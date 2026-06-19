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端午連假，不少人已經打算整天窩在家追劇。《NOWNEWS今日新聞》以下精選5部適合連假一口氣追完的Netflix作品，包括近期討論度極高的《鐵拳教育》，以及《我的王室死對頭》、《少年法庭》、《模範計程車》、《黑暗榮耀》，配上粽子追起來，讓你端午節不無聊！首先是近期在Netflix掀起熱潮的《鐵拳教育》。故事改編自人氣網漫，講述「教權部」被派往問題學校，解決失控的校園問題、霸凌事件，守護學生、老師的教權，並對抗惡勢力。由於節奏明快、打鬥場面俐落，播出後吸引不少觀眾一口氣追完，完全超過癮。由林智妍、許楠儁主演的《我的王室死對頭》則是今年Netflix最新話題浪漫喜劇。劇情描述朝鮮時代惡名昭彰的後宮女子姜丹心被賜毒身亡後，竟在現代首爾甦醒，靈魂附身於一名默默無聞的女演員身上。來到陌生時代的她，遇見冷酷無情的財閥繼承人車世繼，兩人從互相看不順眼到逐漸產生微妙情感，在穿越、喜劇與愛情元素交織下展開一段充滿火花的故事。喜歡寫實題材的觀眾，不能錯過《少年法庭》。由金憓秀主演，故事聚焦一名極度厭惡少年犯的法官，在調任少年法庭後審理各種未成年犯罪案件。透過校園暴力、家庭失能、網路犯罪等事件，探討法律制度和社會責任之間的矛盾，也讓觀眾重新思考加害者和受害者的界線，因此被譽為近年最具社會議題性的韓劇之一。如果想看爽度十足的復仇劇，《模範計程車》絕對要加入片單。故事描述退伍特種兵金道奇加入一家表面經營計程車業務、實際替受害者執行復仇任務的秘密組織。每個案件都圍繞著法律無法制裁的惡人展開，主角團隊利用各種方式替受害者討回公道，緊湊劇情與痛快反擊讓不少劇迷大呼過癮。提到Netflix必看韓劇，不能不提到《黑暗榮耀》了。由宋慧喬主演，劇情講述長年飽受校園霸凌的文同珢，在成年後精心策畫一場漫長復仇。她一步步接近當年傷害自己的人，試圖讓所有加害者付出代價。播出後迅速席捲全球，成為Netflix最具代表性的韓劇之一。