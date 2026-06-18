威力彩第115000049期今（18）日晚間開獎，台彩稍早公布開獎結果，今晚頭獎由一人獨得，實際獲獎金額為10.38億元，中獎彩券行為台北市中山區農安街247號1樓「八方進財彩券行」，為今年最高單注頭獎獎金。 我是廣告 請繼續往下閱讀 🟡6月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼 威力彩：第一區02、08、09、15、18、23，第二區04。 今彩539：09、20、27、28、30。 39樂合彩：09、20、27、28、30。 3星彩：2、8、6。 4星彩：1、9、3、7。 ※派彩結果以台彩官網資料為主 ▲威力彩第115000049期10.38億元頭獎一人獨得，為今年最高單注頭獎獎金。（圖／記者徐銘穗攝） 相關新聞 6/18威力彩頭獎10.5億！連30槓快終結 中獎號碼、今彩539獎號曝連30期摃龜！威力彩今上看10.5億 台彩曝頭獎得主包牌法 威力彩包牌聰明買法找到了！中獎機率暴增60倍 行家爽抱15.89億威力彩最熱門號碼是它！台彩證實「猛開337次」 他秒選獨中20億 賴禹妡編輯記者從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...作品集 威力彩台彩今彩539頭獎