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▲檀健次、王楚然（左）在《愛情有煙火》中飾演互看不順眼的歡喜冤家。（圖／愛奇藝國際站）

▲許楠儁（右）因《我的王室死對頭》走紅，登上《劉QUIZ》製造不少話題。（圖／愛奇藝國際站）

端午連假到來，愛奇藝國際版（iQIYI）祭出許多陸劇、韓綜陪伴觀眾追劇過節。《愛情有煙火》與《南部檔案》雙雙站穩平台人氣榜前三名，李一桐、曾舜晞主演的《雲秀行》也將於6月20日獨家播出；韓綜方面則有李光洙、金宇彬、都敬秀回歸《豆豆農場》，《劉QUIZ ON THE BLOCK》將邀來林智妍、許楠儁、金武烈等話題人物接力登場，韓國首檔雙性戀戀愛實境節目《Stand BI Me》也同步開播，從愛情、懸疑到綜藝療癒一次滿足。古裝輕喜劇《雲秀行》劇情講述落魄千金「范雲」（李一桐 飾）在家道中落後，並與腹黑城主「齊崢」（曾舜晞 飾）因局勢牽連而結為夫妻。兩人從互相試探的合作關係，到逐步建立信任並攜手對抗朝堂風暴，展開一段兼具甜虐與成長線的故事。除了雙主演的化學反應備受期待外，《雲秀行》卡司陣容也被外界形容為「古裝熟人局大集合」，包括曾在《長相思》表現亮眼的鄧為、《白月梵星》代露娃，以及參與《書卷一夢》《佳偶天成》的王以綸、《雲之羽》田嘉瑞等實力派演員出演，整體陣容相當吸睛，外加劇情結合權謀與輕喜劇節奏，話題度滿滿，也成為今夏最備受期待的古偶之一。《雲秀行》6/20起愛奇藝國際版獨家播出。都市愛情劇《愛情有煙火》於6月15日開播便迅速掀起話題，目前已登上愛奇藝國際版人氣榜第三名。由檀健次、王楚然主演，改編自晉江人氣小說《投行男女》，以金融投行為背景，描繪職場菁英與都市男女在事業、愛情與現實壓力下的成長故事。開播後，《愛情有煙火》憑藉「白天同事、晚上室友」的反差設定成功吸引觀眾目光。李亦非（檀健次 飾）與錢菲（王楚然 飾）從互看不順眼的歡喜冤家，逐漸發展出令人心動的曖昧情愫，兩人在職場與生活中的高頻鬥嘴互動更成為觀眾熱議焦點。劇中「酒後吻戲」、「表白被當催眠曲」等名場面接連登場，甜中帶笑的節奏讓網友直呼「越看越上頭」，被視為近期最具生活感的都市愛情作品之一。懸疑冒險劇《南部檔案》同樣熱度不減，目前穩居愛奇藝國際版人氣榜第二名。由張新成、丁禹兮（排名不分先後）主演，故事圍繞神秘情報組織「南部檔案館」展開，兩位特工張海鹽、張海蝦在亂世之中層層追查真相，逐步揭開圍繞「黃昏草」與檔案館背後隱藏多年的驚天祕密。值得一提的是，近期兩部人氣陸劇《愛情有煙火》與《南部檔案》皆由劉宇寧獻唱OST。《愛情有煙火》片尾曲〈有你〉以溫暖甜蜜的旋律烘托男女主角感情升溫，《南部檔案》主題曲〈人間〉則以蒼涼深刻的情感描繪兄弟羈絆與命運糾葛，一甜一虐形成鮮明對比，2026年至今已累積17首影視OST的他，更被封「OST主理人」也讓劉宇寧成為戲劇之外的話題焦點。韓綜方面同樣火力全開。「種豆得豆」系列第四彈《豆豆農場》於6月20日起在愛奇藝國際版獨家播出，李光洙、金宇彬、都敬秀三人幫這次不種田、轉戰濟州島牧場，挑戰完全陌生的農場住宿（Farm Stay）生存記。三人不僅要學習牧場工作，甚至開播前就傳出「放牧區的牛逃跑了」的震撼消息，爆笑連發、笑料滿滿，繼種豆、煮飯、出國之後再度解鎖全新混亂模式。另一韓綜王牌《劉QUIZ ON THE BLOCK》同樣話題不斷。繼輝達執行長黃仁勳登上節目後引爆全球討論，《劉QUIZ》持續端出重量級來賓陣容。近期因《我的王室死對頭》掀起熱潮的林智妍、許楠儁兩位主角率先登場，其中許楠儁在預告中西裝筆挺、神還原劇中財閥霸總「車世界」的強大氣場，已讓粉絲高度期待，此外近期憑《鐵拳教育》人氣攀高峰的金武烈同樣已完成錄製，接力加入話題嘉賓行列。《劉QUIZ ON THE BLOCK》向來是韓國最具代表性的訪談節目之一，從科技巨頭到當紅演員皆曾登上節目分享人生故事，也讓每位受邀嘉賓的登場都成為韓國娛樂圈的重要話題。最後，韓國首檔雙性戀戀愛實境節目《Stand BI Me》也正式宣布於6月19日在愛奇藝國際版獨家播出。節目由打造《His Man》的製作團隊操刀，打破既有戀愛實境框架，讓參與者跳脫性別限制，以真實情感交流為核心，探索愛情的更多可能性。