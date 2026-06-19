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▲ 高市警局針對轄內毒駕高風險路段、易聚集施用毒品場所周邊、娛樂場所及重要交通節點加強勤務部屬。（圖／高市警局提供）

▲ 高市警局結合交通、刑事及轄區分局，動員610人次警力，執行「全國同步取締毒（酒）後駕車專案勤務。（圖／高市警局提供）

為貫徹政府「毒駕零容忍」政策，高市警局配合警政署規劃，18日晚間22時執行「全國同步取締毒（酒）後駕車專案勤務」，結合交通、刑事及轄區分局，動員610人次警力，針對轄內毒駕高風險路段、易聚集施用毒品場所周邊、娛樂場所及重要交通節點加強勤務部屬，警政署副署長李文章特別南下指導，展現警方維護交通安全及打擊毒品犯罪之決心。經統計，今（115）年1月至6月14日止，高雄市警局已強力攔查取締毒駕案件897件，相較去年同期502件，增加395件，顯示警方持續強化查緝成果。近年來，政府亦持續精進毒駕相關法制與執法措施，並導入毒品唾液快篩設備，提升第一線執法人員查緝效能，以有效遏止毒駕行為。高市警局表示，毒品施用後嚴重影響駕駛人判斷能力、專注力及反應速度，極易造成重大交通事故，嚴重危害用路人生命安全，高雄市警局將以強悍的執法作為，展現維護交通安全與打擊毒品犯罪的堅定決心。高市警局指出，毒駕案件往往伴隨毒品施用、持有、通緝等治安問題，警方將持續秉持「向上溯源、向下刨根」原則，針對查獲案件深入追查毒品來源，阻斷毒品供應鏈，降低毒品對社會及交通安全造成之危害，也呼籲民眾切勿心存僥倖，施用毒品後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無法挽回之憾事，警方將持續規劃各項勤務，加強查緝毒駕行為，共同維護安全、有序之交通環境，保障市民生命財產安全。