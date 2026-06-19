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▲世界盃賽事D組即將進行第二輪賽事。（圖／取自FIFA WORLD CUP）

2026世界盃6/0美國VS澳洲基本資訊

項目 資訊 對戰組合 美國vs澳洲(世界盃D組小組賽) 比賽時間 台灣時間2026年6月20日凌晨3點(美東時間6月19日下午3點) 比賽地點 美國華盛頓州西雅圖盧明球場(Lumen Field) 轉播資訊 FOX體育台(美國)、Telemundo(西班牙語)

世界盃D組戰績一覽

D組 P 勝 和 敗 進球數 丟球數 進球差 TCS 積分 1 美國 1 1 0 0 4 1 3 -1 3 2 澳洲 1 1 0 0 2 0 2 0 3 3 土耳其 1 0 0 1 0 2 -2 -1 0 4 巴拉圭 1 0 0 1 1 4 -3 -5 0 ▲在名帥毛里西奧·波切提諾(Mauricio Pochettino)的帶領下，美國隊首戰以4：1痛宰巴拉圭，展現出極具統治力的表現。（圖／美聯社／達志影像）



美國VS澳洲戰力戰力分析

▲澳洲隊在首戰不被看好的情況下，以2：0擊退世界排名第26的土耳其（圖／美聯社／達志影像）

美國VS澳洲預計先發名單與傷兵名單

位置 ⚽美國(4-2-3-1) ⚽澳洲(5-4-1) 門將 弗里斯(Matt Freese) 畢奇(Patrick Beach) 後衛 弗里曼(Alex Freeman) 理查茲(Chris Richards) 里姆(Tim Ream) A.羅賓森(Antonee Robinson) 伊塔利亞諾(Jacob Italiano) 奇爾卡蒂(Alessandro Circati) 蘇塔(Harry Souttar) 伯吉斯(Cameron Burgess) 博斯(Jordan Bos) 中場 亞當斯(Tyler Adams) 提爾曼(Malik Tillman) 德斯特(Sergiño Dest) 麥肯尼(Weston McKennie) 雷伊納(Gio Reyna) 梅特卡夫(Connor Metcalfe) 歐尼爾(Aiden O'Neill) 奧孔-恩斯特勒(Paul Okon-Engstler) 伊蘭昆達(Nestory Irankunda) 前鋒 巴洛貢(Folarin Balogun) 杜爾(Mohamed Toure)

▲美國頭號球星克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）左小腿受傷，缺席了近期的團隊訓練。（圖／翻攝自Christian Pulisic IG）

美國VS澳洲焦點與結果預測

預測結果：美國2：1澳洲

2026世界盃美國國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 克里斯·布雷迪 Chris Brady 芝加哥火焰 門將 馬特·弗里斯 Matt Freese 紐約城FC 門將 馬特·透納 Matt Turner 新英格蘭革命 後衛 麥克斯·阿夫斯滕 Max Arfsten 哥倫布機員 後衛 塞吉諾·德斯特 Sergiño Dest PSV恩荷芬 後衛 亞歷克斯·弗里曼 Alex Freeman 比利亞雷阿爾 後衛 馬克·麥肯齊 Mark McKenzie 圖盧茲 後衛 提姆·里姆 Tim Ream 夏洛特FC 後衛 克里斯·理查茲 Chris Richards 水晶宮 後衛 安東尼·羅賓森 Antonee Robinson 富勒姆 後衛 邁爾斯·羅賓森 Miles Robinson 辛辛那提FC 後衛 喬·斯卡利 Joe Scally 門興格拉德巴赫 後衛 奧斯頓·特拉斯蒂 Auston Trusty 塞爾提克 中場 泰勒·亞當斯 Tyler Adams 伯恩茅斯 中場 塞巴斯蒂安·貝爾哈特 Sebastian Berhalter 溫哥華白浪 中場 威斯頓·麥肯尼 Weston McKennie 尤文圖斯 中場 喬凡尼·雷伊納 Gio Reyna 門興格拉德巴赫 中場 克里斯蒂安·羅丹 Cristian Roldan 西雅圖海灣者 中場 馬利克·提爾曼 Malik Tillman 勒沃庫森 前鋒 布蘭登·亞倫森 Brenden Aaronson 里茲聯 前鋒 佛拉林·巴洛貢 Folarin Balogun 摩納哥 前鋒 里卡多·佩皮 Ricardo Pepi PSV恩荷芬 前鋒 克里斯蒂安·普利西奇 Christian Pulisic AC米蘭 前鋒 提姆·維阿 Tim Weah 馬賽 前鋒 哈吉·萊特 Haji Wright 考文垂 前鋒 亞歷杭德羅·森德哈斯 Alejandro Zendejas 美洲俱樂部

