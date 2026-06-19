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2026年世界盃A組今（19）日迎來焦點大戰，韓國隊在墨西哥瓜達拉哈拉挑戰地主墨西哥。在雙方僵持之際，下半場出現一次極具爭議的致命失誤，韓國門將金承奎與後衛李基赫在禁區內發生罕見的「撞車」事故，最終讓墨西哥中場羅莫（Luis Romo）輕鬆推射空門得手。韓媒指出，這次失誤背後的重要原因，竟與全場數萬名墨西哥球迷製造的驚人噪音有關。本場比賽在瓜達拉哈拉的阿克隆球場（Estadio Akron）舉行，賽前主場球迷就被視為是墨西哥隊的最大武器之一。當地政府甚至特別宣布部分學校停課，讓更多民眾能進場為國家隊助威。比賽開始前，整座球場早已被身穿綠色球衣的墨西哥球迷完全佔據。從國歌演奏開始，現場便陷入震耳欲聾的歡呼聲浪，每當韓國球員拿球便伴隨大量噓聲，而墨西哥進攻時更是掀起海嘯般的歡呼，讓韓國球員整場都在極度吵雜的環境下作戰。關鍵失誤發生在下半場第50分鐘。墨西哥一次高吊球送入禁區後，門將金承奎果斷出擊準備將球沒收，但此時後衛李基赫也同時朝落點衝去。原本只要透過門將喊聲就能避免碰撞，但在全場數萬名墨西哥球迷製造的巨大噪音干擾下，兩人顯然未能有效溝通。最終兩人的跑位重疊，金承奎雖然第一時間碰到皮球，卻在落地時意外脫手，皮球滾到門前形成空門機會。墨西哥中場羅莫反應很快，立刻補射破網，替地主隊攻進寶貴的第1分。失分後，金承奎當場抱頭懊惱，韓國後防球員也不斷彼此示意討論，試圖釐清剛剛發生的狀況。韓媒《OSEN》在掉分後分析指出，這次失誤很難單純歸咎於球員的技術問題。足球場上，門將與後衛之間的溝通向來是防守體系最重要的一環，尤其在高空球處理時，門將的指令往往具有絕對優先權。然而在墨西哥主場爆炸性的聲浪下，即使是最基本的口頭溝通也變得非常困難。事實上，主場優勢一直被認為是世界盃東道主最大的隱形武器之一，而這次韓國隊的失分，正好成為最佳案例。《OSEN》報導指出，墨西哥球迷從開賽到終場毫不停歇地製造聲浪，不僅替球隊帶來氣勢，更在無形中影響了韓國球員的判斷與溝通，最終讓勝負的天平出現傾斜。韓國隊首戰在落後情況下逆轉捷克成功拿下勝利，但面對地主墨西哥的瘋狂主場氛圍，卻遭遇截然不同的考驗。而這次因溝通失誤造成的失球，也讓太極虎軍團付出慘痛代價。