若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。

若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。

僅比較這些 同分球隊之間 互相比賽時的積分。

第二階段 （全小組比賽比較）

4 5 6

小組賽總得失球差 小組賽總進球數 公平競賽積分