我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃小組賽第二輪賽事於今（19）日全面開打，除了場上精采的進球大戰，本屆世界盃的「紅牌數」也創下驚人紀錄。在今日開戰的次輪對決中，裁判單日給了3張紅牌，導致本屆賽事開幕僅僅一週，累積紅牌數便迅速達到6張，一舉超越了2022年卡達世界盃整屆賽事的紅牌總和。在美國洛杉磯進行的B組焦點戰中，由歐陸勁旅瑞士正面對決波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）。兩隊在上半場都交白卷，直到下半場第74分鐘，瑞士才靠著替補上陣的曼贊比（Manzambi）打破僵局取得領先。然而，比賽的關鍵轉折發生在第80分鐘。瑞士隊發動犀利反擊送出絕妙直塞球，前鋒恩博洛（Breel Embolo）眼看就要形成單刀破門的超級決定性機會，波赫防守球員穆哈雷莫維奇（Muharemovic）在情急之下，直接起腳將他絆倒。主裁判認定這是一次明顯的「DOGSO（惡意阻止明顯進球得分機會）」，當場亮出直線紅牌將穆哈雷莫維奇驅逐出場。慢動作重播顯示，穆哈雷莫維奇的防守動作完全沒有碰觸到皮球，純粹是針對人而來的犯規。《DAZN》的日本轉播講評席上，前日本國腳佐藤壽人與現役球星川邊駿更是不約而同地直言：「這絕對是一張毫無爭議的紅牌。」這張紅牌也是本屆世界盃開幕以來的第4張紅牌，追平了上屆卡達世界盃64場比賽的紅牌總數。不料，僅僅不到數個小時後，在加拿大溫哥華卑詩體育館（BC Place）舉行的同組另一場對決加拿大迎戰卡達的比賽中，上一屆的紅牌數紀錄隨即遭到改寫。上半場第33分鐘，卡達已陷入0：2的落後逆境，此時加拿大前鋒布坎南（Tajon Buchanan）全速帶球突破防線，卡達防守球員阿哈邁德（Ahmed）試圖阻擋卻將他放倒。主裁判起初僅出示黃牌警告，但在VAR介入後，主裁判親自檢視畫面，認定犯規地點位於禁區外，且同樣屬於惡意阻止對手得分的決定性犯規，因此果斷將黃牌升級為紅牌。同場比賽，卡達因為弄傷加拿大球員又被發了一張紅牌，因此本屆世界杯累積紅牌數已經來到6張。隨著卡達領到2張紅牌，本屆世界盃的累積紅牌數在短短一天內飆升至6張。回顧2022年卡達世界盃，當時在整屆64場比賽中，裁判也僅僅給出4張紅牌。然而本屆賽事在擴軍後，僅僅在開幕後的第一週、分組賽進行到第二輪之際，紅牌產生的速度就徹底打破了上屆紀錄。除了開幕戰單場瘋狂出現的3張紅牌外，今日單日再添3張。