威力彩第115000049期頭獎今晚終結連槓，由台北市中山區「八方進財彩券行」開出10.38億元頭獎一注獨得，刷新今年最高單注頭獎紀錄。值得注意的是，本期7注貳獎同樣全數出自該投注站，推測得主可能透過包牌投注，不僅抱走頭獎，也將貳獎一併收入囊中。依現行稅制計算，頭獎需扣除20%所得稅及0.4%印花稅，實領約8億2546萬元，加上7注貳獎扣稅後約791萬元，總獎金上看8億3415萬元，財富自由幾乎一步到位。
10.38億頭獎獎落台北中山！同店再爆7注貳獎
威力彩第115000049期今晚開獎，累積30期未送出的頭獎終於開出，10.38億元頭獎由台北市中山區農安街247號1樓的「八方進財彩券行」開出一注獨得，不僅終結連槓紀錄，也寫下今年最高單注頭獎金額。
更令人驚訝的是，根據台灣彩券官網公布資料，本期同步開出的7注貳獎，中獎投注站竟然同樣是「八方進財彩券行」。由於頭獎與多注貳獎集中於同一投注站，推測中獎人極可能採取包牌投注方式，一口氣將頭獎與貳獎全數包辦，成為本期最大贏家。
威力彩「10.38億頭獎加貳獎」全包實領多少？扣稅後金額曝
依照現行彩券課稅規定，威力彩頭獎與貳獎皆須課徵20%所得稅及0.4%印花稅。若本期10.38億元頭獎與7注貳獎皆由同一名幸運兒抱回，頭獎扣稅後可實領約8億2546萬元；7注貳獎合計993萬7274元，扣稅後則約可領791萬元。
換算下來，這名幸運兒總獎金至少達8億3415萬元，足以躋身億萬富翁行列，根本等同於原地退休，可以直接出發環遊世界。
威力彩包牌怎麼玩？5600元全餐式包牌法曝
為了提升中大獎機率，不少彩迷會選擇包牌投注。所謂包牌，就是透過增加號碼組合數量，擴大中獎覆蓋範圍，提高命中機率。
以目前威力彩玩法來看，常見的基本包牌主要有兩種形式。第一種是固定第一區6個號碼，並將第二區01至08號全部買下；第二種則是第一區與第二區號碼皆採變動組合，增加對獎組數。兩種方式投注金額皆為800元。
除了入門級的800元包牌玩法之外，也有進階版的5600元全餐式投注方案。首先在第一區挑選7組數字組合，再讓每組號碼依序搭配第二區01至08號，總共可形成56組投注組合。雖然投注成本較高，但涵蓋範圍更廣，是不少資深彩迷衝擊高額獎金的常見策略。
🟡6月18日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區02、08、09、15、18、23，第二區04。
今彩539：09、20、27、28、30。
39樂合彩：09、20、27、28、30。
3星彩：2、8、6。
4星彩：1、9、3、7。
※派彩結果以台彩官網資料為主
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威力彩第115000049期今晚開獎，累積30期未送出的頭獎終於開出，10.38億元頭獎由台北市中山區農安街247號1樓的「八方進財彩券行」開出一注獨得，不僅終結連槓紀錄，也寫下今年最高單注頭獎金額。
更令人驚訝的是，根據台灣彩券官網公布資料，本期同步開出的7注貳獎，中獎投注站竟然同樣是「八方進財彩券行」。由於頭獎與多注貳獎集中於同一投注站，推測中獎人極可能採取包牌投注方式，一口氣將頭獎與貳獎全數包辦，成為本期最大贏家。
依照現行彩券課稅規定，威力彩頭獎與貳獎皆須課徵20%所得稅及0.4%印花稅。若本期10.38億元頭獎與7注貳獎皆由同一名幸運兒抱回，頭獎扣稅後可實領約8億2546萬元；7注貳獎合計993萬7274元，扣稅後則約可領791萬元。
換算下來，這名幸運兒總獎金至少達8億3415萬元，足以躋身億萬富翁行列，根本等同於原地退休，可以直接出發環遊世界。
為了提升中大獎機率，不少彩迷會選擇包牌投注。所謂包牌，就是透過增加號碼組合數量，擴大中獎覆蓋範圍，提高命中機率。
以目前威力彩玩法來看，常見的基本包牌主要有兩種形式。第一種是固定第一區6個號碼，並將第二區01至08號全部買下；第二種則是第一區與第二區號碼皆採變動組合，增加對獎組數。兩種方式投注金額皆為800元。
除了入門級的800元包牌玩法之外，也有進階版的5600元全餐式投注方案。首先在第一區挑選7組數字組合，再讓每組號碼依序搭配第二區01至08號，總共可形成56組投注組合。雖然投注成本較高，但涵蓋範圍更廣，是不少資深彩迷衝擊高額獎金的常見策略。
威力彩：第一區02、08、09、15、18、23，第二區04。
今彩539：09、20、27、28、30。
39樂合彩：09、20、27、28、30。
3星彩：2、8、6。
4星彩：1、9、3、7。
※派彩結果以台彩官網資料為主