▲2026世界盃，美國後衛理查茲（Chris Richards ）是「黑白混血兒」，因此成長過程中遇到不少歧視，他也將種族平權的信念刺在身上。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃澳洲國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 馬修·萊恩 Mathew Ryan 萊萬特 門將 保羅·伊佐 Paul Izzo 蘭訥斯 門將 派翠克·畢奇 Patrick Beach 墨爾本城 後衛 阿齊茲·比伊奇 Aziz Behich 墨爾本城 後衛 喬丹·博斯 Jordan Bos 飛燕諾 後衛 亞歷山德羅·奇爾卡蒂 Alessandro Circati 帕爾馬 後衛 米洛斯·德格內克 Miloš Degenek 希臘人競技 後衛 傑森·格里亞 Jason Geria 新潟天鵝 後衛 盧卡斯·赫林頓 Lucas Herrington 科羅拉多急流 後衛 雅各布·伊塔利亞諾 Jacob Italiano 格拉茨AK 後衛 哈里·蘇塔 Harry Souttar 萊斯特城 後衛 凱·特雷溫 Kai Trewin 紐約城FC 後衛 卡梅隆·伯吉斯 Cameron Burgess 斯旺西 中場 卡米·德夫林 Cammy Devlin 哈茨 中場 阿伊丁·赫魯斯蒂奇 Ajdin Hrustić 赫拉克萊斯 中場 傑克森·歐文 Jackson Irvine 聖保利 中場 康納·梅特卡夫 Connor Metcalfe 聖保利 中場 保羅·奧孔-恩斯特勒 Paul Okon-Engstler 雪梨FC 中場 艾登·歐尼爾 Aiden O'Neill 紐約城FC 前鋒 內斯托里·伊蘭昆達 Nestory Irankunda 沃特福德 前鋒 馬修·萊基 Mathew Leckie 墨爾本城 前鋒 阿維爾·馬比爾 Awer Mabil 卡斯特利翁 前鋒 穆罕默德·杜爾 Mohamed Touré 諾維奇 前鋒 尼尚·維盧皮萊 Nishan Velupillay 墨爾本勝利 前鋒 克里斯蒂安·沃爾帕托 Cristian Volpato 薩索羅 前鋒 泰特·延吉 Tete Yengi 町田澤維亞

▲波波維奇（Tony Popovic）（左）治下的澳洲隊球風強悍，極度強調身體對抗、高壓逼搶。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃D組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期 第1輪 美國 4：1 巴拉圭 已完賽 第1輪 澳洲 2：0 土耳其 已完賽 第2輪 美國 vs 澳洲 2026年6月20日3:00 AM 第2輪 巴拉圭 vs 土耳其 2026年6月20日11:00 AM 第3輪 美國 vs 土耳其 2026年6月26日10:00 AM 第3輪 澳洲 vs 巴拉圭 2026年6月26日10:00 AM

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）



2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

賽事階段 日期區間 (台灣時間) 舉辦地點 / 城市 分組賽 (小組賽) 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥共 16 個主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥境內球場 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 全數移師至美國（洛杉磯、堪薩斯城、邁阿密、波士頓等城市） 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國（達拉斯、亞特蘭大） 季軍戰 (銅牌賽) 7月19日 凌晨 美國 邁阿密（邁阿密體育場 / Hard Rock Stadium） 決賽 (冠軍戰) 7月20日 凌晨 美國 紐約/紐澤西（紐約紐澤西體育場 / MetLife Stadium）

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2026年FIFA世界盃D組第二輪賽事即將在6月20日迎來激戰！地主國美國隊將在西雅圖的盧明球場（Lumen Field）迎戰首戰爆冷贏球的「袋鼠軍團」澳洲隊。兩隊在首輪皆拿下勝利，這場榜首之爭將決定誰能提早鎖定晉級淘汰賽的門票。以《NOWNEWS》以下為讀者整理這場D組強強對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。在名帥波切提諾（Mauricio Pochettino）的帶領下，美國隊首戰以4：1痛宰巴拉圭，展現出極具統治力的表現。前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）單場梅開二度狀態火熱，更關鍵的是中場三人組——亞當斯（Tyler Adams）、威斯頓·麥肯尼（Weston McKennie）與馬利克·提爾曼（Malik Tillman）完全壓制了對手，全場控球率高達65%。美國隊的進攻火力點眾多，配合高壓逼搶戰術，讓他們在主場優勢下氣勢如虹。澳洲隊在首戰不被看好的情況下，以2：0擊退世界排名第26的土耳其。儘管全場控球率僅有28%，且面臨對手多達30次的射門狂轟濫炸，但門將畢奇（Patrick Beach）以單場8次撲救的超神表現力保不失。澳洲展現了極高效率的防守反擊，年僅20歲的沃特福德邊鋒伊蘭昆達（Nestory Irankunda）不僅率先破門，其速度將對美國防線造成極大威脅。此外，身高達198公分的後衛蘇塔（Harry Souttar）也讓澳洲在定位球上佔據絕對優勢。美國：頭號球星克里斯蒂安·普利西奇（Christian Pulisic）左小腿受傷，缺席了近期的團隊訓練，狀態為「每日觀察」。主帥波切提諾表示他能否出賽需到賽前最後一刻才能決定。澳洲：無重大傷兵報告，預計可以全陣容出擊。專家分析預測：本場比賽是標準的「攻防大戰」。若普利西奇缺陣，美國隊的邊路突破能力將受到影響，但頂替的雷伊納或維阿依然具備撕裂防線的能力。美國最大的隱憂在於防線老化（如老將里姆），很容易被澳洲的年輕快馬伊蘭昆達針對突破。預期澳洲將繼續採取深度防守策略伺機反擊，但美國隊整體陣容深度與技術皆優於對手，有望在主場狂熱氣氛加持下，以一球之差驚險擊敗澳洲，率先收下淘汰賽門票。