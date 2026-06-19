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▲2026年世界盃A組第2輪次6月19日開踢，韓國交手地主墨西哥。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/20摩洛哥VS蘇格蘭基本資訊

2026世界盃C組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－敗－和） 進球（失球） 積分 1 蘇格蘭 1－0－0 1（0） 3 2 摩洛哥 0－0－1 1（1） 1 3 巴西 0－0－1 1（1） 1 4 海地 0－1－0 0（1） 0

摩洛哥VS蘇格蘭戰力焦點分析

▲摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi），他也是摩洛哥國家隊隊長。（圖／美聯社／達志影像）

▲麥湯米尼（Scott McTominay）（右）現效力於義甲拿坡里，憑藉出色的進攻火力與身體對抗能力，是蘇格蘭的中場大腦。（圖／美聯社／達志影像）

歷史對戰與關鍵數據

摩洛哥VS蘇格蘭預計先發名單與傷兵名單

摩洛哥VS蘇格蘭之戰亮點與結果預測

2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單

2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單

2026世界盃C組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月14日 23:00 巴西1：1摩洛哥 6月15日 03:00 蘇格蘭1：0海地 6月20日 06:00 摩洛哥 vs 蘇格蘭 6月20日 09:00 巴西 vs 海地 6月25日 04:00 摩洛哥 vs 海地 6月25日 04:00 巴西 vs 蘇格蘭

