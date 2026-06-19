隨著2026年世界盃小組賽進入白熱化階段，各隊戰績膠著，許多球迷開始關注「積分平手時的晉級規則」。為了這種情況，國際足總（FIFA）賽前就已公布了詳細的排名與tie-break（平手決勝）機制，以確保晉級過程公平、透明。《NOWNEWS》也將為讀者介紹詳細晉級規則，以及所謂的「最佳第3名」規則。
第一回合決勝 優先比較「對戰紀錄」
當兩支或多支球隊在小組賽結束後積分相同，FIFA 將啟動兩階段決勝機制。最關鍵的第一回合，將完全聚焦於這些球隊之間的「相互交手紀錄」，依序比較以下三項：
⚽相互對戰積分： 比較平手球隊之間對戰後的獲得積分。
⚽相互對戰淨勝球： 比較平手球隊之間對戰後的淨勝球數（進球數減失球數）。
⚽相互對戰總進球數： 比較平手球隊之間對戰後的總進球數。
FIFA強調，唯有在上述第一回合仍無法分出高下時，才會進入第二回合，比較全小組所有場次的淨勝球與總進球數。
第二回合及後續 競技之外的公平競爭
若經由第一回合的交手紀錄與第二回合的小組賽總成績比較後，球隊依然無法分出勝負，FIFA 將採取更為細緻的規則來決定排名：
⚽公平競爭積分（Team Conduct Score）： 統計球隊在小組賽期間獲得的紅黃牌數量。每張黃牌扣 1 分，兩黃轉紅扣 3 分，直接紅牌扣 4 分，積分最高（即扣分最少）者佔優。
⚽國際足總世界排名： 若連公平競爭積分都完全相同，最後手段則是比對兩隊在最新公布的「FIFA/Coca-Cola 男子世界排名」位置，排名較高者將取得晉級資格。
第三名也可晉級 將選出8支「最佳第3名」
本次世界盃除小組前兩名外，還有「8支最佳3三名」球隊可晉級32強。這八支球隊的決定基準則相對直接，按以下順序比對所有小組賽成績：小組賽總積分、小組賽總淨勝球數、小組賽總進球數、公平競爭積分（紅黃牌統計）、最新 FIFA 世界排名。
FIFA 提醒，小組賽階段不僅是爭取勝場的過程，更是在淨勝球與紀律表現上精算的一場長期戰。對於正為爭取出線而努力的各國國家隊而言，這套規則已是每位教練與球員必須爛熟於心的「生存指南」。
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當兩支或多支球隊在小組賽結束後積分相同，FIFA 將啟動兩階段決勝機制。最關鍵的第一回合，將完全聚焦於這些球隊之間的「相互交手紀錄」，依序比較以下三項：
⚽相互對戰積分： 比較平手球隊之間對戰後的獲得積分。
⚽相互對戰淨勝球： 比較平手球隊之間對戰後的淨勝球數（進球數減失球數）。
⚽相互對戰總進球數： 比較平手球隊之間對戰後的總進球數。
FIFA強調，唯有在上述第一回合仍無法分出高下時，才會進入第二回合，比較全小組所有場次的淨勝球與總進球數。
|比較階段
|順位
|比較項目
|規則說明
|
第一階段
（相關同分球隊比較）
|
1
2
3
|
對戰積分
對戰得失球差
對戰總進球數
|
僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。
若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。
若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。
|
第二階段
（全小組比賽比較）
|
4
5
6
|
小組賽總得失球差
小組賽總進球數
公平競賽積分
|
放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。
若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。
若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。
|
第三階段
（最終裁決）
|7
|FIFA世界排名
|若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。
若經由第一回合的交手紀錄與第二回合的小組賽總成績比較後，球隊依然無法分出勝負，FIFA 將採取更為細緻的規則來決定排名：
⚽公平競爭積分（Team Conduct Score）： 統計球隊在小組賽期間獲得的紅黃牌數量。每張黃牌扣 1 分，兩黃轉紅扣 3 分，直接紅牌扣 4 分，積分最高（即扣分最少）者佔優。
⚽國際足總世界排名： 若連公平競爭積分都完全相同，最後手段則是比對兩隊在最新公布的「FIFA/Coca-Cola 男子世界排名」位置，排名較高者將取得晉級資格。
第三名也可晉級 將選出8支「最佳第3名」
本次世界盃除小組前兩名外，還有「8支最佳3三名」球隊可晉級32強。這八支球隊的決定基準則相對直接，按以下順序比對所有小組賽成績：小組賽總積分、小組賽總淨勝球數、小組賽總進球數、公平競爭積分（紅黃牌統計）、最新 FIFA 世界排名。
FIFA 提醒，小組賽階段不僅是爭取勝場的過程，更是在淨勝球與紀律表現上精算的一場長期戰。對於正為爭取出線而努力的各國國家隊而言，這套規則已是每位教練與球員必須爛熟於心的「生存指南」。
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