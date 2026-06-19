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▲薩拉伊瓦表達了對C羅無比的感激，稱他是葡萄牙歷史上最偉大的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲C羅早已無需向任何人證明什麼，他的歷史地位已永恒不變。（圖／路透／達志影像）

在葡萄牙隊於世界盃小組賽以1比1艱難戰平民主剛果後，國內陷入了一片檢討聲浪。葡萄牙知名記者、葡萄牙體育俱樂部顧問薩拉伊瓦（Nuno Saraiva）於《球報》撰寫專欄，不僅猛烈抨擊國家隊主帥馬丁內斯（Roberto Martínez）的調度失當，更針對隊長C羅（Cristiano Ronaldo）的現況發出了一封感性卻犀利的「告別信」，直言這位傳奇球星已到了該優雅謝幕的時刻。薩拉伊瓦在文中指出，葡萄牙隊的世界盃開局極其糟糕，球隊不僅缺乏戰術思路與臨場應變，更展現不出領袖氣質。他直指馬丁內斯的大名單配置失衡，且賽前傳出主帥即將離職的傳聞，更讓本應心無旁騖備戰的球隊軍心渙散。他認為，球隊如今的問題已不再是偶然失誤，而是根源性的「結構性危機」。文中焦點轉向了41歲的隊長C羅。薩拉伊瓦首先表達了對C羅無比的感激，稱他是葡萄牙歷史上最偉大的球員。然而，話鋒一轉，他殘酷地指出：「41歲的C羅，早已不再是十年前那個無所不能的青年。」薩拉伊瓦嚴厲批評了現狀：「造成今天尷尬局面的，首先是C羅自己難以接受現實；其次是主帥馬丁內斯過於順從，缺乏勇氣推動更新換代。」他更特別點出，「那些圍繞在C羅身邊的人」難辭其咎，至今仍不斷給予他錯誤的暗示，讓他誤以為還能像過去一樣隻手遮天。文中引述了此前對陣智利的友誼賽為證：當半場將C羅換下後，葡萄牙隊的跑位立刻變得靈活且難以捉摸。他直言，現在的C羅在場上反而成了隊友的心理與戰術包袱，「這絕非對傳奇的不敬，而是必須面對的競技現實。」在專欄末尾，薩拉伊瓦發出了最真誠的呼籲。他強調，C羅早已無需向任何人證明什麼，他的歷史地位已永恒不變。「現在，是時候像當年華麗登場那樣，體面、優雅地謝幕了。」薩拉伊瓦寫道，這不僅是為了尊重自己輝煌的職業生涯，更是為了尊重队友、國家以及崇拜了他二十年的球迷。他深情地提醒這名傳奇巨星：「傳奇之所以成為傳奇，並不會因為他們的停步而褪色。相反，懂得在最合適的時刻揮手告別，往往會成為更加不朽的傳說。」