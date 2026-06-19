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▲對於尼克隊領袖布朗森（Jalen Brunson）而言，這座冠軍不僅是團隊的勝利，更是他對外界質疑最有力的回擊。（圖／美聯社／達志影像）

▲對於參與遊行的球迷來說，這不僅是一場運動賽事的慶典，更是一種精神的傳承。許多跨越世代的家庭共同出席，見證了尼克隊繼1973年後的再次稱霸。（圖／美聯社／達志影像）

紐約市在今（19）日陷入了瘋狂，數以百萬計的球迷湧入曼哈頓下城，參加紐約尼克隊（New York Knicks）睽違53年的NBA總冠軍封王遊行。這座素以冷峻著稱的城市，在這一刻因純粹的喜悅而團結一致，慶祝這支球隊為紐約帶回了久違的奧布萊恩金盃。此次遊行路線沿襲傳統，從保齡球綠地（Bowling Green）出發，一路行經被譽為「英雄峽谷」的百老匯大道，最終抵達市政廳。球員與教練團搭乘花車，接受成千上萬熱情球迷的歡呼。不僅有滿街的橘藍裝飾，包含史派克·李（Spike Lee）、班·史提勒（Ben Stiller）及提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）等多位明星與名人都現身參與這場盛會。紐約市長馬丹尼（Zohran Mamdani）在市政廳舉行的儀式上激動地表示：「我們等待這一刻，是因為我們內心深處始終堅信尼克隊會奪冠。這座城市因悲劇或逆境而團結很常見，但能被純粹的喜悅所凝聚，這是一份多麼珍貴的禮物。」對於尼克隊領袖布朗森（Jalen Brunson）而言，這座冠軍不僅是團隊的勝利，更是他對外界質疑最有力的回擊。布朗森在奪下總冠軍賽MVP後，終於在遊行中公開回應了那些質疑他領軍能力的聲音。「有些人對我有太多負面的看法，也有人喜歡發表過多意見，」布朗森在市政廳的慶祝儀式上霸氣地說道：「但當你證明他們錯了，你根本不需要對他們多說什麼，因為他們不配。」過去，布朗森曾因身高僅6呎2吋，被質疑無法帶領球隊贏得冠軍，其中最具代表性的言論來自WNBA傳奇球星貝姬·哈蒙（Becky Hammon），她曾斷言：「如果你的最佳球員身材矮小，你是不可能贏得冠軍的。」然而，布朗森本季以卓越的領導力與實力，用一座金盃讓所有質疑者噤聲。隊友布里吉斯（Mikal Bridges）也透露，這些批評反倒成為了布朗森在本季爭冠路上的強大動力。對於參與遊行的球迷來說，這不僅是一場運動賽事的慶典，更是一種精神的傳承。許多跨越世代的家庭共同出席，見證了尼克隊繼1973年後的再次稱霸。遊行現場前尼克傳奇球星「克萊德」佛雷澤（Walt "Clyde" Frazier）搭乘敞篷車參與遊行，奪冠功臣阿奴諾比（OG Anunoby）也在現場與球迷近距離互動，歡樂氣氛蔓延至整個紐約市。儘管遊行期間出現了零星的混亂與交通壅塞，但正如市長馬丹尼所言：「只要我們還活著，就會記得這一天，這座城市團結一心、充滿生命力且被幸福包圍的感覺。」