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百萬YouTube頻道「老高與小茉Mr & Mrs Gao」近來被爆出逃稅遭中國政府拘留、財產被查封，甚至傳出夫妻離婚等消息，讓不少粉絲相當擔心。今（18）日有網友在新加坡巧遇老高本人，但他身邊卻沒有老婆小茉的存在，且外型看起來有些發福，掀起網友熱議。一名網友在Threads分享照片，表示自己在新加坡街頭巧遇老高，照片中的他戴著眼鏡、身穿簡單短袖與短褲，面對粉絲要求合照也大方配合，看起來相當親民，完全不像網路瘋傳的「被中國抓走」或失聯狀態。不過照片曝光後，除了證明老高平安無事之外，另一個話題意外引發討論，當天老高身旁並沒有看到老婆小茉的身影，而他本人看起來似乎比過去圓潤不少，臉部線條明顯變得豐滿，引來網友熱烈討論，「看到老高人還在，真開心」、「第一次看到有人遇到野生老高」、「幸好人還在。」事實上，今年以來關於老高與小茉的傳聞不斷，尤其頻道一度因愛犬「力氣」生病停更約3個月，加上老高曾在影片中只聞其聲不見其人，原定8週年直播又突然取消，因此讓外界猜測四起，甚至衍生出離婚、逃稅破產等各種說法。對此，與老高合作長達7年的周邊品牌夥伴陳捲毛早已出面闢謠，強調所謂離婚、查稅、破產等消息全是捏造內容。她也透露，老高本人對於網路流言相當淡定，認為簡單發個聲明即可，目前夫妻倆只是單純休息與調整狀態，希望外界不要過度聯想。