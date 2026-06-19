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CoCo都可：端午節買一送一！全台門市49元喝3大冰沙消暑

UG Tea：馥桂保庇茶買一送一！端午節優惠

迷客夏：端午節「鮮奶茶拿鐵＋果茶」2杯99元優惠！

可不可熟成紅茶：仲夏莓果系列「第二杯6折」！

大苑子：端午節新品「粉紅芒果冰沙」特價77元！

▲大苑子端午節新品「粉紅芒果冰沙」特價77元，原價中杯95元、大杯130元。（圖／大苑子提供）

麻古茶坊：分享壺9折！再玩「十八轉好運」

▲麻古茶坊18周年推出「十八轉好運」轉盤活動。（圖／麻古茶坊提供）

2026端午節快樂安康！連假不下雨飆高溫，快喝「買一送一」手搖飲料優惠！CoCo都可全台門市單杯「芒果冰沙」49元超便宜又消暑，UG Tea馥桂保庇茶憑券買一送一，迷客夏「鮮奶茶拿鐵＋果茶」2杯99元也好划算，可不可熟成紅茶「第二杯6折」、大苑子粉紅芒果冰沙特價77元、麻古茶坊分享壺9折再玩「十八轉好運」。端午節手搖飲料優惠CoCo都可最大方！懶得出門叫外送「買一送一」！◾️開喝茉香凍奶綠、芒果綠茶、四季珍椰青、粉角生椰拿鐵都是大杯優惠。◾️消暑推薦大杯「芒果冰沙」，還有今夏新品大杯「雪沙椰椰冬瓜」、「雪沙椰椰咖啡14oz」都只要49元。提醒大家，商場以及部分門市不適用，請依各門市供應為準；活動限門市臨櫃、都可訂點餐自取。UG Tea樂己推出新品「馥桂保庇茶」，主打桂花輕烏龍揉合清爽金桔與滑嫩桂花凍，以花果茶香搭配咀嚼口感。提醒大家，活動限UG會員參與，每人限領兩張優惠券，僅限門市臨櫃及線上點餐使用，外送平台不適用；優惠不併用；限活動期間內使用，逾期恕不補發或展延。迷客夏表示，端午節連假好開心，全台門市現場爽喝手搖飲料優惠。提醒大家，每人限購2組，售完為止。◾️A區：大正／伯爵紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、原片青茶拿鐵、茉莉綠茶拿鐵◾️B區：蜜桃烏龍、蜜桃茉莉、夏嶼果茶、海鹽芒果綠可不可熟成紅茶最新推出冰爽輕盈的仲夏莓果茶，主打零咖啡因「馥莓冰茶、紫蘇馥莓熟成」。提醒大家，無法加價加料；單筆現折扣5組；優惠不適用於特規店（休息站、百貨商場、車站門市）。大苑子表示，歡慶端午節推出今夏限定「粉紅芒果冰沙」，即日起至6月30日，限時兩周快閃開喝融入愛文芒果的粉嫩顏值新品。另外，彰化在地火龍果系列飲品也全面開賣。提醒大家，每店每日限量100杯，每人每次限購2杯，數量有限，售完為止。麻古茶坊歡慶18周年，推出兩大手搖飲料優惠活動，6月17日至6月27日：◾️（4公升大容量），◾️凡購買麻酷分享壺並自取，出示會員即可參加「十八轉好運」轉盤活動。提醒大家，每購買1壺獲1次轉盤機會，以此類推，100%中獎機率；有機會獲得手搖飲料兌換券及驚喜彩蛋；適用訂購方式包含門市現場購買、電話預訂自取及麻古購自取。