2026年FIFA世界盃小組賽第二輪正式開打，各組晉級與淘汰形勢逐漸明朗。東道主之一的墨西哥在小組賽第二輪以1：0險勝韓國，寫下兩連勝，成為本屆世界盃首支挺進32強淘汰賽並鎖定小組第一的球隊。同時，B組的加拿大與瑞士則陷入膠著，兩隊同積4分暫時並列榜首。以下為您帶來6月19日的最新晉級形勢完整解析。
2026世界盃今日出戰分組晉級形勢
⚽A組：墨西哥兩連勝 率先搶下A組第一挺進32強
地主國墨西哥在瓜達拉哈拉迎戰南韓，憑藉路易斯·羅莫（Luis Romo）攻入的全場唯一進球，以1：0力克對手。由於墨西哥已取得6分積分，且對韓國與首輪對手皆握有勝場優勢，已提前宣告搶下A組第一，成為本屆世界盃第一支晉級32強的隊伍。
同組的捷克與南非在第二輪以1：1握手言和，目前分別以1分積分位居三、四名。南韓則以3分積分暫居第二，下一輪韓國、捷克與南非將為了剩下的晉級名額展開殊死戰。
⚽B組：加瑞雙雄同積4分暫居榜首 下輪正面對決爭龍頭
B組形勢在第二輪後變得極度刺激。主辦國加拿大以6：0大勝卡達，而瑞士也與波赫戰平，導致加拿大與瑞士目前同為1勝1平、積4分暫居榜首。加拿大憑藉對卡達灌進的6個淨球數，在得失點差上佔據優勢（加拿大+6、瑞士+3）。下一輪加拿大與瑞士將迎來正面對決，加拿大只要踢平即可確保小組第一。
另一方面，波赫與卡達的下一場比賽將演變成生死大戰，勝者有極大機會以最佳第三名或小組第二晉級，敗者則會直接遭到淘汰。
其餘各組最新晉級與淘汰風向
⚽C組：蘇格蘭迎晉級點 巴西摩洛哥形勢微妙
蘇格蘭若在接下來的比賽擊敗摩洛哥，將直接鎖定32強席位。首輪1：1踢平的奪冠熱門巴西與摩洛哥目前形勢微妙，但只要在接下來對陣海地與蘇格蘭的比賽中全取3分，晉級依然十拿九穩。海地則面臨生死存亡，若輸給巴西且摩洛哥戰勝蘇格蘭，海地將提前出局。
巴西首場比賽被逼成和局，現在有贏球壓力，但當家球星內馬爾傷勢情況不樂觀，很可能小組賽都無法上場。
⚽D組：美澳榜首大戰 勝者直通32強
地主美國隊首戰4：1大勝巴拉圭，澳洲則以2：0爆冷擊敗土耳其。兩隊即將在西雅圖展開正面對決，任何一方取勝都將直接獲得晉級資格。若巴拉圭與土耳其戰平，美澳之戰的勝者更將直接鎖定D組第一。
E組：德國很穩 傳統強權出線在望
德國隊在首戰以7：1血洗庫拉索，次輪若擊敗象牙海岸即可晉級；象牙海岸首戰1：0擊敗厄瓜多，若次輪擊敗德國也將昂首晉級。首戰落敗的厄瓜多與庫拉索則面臨被淘汰的邊緣。
⚽F組：北歐海盜形勢大好 突尼西亞命懸一線
瑞典首戰5：1大勝突尼西亞，次輪若能擊敗荷蘭將提早晉級。突尼西亞則命懸一線，若輸給日本且荷蘭擊敗瑞典，突尼西亞將提早打包回家。
⚽G組與H組：首輪全平 局勢依然大亂鬥
這兩個小組在第一輪的四場比賽全數踢成平局（包括西班牙戰平、烏拉圭戰平）。這意味著沒有任何球隊能在第二輪過後提早晉級，同時也沒有任何球隊會提早遭到淘汰，局勢完全處於大亂鬥狀態。
⚽I組至L組：傳統豪強前瞻
法國隊與挪威隊在I組首戰均取得大勝，姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）表現亮眼，兩隊只要在次輪擊敗伊拉克與塞內加爾即可雙雙晉級。J組的阿根廷與奧地利、K組的哥倫比亞、L組的英格蘭（凱恩梅開二度）與迦納，皆只要在第二輪取勝就能確保踏入32強。
2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）
💡 公平競賽評分（TCS）扣分標準簡介：
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⚽A組：墨西哥兩連勝 率先搶下A組第一挺進32強
地主國墨西哥在瓜達拉哈拉迎戰南韓，憑藉路易斯·羅莫（Luis Romo）攻入的全場唯一進球，以1：0力克對手。由於墨西哥已取得6分積分，且對韓國與首輪對手皆握有勝場優勢，已提前宣告搶下A組第一，成為本屆世界盃第一支晉級32強的隊伍。
同組的捷克與南非在第二輪以1：1握手言和，目前分別以1分積分位居三、四名。南韓則以3分積分暫居第二，下一輪韓國、捷克與南非將為了剩下的晉級名額展開殊死戰。
|A組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|墨西哥（Mexico）
|2
|0
|0
|6
|確定晉級（鎖定小組第一）
|2
|南韓（Korea Republic）
|1
|0
|1
|3
|未定（下一輪生死戰）
|3
|捷克（Czechia）
|0
|1
|1
|1
|未定（下一輪生死戰）
|4
|南非（South Africa）
|0
|1
|1
|1
|未定（下一輪生死戰）
