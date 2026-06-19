烏克蘭18日出動數十架長程無人機，襲擊俄羅斯首都莫斯科，是近2年規模最大的一波攻勢，並擊中當地主要煉油廠。有莫斯科居民事抱怨，黑色油污就像雨水一般灑落，而當局則否認曾「天降黑雨」。
根據《BBC》報導，這波攻擊造成至少17人受傷，有莫斯科東南部地區的居民透露，一場小雨在他們的衣服上留下了「難看的黑點」。莫斯科市官方Telegram也曾警告受影響地區的居民，關閉門窗，若家中有小孩、老人、氣喘病患等等，則應盡快離開。
報導指出，莫斯科東南部卡波特尼亞（Kapotnya）地區的煉油廠，已是1個月內第3次、本週第2次遭到攻擊，引發大火，濃煙滾滾，遮天蔽日。多段目擊者拍攝的影片顯示，爆炸威力之大，造成油罐被拋向數十公尺高的空中，場面十分驚險。
1名當地婦人告訴《BBC》，自己剛走出公寓大樓，就發現外面下起細雨，衣服、夾克上都出現了「難看的黑點」，頭髮也沾到了，後續還要注意是否會因此出現掉髮問題。
另1名住在被襲擊煉油廠附近的男子也告訴《BBC》，他凌晨時分被建築「搖晃」的震動驚醒，之後就聞到燒焦味，難受到幾乎無法呼吸：「這一切都太可怕了，以前我沒那麼害怕，但現在幾乎是恐慌了。」
對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文表示，許多莫斯科居民當天早上都在問「到底發生什麼事」，而答案很簡單，「是你們的國家先對我們發動侵略戰爭，多年來不斷殺害我們的人民。現在你們知道發生什麼事了，可以去問普丁打算何時結束這場戰爭。」
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報導指出，莫斯科東南部卡波特尼亞（Kapotnya）地區的煉油廠，已是1個月內第3次、本週第2次遭到攻擊，引發大火，濃煙滾滾，遮天蔽日。多段目擊者拍攝的影片顯示，爆炸威力之大，造成油罐被拋向數十公尺高的空中，場面十分驚險。
1名當地婦人告訴《BBC》，自己剛走出公寓大樓，就發現外面下起細雨，衣服、夾克上都出現了「難看的黑點」，頭髮也沾到了，後續還要注意是否會因此出現掉髮問題。
另1名住在被襲擊煉油廠附近的男子也告訴《BBC》，他凌晨時分被建築「搖晃」的震動驚醒，之後就聞到燒焦味，難受到幾乎無法呼吸：「這一切都太可怕了，以前我沒那麼害怕，但現在幾乎是恐慌了。」
對此，烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X發文表示，許多莫斯科居民當天早上都在問「到底發生什麼事」，而答案很簡單，「是你們的國家先對我們發動侵略戰爭，多年來不斷殺害我們的人民。現在你們知道發生什麼事了，可以去問普丁打算何時結束這場戰爭。」
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