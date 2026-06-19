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在今（19）日進行的世界盃小組賽中，地主國加拿大隊在BC體育館（BC Place）上演了一場史詩級的勝利！面對卡達隊，加拿大隊展現出驚人的進攻效率，全場不僅由大衛（Jonathan David）演出精彩的帽子戲法，最終更以6：0的比分橫掃對手。這場勝利不僅是加拿大在世界盃賽場上的首勝，更讓球隊距離淘汰賽階段僅剩一步之遙。開賽僅17分鐘，戴維（Jonathan David）在角球混戰中製造機會，由拉林（Cyle Larin）補射破門首開紀錄，正式點燃了全場觀眾的激情。隨後，加拿大隊攻勢如潮，戴維在半場結束前親自破門擴大領先，並在隨後的比賽中展現出頂級前鋒的破門嗅覺，連進三球完成帽子戲法，讓卡達防線徹底崩潰。此外，替補登場的薩里巴（Nathan Saliba）亦在第64分鐘踢進一記漂亮的自由球，加上比賽後段卡達發生的烏龍球，加拿大最終以6比0大比分勝出。卡達隊不僅防線失守，後衛艾哈邁德（Homan Ahmed）更因領紅牌遭罰下場，整場比賽完全由加拿大主導節奏。這場比賽的勝利，讓加拿大隊成功登上分組第一。總教練馬希（Jesse Marsch）對於球隊的高效進攻給予高度肯定，並帶領球隊在賽後向全場逾萬名球迷致意。加拿大總理卡尼（Mark Carney）也親臨現場，與國際足總（FIFA）主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）共同見證了這歷史性的一刻。儘管球隊以完美的姿態迎來勝利，但這場賽事卻有一絲遺憾。中場核心科內（Ismaël Koné）在比賽第51分鐘因遭遇嚴重惡意犯規而傷退，隊友薩里巴在進球後特地高舉科內的球衣慶祝，展現出全隊團結一致的精神。賽後兩隊教練團甚至因比賽中累積的肢體衝突而發生口角，顯示出本場比賽的對抗強度極高。隨著本場比賽結束，加拿大隊幾乎鎖定淘汰賽席位。接下來，他們將於下週三繼續在溫哥華迎戰瑞士隊，全力衝擊小組賽全勝紀錄，期待將這股奪冠熱潮延續下去。