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美國總統川普透露英特爾（Intel）將與蘋果合作進行半導體設計與生產，受此消息激勵，美股18日開盤後英特爾股價大漲逾10％，帶動各主要指數齊漲。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲216.53點或0.42％；標普500指數上漲50.72點或0.68％；那斯達克指數點上漲188.294點或0.72％；費城半導體指數上漲655.73點或4.87％。根據《CNBC》報導，川普稱自己幫助英特爾與輝達和TerraFab以及蘋果合作，在美國設計和製造晶片，這番說法帶動英特爾與晶片股大漲，美光科技盤中漲逾5％、台積電ADR也上漲逾3％，輝達股價則是上漲超過1％。至於馬斯克的SpaceX在上市後於昨日首度出現股價下跌，今日繼續失速，股價在盤中大跌超過5％。另外，聯準會（Fed）新任主席華許昨日首次主持利率政策會議，決定不提交利率預測，這使得市場預測利率走向變得更加複雜。然而，華許在新聞發布會上反覆強調實現「價格穩定」的目標，其語氣被認為相當鷹派。分析師瓦爾蓋斯（Sonu Varghese）表示，「聯準會雖然維持利率不變，但因釋出更加鷹派的利率點陣圖而破壞了市場氣氛。考量到通膨居高不下，這點不難理解；不過，委員會內部遠未達成共識，目前僅剩約半數成員預計今年底前還會升息」。瓦爾蓋斯補充指出，「更關鍵的在於，對於一個通膨依舊嚴峻且勞動力市場正趨於穩定的經濟體而言，目前的政策看起來仍然偏向寬鬆」。