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2026年世界盃A組次輪生死戰即將引爆，由總教練洪明甫率領的韓國國家代表隊，今（19）日將移師墨西哥瓜達拉哈拉，正面對決地主墨西哥。面對這場分組賽最關鍵的戰役，2002年韓日世界盃四強傳奇功臣、現任KBS資深球評李榮杓接受韓媒《OSEN》訪問時斬釘截鐵地表示，韓國隊進攻的唯一核心與最大武器，依舊是老大哥孫興慜。韓國隊在小組賽首戰以2：1逆轉擊敗捷克，順利開胡；而地主墨西哥同樣在首輪戰勝南非，雙方氣勢皆處在高點。李榮杓在賽前走訪韓國隊位於芝華斯（Chivas Verde Valle）的訓練基地時，特別為球迷揭露了第一場比賽背後的恐怖數據。雖然孫興慜在對陣捷克時未能收穫進球或助攻，但李榮杓直言：「根據賽後官方精準數據，韓國隊整場比賽創造的所有射門機會中，高達40%都是由孫興慜一個人發動或製造的，他就是場上最危險的球員。」更令人震驚的是，李榮杓透露：「我特別去確認了數據，孫興慜在首戰的最高衝刺時速高達35公里，這在目前本屆世界盃所有參賽球員中的第5名。前4名全部都是 20 歲出頭的年輕小將，孫興慜是唯一30歲以上還能跑出這種速度的球員，這證明他的體能與大賽經驗依然維持在世界最頂尖水準。」李榮杓更爆料，賽後他曾親自對孫興慜說：「我覺得你這屆要幹大事了！」談到即將到來的墨韓大戰，李榮杓預測雙方開局都會踢得相當謹慎，上半場可能陷入膠著的戰局，真正的勝負關鍵將在下半場調兵遣將後的「門前終結能力」。李榮杓同時也點出韓國隊本場比賽的一大戰術優勢。墨西哥防線目前面臨主力缺陣的危機，陣中唯一身高超過190公分的蒙泰斯（César Montes）無法上場，「第一場對捷克時我們在空戰吃盡苦頭，但這次面對身材相對矮小的墨西哥，我們的角球與自由球等定位球進攻，將會迎來絕對的制空權優勢。」雖然進攻端有孫興慜坐鎮、定位球有優勢，但李榮杓也嚴正警告韓國防線，必須全力凍結墨西哥的兩大核心鋒線，基尼奧內斯（Julián Quiñones）與老將希門尼斯（Raúl Jiménez）。李榮杓特別強調，基尼奧內斯在沙烏地職聯踢出驚人的「35場37球」瘋狂數據，兼具速度、盤帶與爆發力；而希門尼斯則是經驗老到、擅長在禁區護球與尋找空間的英超神鋒。韓國隊能否從墨西哥魔鬼主場全身而退，就看防線能否成功封鎖這兩大殺手的聯手轟炸。