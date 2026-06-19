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2026年世界盃小組賽A組第二輪今（19）日點燃戰火。首戰同樣吞下敗仗、面臨「輸球就淘汰」的捷克與南非在美國亞特蘭大正面交鋒。捷克開賽僅5分鐘就由中場薩迪萊克（Michal Sadilek）破網、寫下本屆最快進球紀錄；不料比賽尾聲捷克因禁區手球奉送大禮，南非中場核心莫科納（Teboho Mokoena）在第83分鐘操刀12碼罰球命中，戲劇性幫助南非以1：1逼和捷克。兩隊賽後各拿1分積分，攜手保住晉級淘汰賽的最後一線生機。暌違20年再度重返世界盃會內賽的捷克，開賽第1分鐘就由神鋒希克（Patrik Schick）發動頭鎚威脅。隨後在比賽第5分鐘07秒，捷克攻勢開花結果，赫洛熱克（Adam Hlozek）右路精準傳中，索伊卡（Alexandr Sojka）心領神會將球順勢往前撥，跟進的薩迪萊克冷靜起腳，皮球直接穿透南非門將威廉斯（Ronwen Williams）防線。這記先馳得點的進球刷新了本屆世界盃開賽至今的最快進球紀錄。上半場結束，掌握大半攻勢的捷克取得1：0領先。下半場易邊再戰，落後的南非在少了上場吞下紅牌的西托萊（Sphephelo Sithole）與茲瓦內（Themba Zwane）兩位大將的情況下陷入苦戰。雖然進攻屢屢欠缺臨門一腳，但南非韌性十足，在比賽第83分鐘迎來命運轉折點。南非球員馬瑟庫（Thapelo Maseko）在禁區內起腳射門，球直接擊中了捷克防守球員舒爾茨（Pavel Sulc）的手臂，主裁判潘素（Tori Penso）果斷吹判點球。南非由上半場已領到黃牌的中場大將莫科納頂住極大壓力操刀，他自信地將球射入球門左下角，成功將比分扳成1：1平手。這顆關鍵進球是南非國家隊睽違16年之久再度在世界盃舞台上破門，寫下歷史性一刻。比賽末段與長達7分鐘的傷停補時中，兩隊皆有絕殺對手的機會，可惜都遭到雙方門將化解，最終這場大戰以1：1握手言和。南非隊雖然戲劇性帶走1分，保住首次晉級世界盃淘汰賽的夢想，但陣中頭號功臣莫科納因為累積兩張黃牌，小組賽最後一戰對陣韓國將遭到禁賽，對南非無疑是一大打擊。此戰結束後，捷克與南非各得1分積分，暫時落後稍晚才要交手的墨西哥與韓國。小組賽末輪，捷克將移師歷史悠久的阿茲特克體育場挑戰地主墨西哥，而南非則將正面對決亞洲勁旅韓國。