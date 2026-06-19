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韓國在今（19）日世界盃A組小組賽以0：1惜敗墨西哥，韓媒《FourFourTwo》報導指出，在對上墨西哥的比賽前，韓國特地演練定位球戰術，希望利用身高在比賽中獲得優勢，但比賽直到下半場傷停補時才出現角球，讓韓國的戰術全泡湯。《FourFourTwo》點出韓國本場比賽最讓人失望的地方在於，在正規時間內幾乎沒有製造真正具威脅的攻勢。中場休息時，韓國主帥洪明甫轉播訪問中表示，球隊策略是避免在危險區域丟球，因此上半場以較安全的長傳打法為主，但他也強調下半場必須主動創造機會，並更積極起腳射門，然而韓國直到第87分鐘才出現首記射正。另一個關鍵是韓國原本寄望的定位球戰術幾乎沒有發揮空間。賽前韓國隊針對墨西哥進行了角球與自由球等訓練，韓國原先期待能利用平均身高181.9公分的優勢，對上本屆48支參賽隊中平均身高第4矮、僅179.5公分的墨西哥時，在高空球上製造威脅。但在正規時間內都沒有角球出現，韓國直到下半場補時才終於獲得角球機會。李剛仁用左腳精準將球送入禁區，不過李漢汎與曹圭成的頭槌攻門都偏出球門，讓韓國錯失最後扳平契機。