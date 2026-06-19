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國民黨主席鄭麗文訪美遭質疑太天真，她接受《經濟學人》專訪時坦言，訪美沒有成功說服所有交流對象，有些人士採取「較為保留、觀望的態度，是很自然的事情」；她也指出國民黨很快就會對國產無人機製造計畫以及其他提升台灣國防產業能力的措施提出法案，但就立法院審議進度，不太可能在中共總書記習近平9月訪美前通過。鄭麗文在6月17日接受《經濟學人》專訪，鄭主席強調，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉。國民黨支持提升台灣自我防衛能力，並將持續推動相關國防建設。包括提出國產無人機製造計畫以及提升台灣國防產業能力措施等相關法案。鄭主席指出，訪美成果超出預期，並嚴正否認台灣媒體指稱美國國安官員取消原定與她的會面。鄭主席說，她在訪美期間與十位美國國會議員、政府官員、智庫學者及僑界人士等各界代表廣泛交流，雖然沒有成功說服所有交流對象，有些人士採取「較為保留、觀望的態度，是很自然的事情」，但透過這次訪美，國民黨已和美方建立新的溝通管道，未來也將持續向國際社會說明，兩岸應透過和平對話解決分歧。鄭主席表示，國民黨可能很快就會對國產無人機製造計畫以及其他提升台灣國防產業能力的措施提出法案，但即使國民黨提出新的方案，就立法院審議法案的進度，也不太可能在九月習近平訪問美國之前獲得通過。鄭主席在專訪中重申，國民黨追求和平，但絕不放棄自我防衛。她表示，維護台海和平，就是守護台灣的民主、自由與法治，也唯有在和平穩定的環境下，才能確保人民的安全與福祉，未來將持續與美國及國際社會保持密切交流，增進彼此理解與互信，讓更多國際友人了解國民黨維護中華民國安全、台海和平穩定及區域繁榮的堅定立場。