我是廣告 請繼續往下閱讀

俄烏戰爭持續超過4年未歇，烏克蘭18日出動眾多無人機襲擊俄羅斯首都莫斯科，為2年來最大規模攻擊，讓莫斯科多處冒出火光與濃煙。對此，美國國防部副部長科爾比（Elbridge A. Colby）表示，美國將支持烏克蘭的責任轉移給歐洲的政策進展良好，北約成員國持續對烏克蘭提供支持，對於維持烏克蘭對抗俄羅斯的戰鬥至關重要。根據《衛報》報導，科爾比表示，過去一年來，歐洲國家在支持烏克蘭防務方面發揮了主導作用，承擔了對烏克蘭的財政支持責任，並各自向烏克蘭提供了本國的武器，「這種將支持重心轉移給歐洲的過渡政策已經上路，而且也與烏克蘭持續、有效的防務相輔相成，烏克蘭的局勢甚至因此有所改善」。科爾比指出，「烏克蘭不僅成功守住了前線，還在部分地區改善了局勢，為持久和平奠定基礎。這種和平是建立在俄羅斯的體認之上，即俄羅斯必須明白，延續這場戰爭不僅應受譴責，而且對莫斯科而言也是得不償失」。科爾比強調，「我們在美國一再聽到，烏克蘭的防務對歐洲和我們的盟友而言有多麼重要...現在正是我們的歐洲盟友用行動來實踐諾言的機會，盟友持續且不間斷的支持對於維持烏克蘭防線至為關鍵，且這有助於烏克蘭建立並鞏固持久和平」。