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2026美加墨世界盃台灣時間6月20日早上6點迎來C組焦點戰，目前暫居第一的蘇格蘭遭遇同組最強對手之一摩洛哥，後者首戰與巴西戰平，蘇格蘭上戰則拿到最關鍵3點積分，本場力求至少和局，就有望闖進32強淘汰賽。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃摩洛哥VS蘇格蘭的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：摩洛哥VS蘇格蘭比賽時間：2026年6月20日上午06：00比賽地點：美國麻州波士頓體育館摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi），配合在進攻三區極具創造力的巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz），其右路的突擊與內切實力將對蘇格蘭隊長安德魯·羅拔臣（Andrew Robertson）所在的左路防線施加巨大壓力。蘇格蘭中後衛漢利（Grant Hanley）與亨德利（Jack Hendry）必須保持高度集中。摩洛哥前鋒沙巴利（Ismael Saibari）在對陣巴西時完成了驚人的100次壓迫行動（全屆賽事最高），這套高強度逼搶體系將直接考驗蘇格蘭的後場出球。蘇格蘭中場麥克托米奈（Scott McTominay）與吉爾莫（Billy Gilmour）能否在窒息的逼搶下穩住球權並發動反擊，將是球隊的生命線。數據顯示，蘇格蘭首戰雖然贏球，但全場僅創造出1.05的預期進球值（xG），且僅有2次射正。面對防守極為強悍的摩洛哥（在非洲區外圍賽8場僅失2球），蘇格蘭很難獲得大量陣地戰機會，賓·杜克（Ben Doak）的邊路反擊速度以及利用麥堅、麥克托米奈的身高優勢爭奪死球（自由球、角球），將是蘇格蘭最務實的得分手段。雙方在世界盃歷史上僅有過一次交手，即1998年法國世界盃分組賽，當時摩洛哥以3比0大勝蘇格蘭。蘇格蘭在過去參加的所有世界盃或歐國盃正賽中，從未在單屆賽事中取得過連勝。若想直接晉級，他們必須打破此歷史宿命。波諾（Yassine Bounou / 門將）： 首戰對陣巴西時手臂輕微受傷，一度引發外界擔憂。不過根據最新消息，他已在週四下午全面參與球隊在波士頓的最後一堂訓練課，確認可以正常出賽。阿格德（Nayef Aguerd / 後衛）： 此前在對陣挪威的熱身賽中受傷缺席，目前仍在積極調整。最新近況： 摩洛哥目前26人陣容齊整，隊內氣氛高昂，主教練在用人上擁有極大的靈活性。摩洛哥預計將維持首戰迫和巴西的強勢陣容，由夏基米領銜實力堅強的右路走廊，中場則由年僅19歲的新星布阿迪持續坐鎮。門將： 波諾（Yassine Bounou）後衛： 阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi）、伊薩·迪奧普（Issa Diop）、查迪·里亞德（Chadi Riad）、努塞爾·馬斯拉維（Noussair Mazraoui）中場： 艾納烏伊（Neil El Aynaoui）、阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）前鋒： 巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz）、伊斯美·沙巴利（Ismael Saibari）、比拉爾·艾爾·哈努斯（Bilal El Khannouss）麥肯納（Scott McKenna / 後衛）： 此前因小腿傷勢錯過了首輪1比0戰勝海地的比賽。目前他已正式恢復隨隊訓練，並有機會進入大名單。最新近況： 主帥史提夫·奇勒（Steve Clarke）目前同樣擁有全員可用的「完全體」陣容，是否會延續首戰贏球的陣型將是主要看點。預計先發名單主帥奇勒可能會維持首戰贏球的防守反擊戰術，但不排除變陣 4-2-3-1 以增強中場厚度，避免被摩洛哥的三中場人數壓制。門將： 安格斯·岡恩（Angus Gunn）後衛： 艾朗·希基（Aaron Hickey）、格蘭·漢利（Grant Hanley）、積·亨德利（Jack Hendry）、安德魯·羅拔臣（Andrew Robertson）中場： 約翰·麥堅（John McGinn）、路易斯·費格遜（Lewis Ferguson）、史葛·麥克托米奈（Scott McTominay）、賓·杜克（Ben Doak）前鋒： 查·阿當斯（Ché Adams）、羅倫士·香克蘭（Lawrence Shankland，若變陣單前鋒此位置可能由進攻中場取代）這是一場典型的「矛與盾」對決。蘇格蘭擁有強大的身體對抗和精神鬥志，會試圖將比賽節奏拖慢並尋求一場平局。然而，摩洛哥在整體技術、反壓迫強度以及前場創造力上均明顯高出一檔。只要摩洛哥能保持耐性，利用中場新星布阿迪（Ayyoub Bouaddi）的調度與邊路撕裂對手防線，蘇格蘭的防線在長時間高壓下，最終恐面臨丟分危機。門將（Goalkeepers）亞辛·波諾（Yassine Bounou） - 阿爾希拉爾（Al Hilal）穆尼爾·穆罕默迪（Munir El Kajoui） - 貝爾卡內（RS Berkane）艾哈邁德·雷達·塔尼奧蒂（Ahmed Reda Tagnaouti） - 自由球員後衛（Defenders）阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi） - 巴黎聖日耳曼（PSG）努塞爾·馬斯拉維（Noussair Mazraoui） - 曼聯（Manchester United）馬魯萬·薩阿丹（Marwane Saâdane） - 阿爾法赫（Al Fateh）扎卡里亞·埃爾·瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi） - 亨克（Genk）伊薩·迪奧普（Issa Diop） - 富勒姆（Fulham）查迪·里亞德（Chadi Riad） - 水晶宮（Crystal Palace）尤瑟夫·貝拉馬里（Youssef Belammari） - 阿赫利（Al Ahly）雷杜安·哈爾哈爾（Redouane Halhal） - 梅赫倫（KV Mechelen）阿納斯·薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine） - 恩荷芬（PSV）納伊夫·阿格德（Nayef Aguerd） - 馬賽（Marseille）中場（Midfielders）索菲揚·阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat） - 皇家貝提斯（Real Betis）阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi） - 里爾（LOSC Lille）阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi） - 赫羅納（Girona）伊斯美·沙巴利（Ismael Saibari） - 恩荷芬（PSV）薩米爾·埃爾·穆拉貝特（Samir El Mourabet） - 斯特拉斯堡（Strasbourg）比拉爾·艾爾·哈努斯（Bilal El Khannouss） - 萊斯特城（Leicester City）尼爾·艾納烏伊（Neil El Aynaoui） - 羅馬（AS Roma）前鋒（Forwards）謝姆斯丁·塔爾比（Chemsdine Talbi） - 桑德蘭（Sunderland）索菲揚·拉希米（Soufiane Rahimi） - 阿爾艾因（Al Ain）巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz） - 皇家馬德里（Real Madrid）耶辛·傑西梅（Yassine Gessime） - 斯特拉斯堡（Strasbourg）阿明·斯巴伊（Amine Sbaï） - 昂熱（Angers）阿尤布·艾爾·卡比（Ayoub El Kaabi） - 奧林匹亞科斯（Olympiacos）阿尤布·阿馬伊穆尼（Ayoube Amaimouni） - 法蘭克福（Eintracht Frankfurt）阿布德·埃扎爾祖利（Abde Ezzalzouli） - 皇家貝提斯（Real Betis）門將（Goalkeepers）安格斯·岡恩（Angus Gunn） - 諾域治（Norwich City）贊德·奇勒（Zander Clark） - 哈茨（Hearts）連姆·凱利（Liam Kelly） - 流浪者（Rangers）後衛（Defenders）安格斯·羅拔臣（Andrew Robertson） - 利物浦（Liverpool）奇蘭·蒂爾尼（Kieran Tierney） - 阿仙奴（Arsenal）積·亨德利（Jack Hendry） - 達斯馬克（Al-Ettifaq）格蘭·漢利（Grant Hanley） - 諾域治（Norwich City）艾朗·希基（Aaron Hickey） - 賓福特（Brentford）斯科特·麥肯納（Scott McKenna） - 拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）瑞安·波蒂厄斯（Ryan Porteous） - 屈福特（Watford）安東尼·拉爾斯頓（Anthony Ralston） - 些路迪（Celtic）高美斯·麥哥利（Ross McCrorie） - 布里斯托城（Bristol City）格雷格·泰勒（Greg Taylor） - 些路迪（Celtic）中場（Midfielders）史葛·麥克托米奈（Scott McTominay） - 拿坡里（Napoli）約翰·麥堅（John McGinn） - 阿士東維拉（Aston Villa）比利·吉爾莫（Billy Gilmour） - 拿坡里（Napoli）路易斯·費格遜（Lewis Ferguson） - 波隆那（Bologna）卡勒姆·麥克格雷格（Callum McGregor） - 些路迪（Celtic）肯尼·麥克萊恩（Kenny McLean） - 諾域治（Norwich City）史超活·阿姆斯壯（Stuart Armstrong） - 溫哥華白浪（Vancouver Whitecaps）瑞安·克里斯蒂（Ryan Christie） - 般尼茅夫（Bournemouth）前鋒（Forwards）查·阿當斯（Ché Adams） - 杜里諾（Torino）羅倫士·香克蘭（Lawrence Shankland） - 哈茨（Hearts）賓·杜克（Ben Doak） - 米德爾斯堡（Middlesbrough）詹姆斯·福里斯特（James Forrest） - 些路迪（Celtic）湯美·康維（Tommy Conway） - 米德爾斯堡（Middlesbrough）