我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊睽違53年勇奪NBA總冠軍，今（19）日盛大的冠軍遊行吸引了超過百萬球迷擠爆曼哈頓街頭，舉城歡騰。然而，遊行中卻發生了一段令人哭笑不得的插曲：尼克隊後衛科列克（Tyler Kolek）在與球迷近距離互動時，竟被現場執勤的紐約警員（NYPD）誤認為是衝破封鎖線的熱情球迷，一度面臨被「強行帶離」的尷尬情況。這則影片在網路上已經超過800萬人觀看，不少人笑說科列克名氣太低，也幾乎沒上場，不能怪警察不認識他。這段影片隨即在網路瘋傳。畫面顯示，年僅25歲的科列克在遊行進行時，興奮地從花車上下來，手拿啤酒沿路與街道兩旁的球迷擊掌同樂。沒想到，兩名眼尖的紐約警察以為他是越過隔離護欄的違規粉絲，迅速上前將他攔住，並試圖將他帶往出口。當時科列克一臉錯愕，急忙向警員解釋自己是球隊成員。所幸隨行的尼克隊安保人員及時趕到說明情況，警員在意識到鬧了大烏龍後才將他放行。科列克事後顯得有些無奈，但隨後便展現出幽默感，在社群平台 X（原 Twitter）上幽默發文自嘲：「我發誓我真的是球員啦，老兄！」並附上了三個笑哭的表情符號。這段由ESPN記者Kimberley A. Martin收錄的影片在社群媒體上引發瘋狂轉發，瀏覽量已突破800萬次。網友們在留言區笑成一片，紛紛調侃這位「最沒辨識度」的冠軍成員。有人開玩笑說：「你最好把暖身衣穿上，警察才會認得你的屁股！」更有網友打趣道：「這是白人之間的『犯罪』，警察只是盡忠職守。」雖然科列克是尼克隊本賽季的重要成員，但他因在總冠軍系列賽中並未獲得出場機會，導致許多警察與一般民眾對他的樣貌並不熟悉。科列克本人則對此相當豁達，甚至在 IG 直播中拿著季中錦標賽（NBA Cup）的冠軍獎盃向隊友炫耀：「這座才是屬於我的真獎盃！你們拿走總冠軍盃沒關係，我拿這座就好。」儘管遊行過程中發生了這段趣味插曲，但並沒有影響紐約市民慶祝冠軍的熱情。市長馬丹尼（Zohran Mamdani）在遊行結尾的頒獎儀式上激昂表示：「尼克隊不僅是贏得了比賽，他們贏得比賽的方式就像紐約人一樣——在被世人看輕、機會僅有0.4%的情況下，依然微笑著衝破困境。」