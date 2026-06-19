2026年FIFA世界盃D組第二輪賽事即將在6月20日迎來激戰！地主國美國隊將在西雅圖的盧明球場（Lumen Field）迎戰首戰爆冷贏球的「袋鼠軍團」澳洲隊。兩隊在首輪皆拿下勝利，這場榜首之爭將決定誰能提早鎖定晉級淘汰賽的門票。以《NOWNEWS》以下為讀者整理這場D組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/0美國VS澳洲基本資訊
📍世界盃D組戰績一覽
📍美國VS澳洲戰力戰力分析
📍美國VS澳洲預計先發名單與傷兵名單
📍美國VS澳洲之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃美國國家隊球員名單
📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單
📍2026世界盃D組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
2026世界盃6/0美國VS澳洲基本資訊
世界盃D組戰績一覽
美國VS澳洲戰力戰力分析
美國：中場統治力與地主優勢
在名帥波切提諾（Mauricio Pochettino）的帶領下，美國隊首戰以4：1痛宰巴拉圭，展現出極具統治力的表現。前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）單場梅開二度狀態火熱，更關鍵的是中場三人組——亞當斯（Tyler Adams）、威斯頓·麥肯尼（Weston McKennie）與馬利克·提爾曼（Malik Tillman）完全壓制了對手，全場控球率高達65%。美國隊的進攻火力點眾多，配合高壓逼搶戰術，讓他們在主場優勢下氣勢如虹。
澳洲：堅壁清野與犀利反擊
澳洲隊在首戰不被看好的情況下，以2：0擊退世界排名第26的土耳其。儘管全場控球率僅有28%，且面臨對手多達30次的射門狂轟濫炸，但門將畢奇（Patrick Beach）以單場8次撲救的超神表現力保不失。澳洲展現了極高效率的防守反擊，年僅20歲的沃特福德邊鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）不僅率先破門，其速度將對美國防線造成極大威脅。此外，身高達198公分的後衛蘇塔（Harry Souttar）也讓澳洲在定位球上佔據絕對優勢。
美國VS澳洲預計先發名單與傷兵名單
傷兵情報
美國：頭號球星克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）左小腿受傷，缺席了近期的團隊訓練，狀態為「每日觀察」。主帥波切提諾表示他能否出賽需到賽前最後一刻才能決定。
澳洲：無重大傷兵報告，預計可以全陣容出擊。
預計先發陣容
美國VS澳洲焦點與結果預測
預測結果：美國2：1澳洲
專家分析預測：本場比賽是標準的「攻防大戰」。若普利西奇缺陣，美國隊的邊路突破能力將受到影響，但頂替的雷伊納或維阿依然具備撕裂防線的能力。美國最大的隱憂在於防線老化（如老將里姆），很容易被澳洲的年輕快馬伊蘭昆達針對突破。預期澳洲將繼續採取深度防守策略伺機反擊，但美國隊整體陣容深度與技術皆優於對手，有望在主場狂熱氣氛加持下，以一球之差驚險擊敗澳洲，率先收下淘汰賽門票。
2026世界盃美國國家隊球員名單
2026世界盃澳洲國家隊球員名單
2026世界盃D組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
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📍2026世界盃6/0美國VS澳洲基本資訊
📍世界盃D組戰績一覽
📍美國VS澳洲戰力戰力分析
📍美國VS澳洲預計先發名單與傷兵名單
📍美國VS澳洲之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃美國國家隊球員名單
📍2026世界盃澳洲國家隊球員名單
📍2026世界盃D組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
|項目
|資訊
|對戰組合
|美國vs澳洲(世界盃D組小組賽)
|比賽時間
|台灣時間2026年6月20日凌晨3點(美東時間6月19日下午3點)
|比賽地點
|美國華盛頓州西雅圖盧明球場(Lumen Field)
|轉播資訊
|FOX體育台(美國)、Telemundo(西班牙語)
|
D組
|P
|勝
|和
|敗
|進球數
|丟球數
|進球差
|TCS
|積分
|1
|
美國
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|-1
|3
|2
