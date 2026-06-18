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▲桑椹有「紫色寶石」之稱，被譽為「花青素之王」。（圖／翻攝畫面）

▲陳稼莊具備ISO 22000與HACCP雙重國際認證以及台灣有機加工認證的合法加工廠。（圖／翻攝畫面）

連鎖飲品界繼「綠色抹茶」浪潮後，近期在韓國「Ube紫山藥飲料」的帶動下，又掀起「夢幻紫色」狂潮。這杯飲品巧妙運用菲律賓國民食材Ube紫山藥，渲染出極具視覺震撼的紫白漸層，兼具顏值及營養價值，成為飲品市場新寵。業者指出，當跨國品牌紛紛向海外尋求原料來打造紫色魔法時，台灣本土其實就擁有一顆含金量更高的「紫色寶石-桑椹」。被譽為「花青素之王」的桑椹，富含白藜蘆醇、維生素C以及鐵、鈣等礦物質，除了能賦予飲品同樣夢幻、甚至更為深邃瑰麗的紫紅色澤外，其自帶的天然酸甜果香，在風味層次上也更豐富。座落於南台灣的「陳稼莊自然農業有限公司」，擁有全台面積最大的有機桑椹農場，近年更在二代接班人陳煥為的操盤下，挾著超過三十多年淬鍊的農產加工實力，大舉插旗百億規模的餐飲B2B供應鏈。陳煥為指出，台灣桑椹的黃金採收期僅集中在每年三月底至四月底這短短的一個月，根本無法支撐大型連鎖品牌全年度的常態性菜單。為了解決供應鏈的致命痛點，打出「產地與工廠垂直整合」的王牌，強調桑椹目前百分之百都是自家農場種植，拒絕依賴外部契作。陳稼莊農場採用有機與自然農法，桑椹樹不依賴水管灌溉，因此根系必須深深扎入土壤深處尋找水分。這種近乎野放的種植法，不僅淬鍊濃縮出濃郁果香，更讓果樹無懼颱風的侵襲。此外，剛採收下的新鮮桑椹清洗後迅速送入攝氏零下18度的冷鏈系統鎖住水果的鮮甜，並透過具ISO 22000與HACCP雙重國際認證及台灣有機加工認證的合法加工廠，隨時依據企業客戶的營運節奏配合生產。為了讓企業客戶的品項結構更具市場競爭力，陳稼莊進一步將戰線延伸，導入台灣在地契作與嚴格把關的「百香果」與「紅心芭樂」系列產品，透過自有工廠轉化為營業用果汁與果醬。不僅徹底解決生鮮水果在後場處理時耗損率高、剝皮去籽耗費人工的痛點，更讓餐飲業者在規劃菜單時，能同時擁有紫色、黃色、粉紅色的天然視覺調色盤，實現一站式購足頂級永續餐飲食材的便利性。陳煥為指出，在ESG、SDGs永續發展與永續採購成為商界顯學的今天，陳稼莊獲登錄於官方主辦的「社會創新平台」，對其產品的採購更能實質計入政府機關、國營事業、民營企業、民間組織的Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制積分，零售市場的客戶更包含美式量販巨頭好市多Costco等指標性有機天然食品連鎖通路，下一步是將有機天然的頂級永續餐飲原物料，直送各大連鎖餐飲與烘焙品牌的後場。