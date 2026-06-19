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巴西足球協會於昨（18）日發布官方聲明證實，當家球星內馬爾（Neymar）將不會隨隊前往費城，確定缺席對陣海地的C組第二輪賽事，而是繼續留在紐澤西基地進行最後階段的傷勢復健，力拚在淘汰賽階段百分之百傷癒復出。現年34歲的內馬爾是在5月17日效力巴甲桑托斯隊時，不慎遭逢右小腿二級肌肉拉傷，隨後便陷入長達一個月的缺陣。雖然在當地時間週三於紐澤西摩里斯鎮的公開訓練中，內馬爾首度穿上巴西國家隊訓練服與拉菲尼亞（Raphinha）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）等隊友短暫同場，甚至還幽默地對現場媒體大喊：「你們想我嗎？」但隨後他便退到場邊，繼續接受教練團的個人化復健菜單。巴西足協在聲明中明確指出：「內馬爾將會繼續留在紐澤西，充分利用紐約紅牛隊訓練中心（Columbia Park）的頂級設施，以將他最後階段的復原進程優化到最佳狀態。」這意味著巴西媒體先前的預測成真，國家隊醫療團隊的終極目標是讓內馬爾高掛免戰牌，跳過小組賽對陣海地與蘇格蘭的兩場比賽，確保他能以完美姿態在淘汰賽復出。這位曾效力於巴塞隆納、巴黎聖日耳曼（PSG）的天才前鋒，上一次代表巴西國家隊出賽已經要追溯至2023年10月17日的世界盃資格賽。當時他遭遇了左膝十字韌帶（ACL）與半月板撕裂的毀滅性大傷。根據《Transfermarkt》數據統計，內馬爾在過去這段時間因各類傷痛、復健與調養，已整整遠離國家隊戰袍將近700天。日前巴西小組賽首戰以1：1爆冷與摩洛哥握手言和時，內馬爾坐在板凳席上觀戰，當時他甚至沒有更換比賽球衣。安切洛蒂在日前的受訪中特別強調，內馬爾正無比努力地投入復健，並承諾下週就有望歸隊投入團隊訓練：「當我們決定將內馬爾選入這屆世界盃大名單時，我們看中的絕對不只是他無庸置疑的頂尖球技，更需要他在球隊中展現的豐富大賽經驗，以及他為陣中眾多渴望榮耀的年輕球員，所樹立的巨星榜樣。」目前C組形勢暗潮洶湧，首戰僅收下1分積分的巴西隊，預計於當地時間週五正面迎擊海地，隨後將在末輪賽事強碰蘇格蘭。即使缺少內馬爾坐鎮，巴西仍背負著必須贏球的絕對壓力。