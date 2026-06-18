我是廣告 請繼續往下閱讀

連續30期頭獎摃龜的威力彩，今（18）日晚間再度開獎，第115000049期威力彩開出的第一區中獎號碼為02、08、09、15、18、23，第二區中獎號碼為04，這期頭獎10億3871萬5450元，1注獨得，從台北市區農安街247號1樓「八方進財彩券行」開出。彩券行林小姐受訪時表示，沒想到會開出頭獎，真的高興到快說不出話來，她也透露，店內有擺放一對紅白獅子，可能也幫彩券行招財。林小姐說，這是經營第5屆公益彩券以來，第一次開出頭獎，還是10.38億元威力彩頭獎，像做夢一樣，一時反應不過來，還以為別人在開玩笑，回神開心到講不出話了。不過，問到店裡有什麼招財秘訣，她說，就平常心，最近也沒有特別去拜拜，也沒有發現有異狀。不過，她透露，店裡有擺放一對紅色及白色小獅子，就擺在店內電視附近，位置是當初請人幫忙擺放的，她也不懂。她也回憶，由於這期威力彩頭獎破10億元，今日很多客人上門，而且都是幾百幾百投注，500元、1000元很多，但誰中獎就不知道了。據了解，「紅白獅」在傳統文化與風水學中象徵吉祥如意、驅邪避凶與招財進寶，其中紅色象徵喜氣與好運，白色則代表純潔與鎮煞，紅白搭配既能避邪，也能為空間帶來活絡的財氣。