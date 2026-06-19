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2026美加墨世界盃B組小組賽，地主之一的加拿大今（19）日靠著大衛（Jonathan David）上演「帽子戲法」終場以6：0大勝卡達，此戰不僅是加拿大隊史在世界盃的首勝，同時也寫下多項新紀錄。加拿大曾在1986、2022年兩度參與世界盃，合計6場比賽全吞敗只取得2顆進球，今年加拿大以地主身份獲得參賽資格，也是隊史首次連續兩屆世界盃參賽，在首戰踢和波赫後，加拿大終於在對上卡達的比賽拿下首勝。2.加拿大此戰狂轟6球且無失球，與1976年的阿根廷並列世界盃史上地主球隊最大比分勝利，1978年阿根廷身為地主，當時以6：0大勝秘魯；同時也寫下中北美及加勒比海地區球隊在世界盃的最大比分勝利。3.此外本場兩隊射門次數為33：2，雙方相差31次射門，與1978年荷蘭對上伊朗的比賽，並列世界盃史上射門次數落差最大的賽事。4.大衛本場比賽上演「帽子戲法」成為世界盃史上第6位地主國家戴帽球員，前5位分別是塞阿（Pedro Cea）、斯切耶維歐（Angelo Schiavio）、阿德米爾（Ademir）、休吉（Josef Hügi）以及赫斯特（Geoff Hurst）