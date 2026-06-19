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▲《鐵拳教育》的國中生閔智雄就算犯錯，也仗著自己是觸法少年的身分，而毫無悔意。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix韓劇《鐵拳教育》在16日透過官方YouTube，公開反派們親自看網友評論的片段。其中飾演「觸法少年」國中生閔智雄的演員張耀勛，其實實際年齡已經33歲，有網友好奇詢問他演14歲角色的困難之處，他坦言最擔心的就是自己的長相，還有是否能展現出國中生散發的暴走能量。張耀勛在《鐵拳教育》飾演14歲的國中生，但其實他已經33歲，比劇中年紀整整大了19歲，讓大家都超震驚他的超強凍齡演技。而在Netflix的影片中，有網友問他：「飾演14歲的最困難之處是什麼？」張耀勛坦承確定岀演後，最擔心的就是臉跟那個年紀散發的暴走能量，不斷反問自己：「我能展現出那種能量嗎？」張耀勛表示自己小時候也曾有過這種能量，但隨著年紀增長，漸漸被社會限制住，「還好有一起演的朋友們，所以收到了很多力量。」也就是劇中與他一起做壞事的「觸法少年4人組」，尹民秀（林賢默 飾）、李鬥賢（尹泰植 飾）、崔宇成（崔賢俊 飾）。張耀勛在《鐵拳教育》第6集中，飾演仗著自己是14歲「觸法少年」的年紀，而在「玄進中學」為非作歹的國中生閔智雄。他不僅霸凌同學、偷車，還在校內販賣毒品等，就算到警察局也毫無反省。最終被教權保護局抓到少年監獄，讓他們嚐嚐看被霸凌的滋味。而張耀勛也完美演出國中生的囂張、不知反省、以及被霸凌後害怕的多種情緒，演技備受肯定。