2026美加墨世界盃台灣時間6月20日早上6點迎來C組焦點戰，目前暫居第一的蘇格蘭遭遇同組最強對手之一摩洛哥，後者首戰與巴西戰平，蘇格蘭上戰則拿到最關鍵3點積分，本場力求至少和局，就有望闖進32強淘汰賽。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃摩洛哥VS蘇格蘭的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/20摩洛哥VS蘇格蘭基本資訊
📍摩洛哥VS蘇格蘭戰力焦點分析
📍摩洛哥VS蘇格蘭預計先發名單與傷兵名單
📍摩洛哥VS蘇格蘭之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
📍2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單
📍2026世界盃C組賽程表
📍2026世界盃C組戰績表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/20摩洛哥VS蘇格蘭基本資訊
比賽對戰：摩洛哥VS蘇格蘭
比賽時間：2026年6月20日上午06：00
比賽地點：美國麻州波士頓體育館
2026世界盃C組戰績表
摩洛哥VS蘇格蘭戰力焦點分析
1. 摩洛哥的「右路黃金走廊」vs 蘇格蘭防線
摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi），配合在進攻三區極具創造力的巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz），其右路的突擊與內切實力將對蘇格蘭隊長安德魯·羅拔臣（Andrew Robertson）所在的左路防線施加巨大壓力。蘇格蘭中後衛漢利（Grant Hanley）與亨德利（Jack Hendry）必須保持高度集中。
2. 中場絞殺與壓迫
摩洛哥前鋒沙巴利（Ismael Saibari）在對陣巴西時完成了驚人的100次壓迫行動（全屆賽事最高），這套高強度逼搶體系將直接考驗蘇格蘭的後場出球。蘇格蘭中場麥克托米奈（Scott McTominay）與吉爾莫（Billy Gilmour）能否在窒息的逼搶下穩住球權並發動反擊，將是球隊的生命線。
3. 進攻效率與死球爭奪
數據顯示，蘇格蘭首戰雖然贏球，但全場僅創造出1.05的預期進球值（xG），且僅有2次射正。面對防守極為強悍的摩洛哥（在非洲區外圍賽8場僅失2球），蘇格蘭很難獲得大量陣地戰機會，賓·杜克（Ben Doak）的邊路反擊速度以及利用麥堅、麥克托米奈的身高優勢爭奪死球（自由球、角球），將是蘇格蘭最務實的得分手段。
歷史對戰與關鍵數據
雙方在世界盃歷史上僅有過一次交手，即1998年法國世界盃分組賽，當時摩洛哥以3比0大勝蘇格蘭。蘇格蘭在過去參加的所有世界盃或歐國盃正賽中，從未在單屆賽事中取得過連勝。若想直接晉級，他們必須打破此歷史宿命。
摩洛哥VS蘇格蘭預計先發名單與傷兵名單
摩洛哥：全員健康，門神無礙
波諾（Yassine Bounou / 門將）： 首戰對陣巴西時手臂輕微受傷，一度引發外界擔憂。不過根據最新消息，他已在週四下午全面參與球隊在波士頓的最後一堂訓練課，確認可以正常出賽。
阿格德（Nayef Aguerd / 後衛）： 此前在對陣挪威的熱身賽中受傷缺席，目前仍在積極調整。
最新近況： 摩洛哥目前26人陣容齊整，隊內氣氛高昂，主教練在用人上擁有極大的靈活性。
摩洛哥（預估陣型：4-3-3）
摩洛哥預計將維持首戰迫和巴西的強勢陣容，由夏基米領銜實力堅強的右路走廊，中場則由年僅19歲的新星布阿迪持續坐鎮。
門將： 波諾（Yassine Bounou）
後衛： 阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi）、伊薩·迪奧普（Issa Diop）、查迪·里亞德（Chadi Riad）、努塞爾·馬斯拉維（Noussair Mazraoui）
中場： 艾納烏伊（Neil El Aynaoui）、阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）
前鋒： 巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz）、伊斯美·沙巴利（Ismael Saibari）、比拉爾·艾爾·哈努斯（Bilal El Khannouss）
蘇格蘭：防線悍將回歸
麥肯納（Scott McKenna / 後衛）： 此前因小腿傷勢錯過了首輪1比0戰勝海地的比賽。目前他已正式恢復隨隊訓練，並有機會進入大名單。
最新近況： 主帥史提夫·奇勒（Steve Clarke）目前同樣擁有全員可用的「完全體」陣容，是否會延續首戰贏球的陣型將是主要看點。
預計先發名單
蘇格蘭（預估陣型：4-4-2 或 4-2-3-1）