|
澳洲
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|
土耳其
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|-1
|0
|4
|
巴拉圭
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|-5
|0
美國：中場統治力與地主優勢
在名帥波切提諾（Mauricio Pochettino）的帶領下，美國隊首戰以4：1痛宰巴拉圭，展現出極具統治力的表現。前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）單場梅開二度狀態火熱，更關鍵的是中場三人組——亞當斯（Tyler Adams）、威斯頓·麥肯尼（Weston McKennie）與馬利克·提爾曼（Malik Tillman）完全壓制了對手，全場控球率高達65%。美國隊的進攻火力點眾多，配合高壓逼搶戰術，讓他們在主場優勢下氣勢如虹。
澳洲：堅壁清野與犀利反擊
澳洲隊在首戰不被看好的情況下，以2：0擊退世界排名第26的土耳其。儘管全場控球率僅有28%，且面臨對手多達30次的射門狂轟濫炸，但門將畢奇（Patrick Beach）以單場8次撲救的超神表現力保不失。澳洲展現了極高效率的防守反擊，年僅20歲的沃特福德邊鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）不僅率先破門，其速度將對美國防線造成極大威脅。此外，身高達198公分的後衛蘇塔（Harry Souttar）也讓澳洲在定位球上佔據絕對優勢。
傷兵情報
美國：頭號球星克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）左小腿受傷，缺席了近期的團隊訓練，狀態為「每日觀察」。主帥波切提諾表示他能否出賽需到賽前最後一刻才能決定。
澳洲：無重大傷兵報告，預計可以全陣容出擊。
預計先發陣容
|位置
|⚽美國(4-2-3-1)
|⚽澳洲(5-4-1)
|門將
|弗里斯(Matt Freese)
|畢奇(Patrick Beach)
|後衛
|
弗里曼(Alex Freeman)
理查茲(Chris Richards)
里姆(Tim Ream)
A.羅賓森(Antonee Robinson)
|
伊塔利亞諾(Jacob Italiano)
奇爾卡蒂(Alessandro Circati)
蘇塔(Harry Souttar)
伯吉斯(Cameron Burgess)
博斯(Jordan Bos)
|中場
|
亞當斯(Tyler Adams)
提爾曼(Malik Tillman)
德斯特(Sergiño Dest)
麥肯尼(Weston McKennie)
雷伊納(Gio Reyna)
|
梅特卡夫(Connor Metcalfe)
歐尼爾(Aiden O'Neill)
奧孔-恩斯特勒(Paul Okon-Engstler)
伊蘭昆達(Nestory Irankunda)
|前鋒
|巴洛貢(Folarin Balogun)
|杜爾(Mohamed Toure)
預測結果：美國2：1澳洲
專家分析預測：本場比賽是標準的「攻防大戰」。若普利西奇缺陣，美國隊的邊路突破能力將受到影響，但頂替的雷伊納或維阿依然具備撕裂防線的能力。美國最大的隱憂在於防線老化（如老將里姆），很容易被澳洲的年輕快馬伊蘭昆達針對突破。預期澳洲將繼續採取深度防守策略伺機反擊，但美國隊整體陣容深度與技術皆優於對手，有望在主場狂熱氣氛加持下，以一球之差驚險擊敗澳洲，率先收下淘汰賽門票。
2026世界盃美國國家隊球員名單
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|克里斯·布雷迪
|Chris Brady
|芝加哥火焰
|門將
|馬特·弗里斯
|Matt Freese
|紐約城FC
|門將
|馬特·透納
|Matt Turner
|新英格蘭革命
|後衛
|麥克斯·阿夫斯滕
|Max Arfsten
|哥倫布機員
|後衛
|塞吉諾·德斯特
|Sergiño Dest
|PSV恩荷芬
|後衛
|亞歷克斯·弗里曼
|Alex Freeman
|比利亞雷阿爾
|後衛
|馬克·麥肯齊
|Mark McKenzie
|圖盧茲
|後衛
|提姆·里姆
|Tim Ream
|夏洛特FC
|後衛
|克里斯·理查茲
|Chris Richards
|水晶宮
|後衛
|安東尼·羅賓森
|Antonee Robinson
|富勒姆
|後衛
|邁爾斯·羅賓森
|Miles Robinson
|辛辛那提FC
|後衛
|喬·斯卡利
|Joe Scally
|門興格拉德巴赫
|後衛
|奧斯頓·特拉斯蒂
|Auston Trusty
|塞爾提克
|中場
|泰勒·亞當斯
|Tyler Adams
|伯恩茅斯
|中場
|塞巴斯蒂安·貝爾哈特
