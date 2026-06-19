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▲季後賽表現爆發的里夫斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura），預期將在今年夏天追求更大的合約，這考驗著湖人管理層的薪資操盤智慧。（圖／美聯／達志影像）

▲八村壘上賽季表現突出，季後賽場均能攻下17.5分，且投籃與三分命中率極佳。（圖／美聯社／達志影像）

隨著NBA休賽季正式拉開序幕，洛杉磯湖人隊陣容調整成為全球籃壇焦點。據ESPN報導，球隊當家球星唐西奇（Luka Dončić）已向總經理佩林卡（Rob Pelinka）及總教練雷迪克（JJ Redick）明確表達補強需求：他渴望陣中能擁有一名「頂級中鋒」，以協助湖人重返總冠軍競爭行列。同時湖人也開始著手展開續約事宜，他們已經有接觸多人，但前鋒八村壘身價高漲，可能會離隊。消息人士透露，唐西奇自16個月前加盟湖人以來，對球隊的中鋒補強要求始終如一。這項「許願清單」如今已成為湖人休賽季的最高指導原則。據報導，湖人籃球運營團隊已針對多名目標進行了盡職調查，其中底特律活塞的杜倫（Jalen Duren）與猶他爵士的凱斯勒（Walker Kessler）被視為重點考察對象。凱斯勒近期更被眼尖的媒體發現，在Instagram上追蹤了湖人球星唐西奇與里夫斯（Austin Reaves），外界普遍解讀這是雙方互有好感的訊號。儘管追求受限制自由球員（RFA）存在母隊匹配報價的風險，且需進行複雜的簽換交易，但湖人高層似乎已將這位防守大閘列為首選。除了中鋒位置，湖人陣中角色球員的動向也備受關注。消息指出，透過招募加盟的史馬特（Marcus Smart）與季後賽表現亮眼的神射手肯納德（Luke Kennard），皆有強烈意願續留洛杉磯。肯納德在唐西奇缺陣時表現出色，季後賽三分命中率高達47.4%，被球隊視為外線重要戰力。然而，鋒線戰力八村壘（Rui Hachimura）的情況則不容樂觀。儘管他上賽季表現突出，季後賽場均能攻下17.5分，且投籃與三分命中率極佳，但由於他背負一份1830萬美元的到期合約，且在自由市場上有尋求更優渥合約的需求。多位聯盟消息人士指出，八村壘極可能成為湖人為了騰出薪資空間或換取頂級中鋒所祭出的交易籌碼，離開洛杉磯的可能性正在攀升。儘管面臨陣容變動，唐西奇在賽季結束後的發布會上仍對現有核心陣容表示肯定。他表示，與詹姆斯（LeBron James）和里夫斯並肩作戰是一段「不可思議的經歷」。據悉，三人私下依然保持聯繫，但對話多圍繞在他們共同的休閒愛好──高爾夫球上。目前，湖人正處於「夏天」的關鍵決策期。唐西奇對冠軍的渴望「刻不容緩」，佩林卡能否在保留核心實力的同時，順利引入符合唐西奇期待的頂級中鋒，將直接決定湖人能否在2026-27賽季衝擊歐布萊恩金盃。