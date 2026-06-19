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▲金武烈親自拍攝甩尾戲，讓同車的劉泰珠（左）嚇喊真的很可怕，甚至叫到燒聲，隔天的戲都必須重新錄音。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《鐵拳教育》播出後話題不斷，劇情、演員背景都引起觀眾熱烈討論。在第二集中，飾演九雲高中惡霸的劉泰珠、玉真旭近日受訪時透露，金武烈在戲裡開車甩尾的片段不是特效，而是本人親自開車，讓坐在後座的劉泰珠直呼：「真的很可怕。」讓觀眾直呼原來花絮比正片更刺激。《鐵拳教育》第二集中，督察羅華振（金武烈飾）前往九雲高中，整治校園惡霸，他開車戴著電機科老大趙仁範（玉真旭飾）和汽修科老大朴成煥（劉泰珠飾）在校園裡瘋狂加速甩尾嚇死兩個霸凌仔，這幕讓許多人看了大快人心。然而，近日劉泰珠及玉真旭受訪時分享拍攝花絮，爆料金武烈開車是親自上陣，而非特效，讓玉真旭直呼：「實際上當時車門是開著的，所以一不小心哥（劉泰珠）真的要飛出去。」讓劉泰珠嚇喊真的很可怕，甚至叫到燒聲，隔天的戲都必須重新錄音。另外，玉真旭坐在後座覺得十分有趣，原本以為金武烈不會真的自己開車，結果竟然全都自己來，「他一直摸著排檔，連甩尾都做到了」，讓玉真旭忍不住狂讚金武烈真的又帥又有趣。幕後花絮曝光後，金武烈親自拍攝甩尾戲的敬業態度，也讓網友讚嘆且驚訝不已，留言表示：「開車這段帥翻了」、「甩尾自己來？！」、「真的超級無敵帥的」、「真的是本人親駕啊！OMG帥爆！還以為在看『玩命關頭』。」劉泰珠、玉真旭在劇中飾演九雲高中的混混，沒事就要帶領同班同學打架鬧事，就為了獲得學校老大張權赫（李泰煥 飾）的注意，但經過金武烈的教育後，成功被教化，不只不再欺負同學，也開始認真讀書，被大讚是最討喜反派，也讓許多觀眾認為是整部影集中最無害的學生。