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2026年世界盃奪冠熱門「三獅軍團」英格蘭，在L組首輪對陣克羅埃西亞的強強對決中雖然高潮迭起，但場外卻傳出將帥不和的傳聞。根據《FOX Sports》場邊記者爆料，英格蘭新任德國籍總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）在比賽中，因不滿門將皮克福德（Jordan Pickford）後場傳球的戰術執行，當場大怒對他飆吼：「照我說的做！」而皮克福德也不甘示弱當場回嗆，火藥味十足。這起將帥衝突發生在達拉斯的比賽上半場。當時英格蘭靠著隊長凱恩（Harry Kane）的點球重罰命中取得領先，雖然電視轉播畫面並未捕捉到衝突瞬間，但根據《FOX Sports》場邊記者施里夫斯（Geoff Shreeves）的現場直擊，圖赫爾對皮克福德的後場傳球選擇極度不滿。施里夫斯透露，圖赫爾當時直接朝場上的皮克福德憤怒咆哮：「照我說的做！」批評他沒有嚴格執行後場組織戰術，將球踢向了錯誤的方向。而個性強硬的皮克福德也不甘示弱，當場直接高聲回嗆總教練，將帥之間的火藥味在場邊一觸即發。上半場補時階段英格蘭後防線的散漫再度付出代價，被克羅埃西亞的穆薩（Petar Musa）近距離破門，半場結束兩隊戰成2：2平手。這糟糕的防守表現讓德國籍主帥圖赫爾在走回球員通道時臉色鐵青。下半場開打前，英格蘭全隊遲遲沒有回到場上，正是因為圖赫爾將所有人扣在更衣室內進行長時間的嚴厲訓話。助理教練巴里（Anthony Barry）中場接受英國獨立電視台（ITV）訪問時，也毫不留情地批評球隊上半場踢得「複雜而混亂」。巴里無奈表示：「我們在一些決策上出了問題。球員腦子裡的那股勁沒有真正釋放出來，該踢短傳的時候踢長傳，該長傳時又踢短傳。點球領先本該讓我們放開手腳，但我們卻退回到畏懼的模式裡。是的，我們能依靠定位球進球，但防守端的失誤讓我們必須在中場好好談談。」英格蘭與克羅埃西亞、迦納、巴拿馬同在L組，雖然首戰在將帥爭執與防線混亂中驚險搶下3分積分，但圖赫爾治下的這支奪冠熱門，顯然在戰術執行力與團隊默契上，還有相當大的修正空間。