|Sebastian Berhalter
|溫哥華白浪
|中場
|威斯頓·麥肯尼
|Weston McKennie
|尤文圖斯
|中場
|喬凡尼·雷伊納
|Gio Reyna
|門興格拉德巴赫
|中場
|克里斯蒂安·羅丹
|Cristian Roldan
|西雅圖海灣者
|中場
|馬利克·提爾曼
|Malik Tillman
|勒沃庫森
|前鋒
|布蘭登·亞倫森
|Brenden Aaronson
|里茲聯
|前鋒
|佛拉林·巴洛貢
|Folarin Balogun
|摩納哥
|前鋒
|里卡多·佩皮
|Ricardo Pepi
|PSV恩荷芬
|前鋒
|克里斯蒂安·普利西奇
|Christian Pulisic
|AC米蘭
|前鋒
|提姆·維阿
|Tim Weah
|馬賽
|前鋒
|哈吉·萊特
|Haji Wright
|考文垂
|前鋒
|亞歷杭德羅·森德哈斯
|Alejandro Zendejas
|美洲俱樂部
|位置
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|馬修·萊恩
|Mathew Ryan
|萊萬特
|門將
|保羅·伊佐
|Paul Izzo
|蘭訥斯
|門將
|派翠克·畢奇
|Patrick Beach
|墨爾本城
|後衛
|阿齊茲·比伊奇
|Aziz Behich
|墨爾本城
|後衛
|喬丹·博斯
|Jordan Bos
|飛燕諾
|後衛
|亞歷山德羅·奇爾卡蒂
|Alessandro Circati
|帕爾馬
|後衛
|米洛斯·德格內克
|Miloš Degenek
|希臘人競技
|後衛
|傑森·格里亞
|Jason Geria
|新潟天鵝
|後衛
|盧卡斯·赫林頓
|Lucas Herrington
|科羅拉多急流
|後衛
|雅各布·伊塔利亞諾
|Jacob Italiano
|格拉茨AK
|後衛
|哈里·蘇塔
|Harry Souttar
|萊斯特城
|後衛
|凱·特雷溫
|Kai Trewin
|紐約城FC
|後衛
|卡梅隆·伯吉斯
|Cameron Burgess
|斯旺西
|中場
|卡米·德夫林
|Cammy Devlin
|哈茨
|中場
|阿伊丁·赫魯斯蒂奇
|Ajdin Hrustić
|赫拉克萊斯
|中場
|傑克森·歐文
|Jackson Irvine
|聖保利
|中場
|康納·梅特卡夫
|Connor Metcalfe
|聖保利
|中場
|保羅·奧孔-恩斯特勒
|Paul Okon-Engstler
|雪梨FC
|中場
|艾登·歐尼爾
|Aiden O'Neill
|紐約城FC
|前鋒
|內斯托里·伊蘭昆達
|Nestory Irankunda
|沃特福德
|前鋒
|馬修·萊基
|Mathew Leckie
|墨爾本城
|前鋒
|阿維爾·馬比爾
|Awer Mabil
|卡斯特利翁
|前鋒
|穆罕默德·杜爾
|Mohamed Touré
|諾維奇
|前鋒
|尼尚·維盧皮萊
|Nishan Velupillay
|墨爾本勝利
|前鋒
|克里斯蒂安·沃爾帕托
|Cristian Volpato
|薩索羅
|前鋒
|泰特·延吉
|Tete Yengi
|町田澤維亞
|輪次
|對戰組合
|比賽日期
|第1輪
|美國 4：1 巴拉圭
|已完賽
|第1輪
|澳洲 2：0 土耳其
|已完賽
|第2輪
|美國 vs 澳洲
|2026年6月20日3:00 AM
|第2輪
|巴拉圭 vs 土耳其
|2026年6月20日11:00 AM
|第3輪
|美國 vs 土耳其
|2026年6月26日10:00 AM
|第3輪
|澳洲 vs 巴拉圭
|2026年6月26日10:00 AM
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追
|賽事階段
|日期區間 (台灣時間)
|舉辦地點 / 城市
|分組賽 (小組賽)
|6月12日 – 6月28日
|美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市
|32強淘汰賽
|6月29日 – 7月4日
|美國、加拿大、墨西哥境內球場
|16強賽
|7月5日 – 7月8日
|美國、加拿大、墨西哥境內球場
|8強賽 (半準決賽)
|7月10日 – 7月12日
|全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市）
|4強賽 (準決賽)
|7月15日 – 7月16日
|美國（達拉斯、亞特蘭大）
|季軍戰 (銅牌賽)
|7月19日 凌晨
|美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium）
|決賽 (冠軍戰)
|7月20日 凌晨
|美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）
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