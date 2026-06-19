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加拿大前鋒大衛（Jonathan David）今（19）日，在小組賽對上卡達的比賽上演「帽子戲法」幫助球隊以6：0大勝卡達奪下隊史首勝，大衛現年26歲，他沒有傳統中鋒高大的身材，也不以誇張的個人動作取勝，但他總能在最關鍵的位置出現，用跑位、判斷與把握機會的能力，成為加拿大鋒線不可或缺的核心。大衛出生於美國紐約布魯克林，父母來自海地，年幼時曾在海地生活，6歲隨家人移居加拿大渥太華。他的足球路並非從豪門青訓開始，而是從渥太華的地方球隊開始。少年時期的大衛就把目標放在歐洲，他沒有選擇北美職業體系作為終點，而是很早就認定，自己若要成為世界頂級前鋒，就必須到歐洲闖蕩。2018年，大衛加盟比利時根特，正式展開歐洲職業生涯，前兩個賽季就在根特各項賽事繳出37球、15助攻，讓歐洲主流聯賽注意到這名加拿大新星。2020年，法甲里爾以當時加拿大球員轉會紀錄簽下大衛，這也成為他職業生涯的轉捩點。在里爾的5個賽季，大衛不僅站穩先發，更幫助里爾在2020-21賽季力壓巴黎聖日耳曼奪下法甲冠軍，之後又拿下法國超級盃。個人數據方面，他在里爾各項賽事累積109球、30助攻，是球隊21世紀最具代表性的射手之一，也一度成為歐洲多支豪門追逐的目標。2025年夏天，大衛離開里爾，轉戰義甲豪門尤文圖斯，上賽季各項賽事累積出賽44場，貢獻8球、5助攻。大衛的球風或許不如足壇其他巨星華麗，但他的價值在於效率與成熟。他懂得何時前插、何時回撤，懂得如何在防線縫隙間尋找空間，也能在壓力下保持冷靜。這種特質讓他被形容為「冰人」型前鋒，雖在場上沒有太多情緒，但大衛總能用進球回應質疑。