B組形勢在第二輪後變得極度刺激。主辦國加拿大以6：0大勝卡達，而瑞士也與波赫戰平，導致加拿大與瑞士目前同為1勝1平、積4分暫居榜首。加拿大憑藉對卡達灌進的6個淨球數，在得失點差上佔據優勢（加拿大+6、瑞士+3）。下一輪加拿大與瑞士將迎來正面對決，加拿大只要踢平即可確保小組第一。
另一方面，波赫與卡達的下一場比賽將演變成生死大戰，勝者有極大機會以最佳第三名或小組第二晉級，敗者則會直接遭到淘汰。
|B組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|加拿大（Canada）
|1
|1
|0
|4
|未定（下輪與瑞士爭龍頭）
|2
|瑞士（Switzerland）
|1
|1
|0
|4
|未定（下輪與加拿大爭龍頭）
|3
|波赫（Bosnia and Herzegovina）
|0
|1
|1
|1
|未定（下輪生死大戰）
|4
|卡達（Qatar）
|0
|1
|1
|1
|未定（下輪生死大戰）
⚽C組：蘇格蘭迎晉級點 巴西摩洛哥形勢微妙
蘇格蘭若在接下來的比賽擊敗摩洛哥，將直接鎖定32強席位。首輪1：1踢平的奪冠熱門巴西與摩洛哥目前形勢微妙，但只要在接下來對陣海地與蘇格蘭的比賽中全取3分，晉級依然十拿九穩。海地則面臨生死存亡，若輸給巴西且摩洛哥戰勝蘇格蘭，海地將提前出局。
巴西首場比賽被逼成和局，現在有贏球壓力，但當家球星內馬爾傷勢情況不樂觀，很可能小組賽都無法上場。
|C組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|蘇格蘭（Scotland）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|摩洛哥（Morocco）
|0
|1
|0
|1
|未定
|3
|巴西（Brazil）
|0
|1
|0
|1
|未定
|4
|海地（Haiti）
|0
|0
|1
|0
|未定（面臨淘汰邊緣）
地主美國隊首戰4：1大勝巴拉圭，澳洲則以2：0爆冷擊敗土耳其。兩隊即將在西雅圖展開正面對決，任何一方取勝都將直接獲得晉級資格。若巴拉圭與土耳其戰平，美澳之戰的勝者更將直接鎖定D組第一。
|D組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|美國（USA）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|澳洲（Australia）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|3
|土耳其（Türkiye）
|0
|0
|1
|0
|未定
|4
|巴拉圭（Paraguay）
|0
|0
|1
|0
|未定
德國隊在首戰以7：1血洗庫拉索，次輪若擊敗象牙海岸即可晉級；象牙海岸首戰1：0擊敗厄瓜多，若次輪擊敗德國也將昂首晉級。首戰落敗的厄瓜多與庫拉索則面臨被淘汰的邊緣。
|E組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|德國（Germany）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|象牙海岸（Côte d'Ivoire）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|3
|厄瓜多（Ecuador）
|0
|0
|1
|0
|未定
|4
|庫拉索（Curaçao）
|0
|0
|1
|0
|未定
瑞典首戰5：1大勝突尼西亞，次輪若能擊敗荷蘭將提早晉級。突尼西亞則命懸一線，若輸給日本且荷蘭擊敗瑞典，突尼西亞將提早打包回家。
|F組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|瑞典（Sweden）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|日本（Japan）
|0
|1
|0
|1
|未定
|3
|荷蘭（Netherlands）
|0
|1
|0
|1
|未定
|4
|突尼西亞（Tunisia）
|0
|0
|1
|0
|未定（面臨淘汰邊緣）
這兩個小組在第一輪的四場比賽全數踢成平局（包括西班牙戰平、烏拉圭戰平）。這意味著沒有任何球隊能在第二輪過後提早晉級，同時也沒有任何球隊會提早遭到淘汰，局勢完全處於大亂鬥狀態。
|G組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|新西蘭（New Zealand）
|0
|1
|0
|1
|未定
|2
|伊朗（IR Iran）
|0
|1
|0
|1
|未定
|3
|比利時（Belgium）
|0
|1
|0
|1
