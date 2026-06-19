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2026世界盃今日出戰分組晉級形勢

A組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 墨西哥（Mexico） 2 0 0 6 確定晉級（鎖定小組第一） 2 南韓（Korea Republic） 1 0 1 3 未定（下一輪生死戰） 3 捷克（Czechia） 0 1 1 1 未定（下一輪生死戰） 4 南非（South Africa） 0 1 1 1 未定（下一輪生死戰）

▲地主國墨西哥在瓜達拉哈拉迎戰南韓，憑藉路易斯·羅莫（Luis Romo）攻入的全場唯一進球，以1：0力克對手。（圖／路透／達志影像）

B組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 加拿大（Canada） 1 1 0 4 未定（下輪與瑞士爭龍頭） 2 瑞士（Switzerland） 1 1 0 4 未定（下輪與加拿大爭龍頭） 3 波赫（Bosnia and Herzegovina） 0 1 1 1 未定（下輪生死大戰） 4 卡達（Qatar） 0 1 1 1 未定（下輪生死大戰）

▲加拿大前鋒大衛（Jonathan David）在對上卡達一戰上演「帽子戲法」帶領球隊6：0大勝卡達，同時加拿大也寫下多項紀錄（圖／美聯社／達志影像）

其餘各組最新晉級與淘汰風向

C組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 蘇格蘭（Scotland） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 摩洛哥（Morocco） 0 1 0 1 未定 3 巴西（Brazil） 0 1 0 1 未定 4 海地（Haiti） 0 0 1 0 未定（面臨淘汰邊緣）

▲巴西目前情況不妙，只有一場和局，接下來必須想辦法取勝。（圖／美聯社／達志影像）



D組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 美國（USA） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 澳洲（Australia） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 3 土耳其（Türkiye） 0 0 1 0 未定 4 巴拉圭（Paraguay） 0 0 1 0 未定 ▲2026年FIFA世界盃D組第二輪賽事即將在6月20日迎來激戰！地主國美國隊將在西雅圖的盧明球場（Lumen Field）迎戰首戰爆冷贏球的「袋鼠軍團」澳洲隊。（圖／路透／達志影像）



E組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 德國（Germany） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 象牙海岸（Côte d'Ivoire） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 3 厄瓜多（Ecuador） 0 0 1 0 未定 4 庫拉索（Curaçao） 0 0 1 0 未定

▲歐洲強權德國首戰以罕見大比分7：1大勝世足新軍古拉索。（圖／美聯社／達志影像）



F組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 瑞典（Sweden） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 日本（Japan） 0 1 0 1 未定 3 荷蘭（Netherlands） 0 1 0 1 未定 4 突尼西亞（Tunisia） 0 0 1 0 未定（面臨淘汰邊緣）

▲目前的F組積分榜上，瑞典以3分領先群雄，日本與荷蘭各積1分暫列其後。（圖／美聯社／達志影像）



G組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 新西蘭（New Zealand） 0 1 0 1 未定 2 伊朗（IR Iran） 0 1 0 1 未定 3 比利時（Belgium） 0 1 0 1 未定 4 埃及（Egypt） 0 1 0 1 未定

H組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 烏拉圭（Uruguay） 0 1 0 1 未定 2 沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia） 0 1 0 1 未定 3 西班牙（Spain） 0 1 0 1 未定 4 維德角（Cabo Verde） 0 1 0 1 未定

I組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 挪威（Norway） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 法國（France） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 3 塞內加爾（Senegal） 0 0 1 0 未定 4 伊拉克（Iraq） 0 0 1 0 未定

J組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 阿根廷（Argentina） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 奧地利（Austria） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 3 喬治亞（Jordan） 0 0 1 0 未定 4 阿爾及利亞（Algeria） 0 0 1 0 未定

▲哈蘭德在世界盃首戰梅開二度，率領挪威4：1擊敗伊拉克，成功打響晉級之路。（圖／美聯社）

K組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 哥倫比亞（Colombia） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 剛果民主共和國（Congo DR） 0 1 0 1 未定 3 葡萄牙（Portugal） 0 1 0 1 未定 4 烏茲別克（Uzbekistan） 0 0 1 0 未定

L組排名 國家隊（英文名） 勝場 和局 敗場 目前積分 確定晉級與否 1 英格蘭（England） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 2 迦納（Ghana） 1 0 0 3 未定（下輪贏球即晉級） 3 巴拿馬（Panama） 0 0 1 0 未定 4 克羅埃西亞（Croatia） 0 0 1 0 未定 ▲維德角世界盃首站0：0踢和西班牙，40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）該戰一鳴驚人表現、加上小人物逆襲背景烘托下，讓他社交媒體IG爆發式漲粉，僅1天就突破千萬，超車大聯盟世界巨星大谷翔平，統計至截稿當下，粉絲數更達到1348萬。（圖／美聯社／達志影像）



