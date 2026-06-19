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2026年北中美世界盃小組賽B組戰火點燃，被視為小組出線大熱門的瑞士隊，在面對波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）的比賽中，憑藉下半場20歲的替補奇兵曼桑比（Johan Manzambi）的爆發，最終以4：1大勝對手，取得本屆賽事的首場勝利，出線形勢一片大好。這場在洛杉磯SoFi體育場進行的對決，雙方在上半場陷入膠著，互繳白卷。直到瑞士總教練亞金（Murat Yakin）在第71分鐘果斷換上年僅20歲的中場小將曼桑比與瓦爾加斯（Rubén Vargas），比賽風向瞬間改變。曼桑比上場僅僅2分鐘，便以一記時速高達127公里的兇猛凌空抽射破門，打破僵局。此舉徹底釋放了瑞士隊的進攻火力，隨著對手後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemović）在第80分鐘因犯規被紅牌罰下，瑞士隊乘勝追擊，最終由曼桑比個人梅開二度，加上瓦爾加斯的精采進球，寫下4：1的大勝紀錄。曼桑比也以20歲247天之齡，成為世界盃歷史上首位在替補出場後攻進兩球的瑞士球員。比賽進入傷停補時階段，瑞士隊長扎卡（Granit Xhaka）操刀12碼罰球命中，將比分定格在4：1。進球後，這位性格剛烈的隊長做出「說話」的手勢，針對先前瑞士媒體《Blick》批評他「對球隊造成負面影響」以及「態度消極」的言論進行了強勢回擊。賽後數據顯示，扎卡不僅表現亮眼，本場更傳出多達26次破線傳球，創下本屆世界盃單場最高紀錄，以實際行動證明了他依然是瑞士隊不可動搖的領袖與戰術核心。扎卡對內嚴厲的鞭策，雖然在媒體眼中顯得爭議，但在球場上的效果顯而易見。相較於瑞士的青春風暴，波赫隊則派出40歲的傳奇前鋒哲科（Edin Džeko）先發坐鎮。這位前曼城與羅馬球星儘管已屆不惑之年，但依舊展現了滿滿的活力，在場上積極跑動，並與年僅18歲的小將阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）多次串聯進攻。儘管最終波赫以1：4落敗，且僅由馬米奇（Ermin Mahmić）在補時階段踢進唯一的安慰球，但哲科展現的競技狀態與專業精神，仍贏得了全場觀眾的掌聲。本場比賽過後，瑞士在世界盃統計模型中的晉級機率已暴漲至99%，更有57% 的機率以小組第一之姿晉級。雖然瑞士前鋒恩多耶（Dan Ndoye）在0：0時上演了一記精采的倒掛金鉤，雖因越位遭判無效，但展現了該隊本屆賽事的雄厚實力。