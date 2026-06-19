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▲金承奎在處理球時貿然出擊，卻與隊友李剛仁發生碰撞，導致手上的球脫落，墨西哥中場羅莫見狀，冷靜地將球送入空門。（圖／美聯社／達志影像）

▲曹圭成獲得絕佳的頭球攻門機會，但墨西哥門將蘭格爾展現了世界級的反應速度，連續兩次撲出對手的致命射門，成功鎖定勝局。（圖／路透／達志影像）

在2026年世界盃小組賽的一場關鍵戰役中，地主國墨西哥隊於主場阿克倫體育場（Estadio Akron）迎戰韓國隊。憑藉著路易斯·羅莫（Luis Romo）在下半場把握對方門將的致命失誤破門，以及門將勞爾·蘭格爾（Raul Rangel）在終場前的神勇雙撲，墨西哥最終以1：0力克韓國。此役過後，墨西哥確定以小組第一之姿強勢晉級淘汰賽。比賽前段雙方僵持不下，節奏顯得沉悶且缺乏亮點。直到下半場第50分鐘，比賽僵局因韓國門將金承奎的一次嚴重失誤而打破。金承奎在處理球時貿然出擊，卻與隊友李剛仁發生碰撞，導致手上的球脫落，墨西哥中場羅莫見狀，冷靜地將球送入空門，這粒「醜陋但價值連城」的進球，瞬間點燃了現場四萬五千名墨西哥球迷的熱情。儘管取得領先，墨西哥在防守端也面臨不小壓力。韓國隊在落後後急於進攻，甚至在第59分鐘罕見地換下隊長孫興慜，試圖放手一搏。比賽進入傷停補時階段前，南韓隊一度逼近門前，曹圭成獲得絕佳的頭球攻門機會，但墨西哥門將蘭格爾展現了世界級的反應速度，連續兩次撲出對手的致命射門，成功鎖定勝局。此役勝利對於墨西哥意義重大。總教練哈維爾·阿吉雷（Javier Aguirre）的球隊在經過三場小組賽的洗禮後，成功以小組第一的戰績結束賽事。賽後，墨西哥球迷在看台上爆發出火山噴發般的歡呼聲，這場勝利不僅讓他們成功晉級，更讓球隊在淘汰賽階段握有更有利的賽程優勢。隨著終場哨音響起，這場充滿肢體對抗與戰術博弈的比賽畫下句點。雖然過程被部分球評形容為「缺乏質量」，但對於地主球迷而言，這是一個屬於瓜達拉哈拉的美妙夜晚。墨西哥隊將繼續帶著主場氣勢，全力備戰接下來的淘汰賽，向著世界盃冠軍榮耀持續挺進。