2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）

比較階段 順位 比較項目 規則說明 第一階段 （相關同分球隊比較） 1 2 3 對戰積分 對戰得失球差 對戰總進球數 僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。 若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。 若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。 第二階段 （全小組比賽比較） 4 5 6 小組賽總得失球差 小組賽總進球數 公平競賽積分 放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。 若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。 若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。 第三階段 （最終裁決） 7 FIFA世界排名 若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。 💡 公平競賽評分（TCS）扣分標準簡介：



黃牌：扣1分





兩黃變一紅：扣3分





直接紅牌：扣4分





先拿黃牌再拿直接紅牌：扣5分







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2026年FIFA世界盃小組賽第二輪正式開打，各組晉級與淘汰形勢逐漸明朗。東道主之一的墨西哥在小組賽第二輪以1：0險勝韓國，寫下兩連勝，成為本屆世界盃首支挺進32強淘汰賽並鎖定小組第一的球隊。同時，B組的加拿大與瑞士則陷入膠著，兩隊同積4分暫時並列榜首。以下為您帶來6月19日的最新晉級形勢完整解析。地主國墨西哥在瓜達拉哈拉迎戰南韓，憑藉路易斯·羅莫（Luis Romo）攻入的全場唯一進球，以1：0力克對手。由於墨西哥已取得6分積分，且對韓國與首輪對手皆握有勝場優勢，已提前宣告搶下A組第一，成為本屆世界盃第一支晉級32強的隊伍。同組的捷克與南非在第二輪以1：1握手言和，目前分別以1分積分位居三、四名。南韓則以3分積分暫居第二，下一輪韓國、捷克與南非將為了剩下的晉級名額展開殊死戰。B組形勢在第二輪後變得極度刺激。主辦國加拿大以6：0大勝卡達，而瑞士也與波赫戰平，導致加拿大與瑞士目前同為1勝1平、積4分暫居榜首。加拿大憑藉對卡達灌進的6個淨球數，在得失點差上佔據優勢（加拿大+6、瑞士+3）。下一輪加拿大與瑞士將迎來正面對決，加拿大只要踢平即可確保小組第一。另一方面，波赫與卡達的下一場比賽將演變成生死大戰，勝者有極大機會以最佳第三名或小組第二晉級，敗者則會直接遭到淘汰。蘇格蘭若在接下來的比賽擊敗摩洛哥，將直接鎖定32強席位。首輪1：1踢平的奪冠熱門巴西與摩洛哥目前形勢微妙，但只要在接下來對陣海地與蘇格蘭的比賽中全取3分，晉級依然十拿九穩。海地則面臨生死存亡，若輸給巴西且摩洛哥戰勝蘇格蘭，海地將提前出局。巴西首場比賽被逼成和局，現在有贏球壓力，但當家球星內馬爾傷勢情況不樂觀，很可能小組賽都無法上場。地主美國隊首戰4：1大勝巴拉圭，澳洲則以2：0爆冷擊敗土耳其。兩隊即將在西雅圖展開正面對決，任何一方取勝都將直接獲得晉級資格。若巴拉圭與土耳其戰平，美澳之戰的勝者更將直接鎖定D組第一。德國隊在首戰以7：1血洗庫拉索，次輪若擊敗象牙海岸即可晉級；象牙海岸首戰1：0擊敗厄瓜多，若次輪擊敗德國也將昂首晉級。首戰落敗的厄瓜多與庫拉索則面臨被淘汰的邊緣。瑞典首戰5：1大勝突尼西亞，次輪若能擊敗荷蘭將提早晉級。突尼西亞則命懸一線，若輸給日本且荷蘭擊敗瑞典，突尼西亞將提早打包回家。這兩個小組在第一輪的四場比賽全數踢成平局（包括西班牙戰平、烏拉圭戰平）。這意味著沒有任何球隊能在第二輪過後提早晉級，同時也沒有任何球隊會提早遭到淘汰，局勢完全處於大亂鬥狀態。法國隊與挪威隊在I組首戰均取得大勝，姆巴佩（Kylian Mbappé）與哈蘭德（Erling Haaland）表現亮眼，兩隊只要在次輪擊敗伊拉克與塞內加爾即可雙雙晉級。J組的阿根廷與奧地利、K組的哥倫比亞、L組的英格蘭（凱恩梅開二度）與迦納，皆只要在第二輪取勝就能確保踏入32強。