景與文化成就。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.18）

《世界古文明沉浸體驗展》6月19日起至9月8日於高雄駁二藝術特區P3倉庫登場。展覽結合珍貴複刻文物展示、大型場景重建、沉浸式數位科技、互動體驗與藝術敘事，帶領觀眾穿越時空，探索人類文明的起源、智慧與精神世界。主辦單位翡冷翠文創表示，希望讓觀眾不只是觀看展覽，更能親身走入文明發展的關鍵時刻，感受古人面對自然、信仰、權力與生命課題時所留下的智慧結晶。本次展覽以「河流孕育文明」為核心概念，透過最新數位投影技術、環繞音效、多媒體互動裝置及大型情境造景，重現四大古文明的歷史場景與文化成就。展覽規劃四大古文明展區，包含「美索不達米亞文明」走進兩河流域的文明搖籃，透過巨型浮雕、城邦場景與數位影像，探索世界最早文字、法律與城市文明的誕生，見證人類秩序建立的重要開端。「古埃及文明」穿越神秘的金字塔與陵墓世界，在沉浸式光影與大型造景中揭開法老王國的面紗，感受古埃及人對生命、死亡與永恆的深刻思考。「地中海文明」從希臘神話到羅馬文化，展區重現經典雕塑與建築美學，引領觀眾認識民主、哲學、藝術與科學如何深刻影響今日世界文明的發展。「古印度文明」透過曼陀羅、宗教藝術，以及古城遺址場景重建動畫，帶領觀眾探索生命輪迴、宇宙觀與內在智慧，感受印度文明獨特而深遠的精神文化。