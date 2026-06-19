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▲波赫40歲的傳奇隊長哲科（Edin Džeko）選擇帶傷強行復出，卻仍無法阻止球隊在下半場走向潰敗的命運。（圖／美聯社／達志影像）

▲克羅埃西亞中場大師「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）在首戰對陣英格蘭時，開場不久就不慎在禁區內犯規奉送12碼點球，導致球隊陷入被動的情勢。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃第二輪賽事於今（19）日火熱開打，波士尼亞與赫塞哥維納（波赫）以1：4慘敗給歐陸勁旅瑞士隊，小組賽前兩輪繳出1和1敗的成績，晉級形勢岌岌可危。本場比賽最令人動容也最唏噓的一幕，莫過於波赫40歲的傳奇隊長哲科（Edin Džeko）選擇帶傷強行復出，卻仍無法阻止球隊在下半場走向潰敗的命運。讓外界開始探討，在本屆世界盃中包括 C 羅、莫德里奇、諾伊爾等一代巨星，首秀似乎都陷入泥淖。在首輪分組賽中，作為球隊核心的哲科因在備戰期遭遇輕微的傷病困擾，意外沒有登錄上場。然而來到第二輪的生死關頭，深知球隊輸不起的哲科在傷勢還沒100%恢復的情況下，依然選擇咬牙帶傷先發。在登場的64分鐘裡，這位40歲的老將拼盡全力，在前場利用經驗與肉搏築起防線，一度率領波赫頑強頂住瑞士隊的狂攻，維持住0：0的平局。然而，體力徹底耗盡的哲科在第64分鐘被替換下場，此役他僅留下了2次射門、0次射正的數據。殘酷的是，哲科才剛走回替補席，比賽就風雲變色。失去精神支柱的波赫防線在最後20分鐘徹底崩盤連丟4球，期間甚至還被罰下一人，最終以1：4完敗。哲科職業生涯的第二屆世界盃之旅，極有可能在小組賽階段就提前畫下悲情的句點。哲科的孤臣無力，彷彿是本屆世界盃「高齡俱樂部」的縮影。放眼本屆賽事，多位40歲上下、享譽國際足壇的傳奇巨星，在首秀中都遭到了新世代的殘酷衝擊。守門員位置上，德國40歲傳奇門神諾伊爾（Manuel Neuer）在首戰把守大門時，意外遭到弱旅庫拉索攻破球門；而烏拉圭40歲功勳門將穆斯萊拉（Fernando Muslera）更在首戰出現致命的脫手送禮，導致球隊一度陷入落後給沙烏地阿拉伯的窘境。除了門將，兩位曾榮獲金球獎的當代天王同樣未能倖免。克羅埃西亞中場大師「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）在首戰對陣英格蘭時，開場不久就不慎在禁區內犯規奉送12碼點球，導致球隊陷入被動的情勢。而萬眾矚目的葡萄牙傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo），在首戰雖然展現驚人鬥志打滿全場90分鐘，但在對手的貼身嚴防下，整場比賽交出了3次射門、0次射正的無功成績單。世界盃舞台的競爭強度向來殘酷，隨著這些威震足壇近20年的不老傳奇集體在首輪就陷入泥沼，如何調整體能並在接下來的生死戰中帶領球隊絕地反擊，將是這群傳奇巨星留給全球球迷的最後懸念。