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台東縣長饒慶鈴錄影參加海峽論壇，遭到徹查，饒慶鈴說，台東鳳梨釋迦出口市場95%在中港澳，若不面對現實等同斷了農民生路，陸委會副主委梁文傑昨直呼，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，可說是完全仰中共鼻息的農產品。對此，台東立委黃建賓怒斥，這樣的說法傷害台東農民，更指出總統賴清德5年前曾公開表示喜歡吃鳳梨釋迦，難道他不是台灣人？黃建賓指出，5年前因為鳳梨釋迦外銷中國受阻，當時擔任副總統的賴清德特別到台東關心農民，還公開表示自己很喜歡吃鳳梨釋迦，並強調過去許多品質最好的鳳梨釋迦外銷中國，如今剛好讓台灣民眾也能吃到優質水果，更向農民喊出「絕不會讓農民孤單」。黃建賓質疑，如今民進黨執政已經十年，陸委會官員卻說鳳梨釋迦是「台灣人不吃、完全仰中共鼻息的農產品」，請問賴清德總統當初說愛吃，難道他不是台灣人嗎？政府對農民的承諾，難道只有選舉時才算數？黃建賓表示，鳳梨釋迦不是憑空冒出來的作物，而是經過農業改良、在台東落地生根，由農業部輔導、農民投入心血與成本，一步一步建立起來的重要經濟作物。如今，官員一句話，就否定過去數十年的努力，讓農民情何以堪？黃建賓直言，民進黨政府執政十年，遇到問題不是解決問題，而是「解決提出問題的人」。台東農民只是想把辛苦種出來的水果賣出去，卻被貼上「仰中」、「舔中」的標籤，這對農民極不公平。黃建賓強調，市場在哪裡，就應該努力把產品賣出去。政府如果認為中國市場風險太高，就應該提出具體替代方案，而不是站在台北講風涼話。這幾年，台東縣政府積極拓展香港、日本等市場，中央更應該協助農民分散風險，而不是否定現有市場。黃建賓最後呼籲民進黨政府，請明白告訴農民：「你要我們種什麼？要幫我們賣到哪個國家？」不要讓台東農民連種個農產品，都還要擔心會不會踩到「陸委會紅線」。