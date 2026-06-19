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▲裴俊亨（左）在《鐵拳教育》中被崔德文（右）飾演的老師千相烈多次陷害。（圖／翻攝自裴俊亨IG@mybrothergavemeaboat）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後討論度不斷，就連配角們都跟著知名度暴漲。而近日有網友討論劇中最可憐角色，認為就是在第4集中，因被老師千相烈（崔德文 飾）多次陷害，甚至導致父母餐廳慘關店，而忍無可忍打了老師一拳，差點變霸凌加害者的「築明外語高中」學生朴賢雄（裴俊亨 飾）。裴俊亨在《鐵拳教育》飾演「築明外語高中」的全校第一名朴賢雄，因老師千相烈背地與有權勢家長及補習班勾結，所以想將跟自己有關係的學生送上第一名，因而開始偷偷陷害朴賢雄。千相烈先是將他從補習班剔除，再買通他的家教老師，要對方不要再教朴賢雄，接著還故意向機關通報，害朴賢雄父母的餐廳被強迫關店，一系列的操作讓朴賢雄忍無可忍，在學校打了老師一拳，朴賢雄也順理成章成為了霸凌加害者的形象。千相烈這麼做的原因，就是想讓第一名的朴賢雄缺席考試，這樣他教的第2～第11名學生，就可以各往上一名。好在他的陰謀被教權保護局發現，不僅及時讓朴賢雄參加考試，還揪出千相烈為了上位，擅自把考試答案洩漏給第11名的PH集團會長的女兒鄭秀正（沈秀彬 飾）的惡行。而差點變成霸凌加害者毀了大好前途的朴賢雄，在劇中完美演出因不信任大人、以及為了不讓家人擔心，有苦說不出的無辜又委屈模樣，讓許多網友都直接看哭，並大讚他的演技，「整部戲覺得最可憐的角色」、「他那個小眼神真的超委屈」、「現實中如果沒有教權局，這個孩子就真的被毀了」、「懂事的孩子最讓人心疼。」