|未定
|4
|埃及（Egypt）
|0
|1
|0
|1
|未定
|H組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|烏拉圭（Uruguay）
|0
|1
|0
|1
|未定
|2
|沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）
|0
|1
|0
|1
|未定
|3
|西班牙（Spain）
|0
|1
|0
|1
|未定
|4
|維德角（Cabo Verde）
|0
|1
|0
|1
|未定
法國隊與挪威隊在I組首戰均取得大勝，姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）表現亮眼，兩隊只要在次輪擊敗伊拉克與塞內加爾即可雙雙晉級。J組的阿根廷與奧地利、K組的哥倫比亞、L組的英格蘭（凱恩梅開二度）與迦納，皆只要在第二輪取勝就能確保踏入32強。
|I組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|挪威（Norway）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|法國（France）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|3
|塞內加爾（Senegal）
|0
|0
|1
|0
|未定
|4
|伊拉克（Iraq）
|0
|0
|1
|0
|未定
|J組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|阿根廷（Argentina）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|奧地利（Austria）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|3
|喬治亞（Jordan）
|0
|0
|1
|0
|未定
|4
|阿爾及利亞（Algeria）
|0
|0
|1
|0
|未定
|K組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|哥倫比亞（Colombia）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|剛果民主共和國（Congo DR）
|0
|1
|0
|1
|未定
|3
|葡萄牙（Portugal）
|0
|1
|0
|1
|未定
|4
|烏茲別克（Uzbekistan）
|0
|0
|1
|0
|未定
|L組排名
|國家隊（英文名）
|勝場
|和局
|敗場
|目前積分
|確定晉級與否
|1
|英格蘭（England）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|2
|迦納（Ghana）
|1
|0
|0
|3
|未定（下輪贏球即晉級）
|3
|巴拿馬（Panama）
|0
|0
|1
|0
|未定
|4
|克羅埃西亞（Croatia）
|0
|0
|1
|0
|未定
|比較階段
|順位
|比較項目
|規則說明
|
第一階段
（相關同分球隊比較）
|
1
2
3
|
對戰積分
對戰得失球差
對戰總進球數
|
僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。
若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。
若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。
|
第二階段
（全小組比賽比較）
|
4
5
6
|
小組賽總得失球差
小組賽總進球數
公平競賽積分
|
放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。
若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。
若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。
|
第三階段
（最終裁決）
|7
|FIFA世界排名
|若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。
- 黃牌：扣1分
- 兩黃變一紅：扣3分
- 直接紅牌：扣4分
- 先拿黃牌再拿直接紅牌：扣5分
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