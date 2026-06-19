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爭鮮沒賣完的壽司去哪了？前店長公布正解：員工自己吃

▲有民眾發現，爭鮮在打烊前1小時檯面上還有許多壽司未賣出，好奇剩餘壽司的最後去向。（示意圖／記者陳雅雲攝）

提到剩下的壽司不會全倒掉，剩食還能讓店員在店內享用

剩下的壽司不只丟廚餘「還給員工吃」！官方證實了

▲多數迴轉壽司業者若在打烊後，轉盤上還有沒賣完的壽司，因多數壽司包含生魚片等生鮮食材，為了確保食品安全與衛生，基本上都會全數作廢丟棄，就連爭鮮也不例外。（圖／記者張勵德攝）

在停止收客後，門市其實會開放時段給員工在店內食用，但為了避免耽誤工作時間，許多店員通常會留下白飯，只挑上面的生鮮食材享用

▲爭鮮表示，每日未售出的壽司餐點，在符合食用標準的前提下，部分將作為員工於店內食用的餐飲福利，其餘則依規定報廢，均不得攜帶離店。（圖／NOWNEWS資料照）

爭鮮外帶餐盒賣不完怎麼辦？直接打8折撿便宜

爭鮮迴轉壽司向來以高CP值廣受消費者喜愛，但爭鮮各分店每日需製作大量的壽司，常在打烊前還能在迴轉台上看到不少食材沒賣完，引發外界好奇爭鮮剩食會如何處理。，讓眾多老饕稱讚「好羨慕員工，根本賺到！」有網友近日在Threads發文，並貼出一段短片，強調爭鮮在打烊前1小時，問題曝光後，立馬引來店員公布答案，、「等到都沒客人之後，會給員工大概5-8分鐘的時間可以吃，剩下就是全部報廢、倒廚餘」、「都到員工的肚子裡了」。據了解，多數迴轉壽司業者若在打烊後，轉盤上還有沒賣完的壽司，因多數壽司包含生魚片等生鮮食材，為了確保食品安全與衛生，基本上都會全數作廢丟棄，而「爭鮮迴轉壽司」也有相同做法，基本上打烊前30分鐘就停止補新盤，剩下的壽司不只嚴禁隔夜販售，也不能打包帶走。不過並非全數壽司都會倒掉，根據爭鮮員工解釋，，「下班整理的時候都可以看今天有剩什麼，下面的飯都不會吃，只會吃料」；也有店員提到，若門市位於百貨商場內，打烊後有時會與其他餐飲櫃位互相交換剩食。針對外界好奇剩食如何處理，不過爭鮮外帶店「爭鮮gogo」面對剩餘食材，做法上則有點不一樣，，堪稱是撿便宜的最佳時機。