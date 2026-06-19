我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣芒果產季與濟州島錯開 農業部：可充裕韓國市場需求

韓國政府原宣布將於6月30日截止的香蕉、鳳梨及芒果等水果5%優惠關稅措施，延長實施期限至8月15日。農業部表示，此次韓國同意延長降稅優惠，特別感謝外交部、駐韓國代表處的全力協助，在互惠互利的原則下，成功促成此項友善的貿易措施。農業部提到，目前正值我國芒果進入盛產季節，此次成功爭取韓國維持5%的進口關稅優惠，對我國農民與業者進行海外高端市場佈局提供了一劑強心針。韓國將芒果等水果關稅由原本的30%調降至5%，主要是韓國國內面臨物價及高匯率因素，導致進口水果價格大幅上漲。韓國方面自今年2月起，祭出「配額關稅優惠」，以穩定國內民生物價。農業部解釋，我國進一步向韓方強調，台灣芒果的盛產期為6月至8月，與韓國少量生產的濟州島芒果在約8月後開始的產季，已錯開，因此延長關稅優惠將能充裕韓國市場需求，同時讓韓國消費者享用台灣高品質的水果，在互惠互利的原則下，也成功促成此項友善的貿易措施。對於推動芒果外銷，農業部說明，會持續輔導國內農民提升果品品質、落實果園管理、安全用藥及全程冷鏈物流運輸等。外銷業者及百貨賣場等通路將合作辦理推廣行銷，盼各國消費者對於台灣的芒果品牌產生黏著度。農業部指出，近年除了深耕韓國市場，今年更突破歐盟嚴格的檢疫新規定，成果進軍法國高端百貨超市等通路，成功開拓歐洲新消費市場。