主帥奇勒可能會維持首戰贏球的防守反擊戰術，但不排除變陣 4-2-3-1 以增強中場厚度，避免被摩洛哥的三中場人數壓制。
門將： 安格斯·岡恩（Angus Gunn）
後衛： 艾朗·希基（Aaron Hickey）、格蘭·漢利（Grant Hanley）、積·亨德利（Jack Hendry）、安德魯·羅拔臣（Andrew Robertson）
中場： 約翰·麥堅（John McGinn）、路易斯·費格遜（Lewis Ferguson）、史葛·麥克托米奈（Scott McTominay）、賓·杜克（Ben Doak）
前鋒： 查·阿當斯（Ché Adams）、羅倫士·香克蘭（Lawrence Shankland，若變陣單前鋒此位置可能由進攻中場取代）
摩洛哥VS蘇格蘭之戰亮點與結果預測
這是一場典型的「矛與盾」對決。蘇格蘭擁有強大的身體對抗和精神鬥志，會試圖將比賽節奏拖慢並尋求一場平局。然而，摩洛哥在整體技術、反壓迫強度以及前場創造力上均明顯高出一檔。
只要摩洛哥能保持耐性，利用中場新星布阿迪（Ayyoub Bouaddi）的調度與邊路撕裂對手防線，蘇格蘭的防線在長時間高壓下，最終恐面臨丟分危機。
2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
門將（Goalkeepers）
亞辛·波諾（Yassine Bounou） - 阿爾希拉爾（Al Hilal）
穆尼爾·穆罕默迪（Munir El Kajoui） - 貝爾卡內（RS Berkane）
艾哈邁德·雷達·塔尼奧蒂（Ahmed Reda Tagnaouti） - 自由球員
後衛（Defenders）
阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi） - 巴黎聖日耳曼（PSG）
努塞爾·馬斯拉維（Noussair Mazraoui） - 曼聯（Manchester United）
馬魯萬·薩阿丹（Marwane Saâdane） - 阿爾法赫（Al Fateh）
扎卡里亞·埃爾·瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi） - 亨克（Genk）
伊薩·迪奧普（Issa Diop） - 富勒姆（Fulham）
查迪·里亞德（Chadi Riad） - 水晶宮（Crystal Palace）
尤瑟夫·貝拉馬里（Youssef Belammari） - 阿赫利（Al Ahly）
雷杜安·哈爾哈爾（Redouane Halhal） - 梅赫倫（KV Mechelen）
阿納斯·薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine） - 恩荷芬（PSV）
納伊夫·阿格德（Nayef Aguerd） - 馬賽（Marseille）
中場（Midfielders）
索菲揚·阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat） - 皇家貝提斯（Real Betis）
阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi） - 里爾（LOSC Lille）
阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi） - 赫羅納（Girona）
伊斯美·沙巴利（Ismael Saibari） - 恩荷芬（PSV）
薩米爾·埃爾·穆拉貝特（Samir El Mourabet） - 斯特拉斯堡（Strasbourg）
比拉爾·艾爾·哈努斯（Bilal El Khannouss） - 萊斯特城（Leicester City）
尼爾·艾納烏伊（Neil El Aynaoui） - 羅馬（AS Roma）
前鋒（Forwards）
謝姆斯丁·塔爾比（Chemsdine Talbi） - 桑德蘭（Sunderland）
索菲揚·拉希米（Soufiane Rahimi） - 阿爾艾因（Al Ain）
巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz） - 皇家馬德里（Real Madrid）
耶辛·傑西梅（Yassine Gessime） - 斯特拉斯堡（Strasbourg）
阿明·斯巴伊（Amine Sbaï） - 昂熱（Angers）
阿尤布·艾爾·卡比（Ayoub El Kaabi） - 奧林匹亞科斯（Olympiacos）
阿尤布·阿馬伊穆尼（Ayoube Amaimouni） - 法蘭克福（Eintracht Frankfurt）
阿布德·埃扎爾祖利（Abde Ezzalzouli） - 皇家貝提斯（Real Betis）
2026世界盃蘇格蘭國家隊球員名單
門將（Goalkeepers）
安格斯·岡恩（Angus Gunn） - 諾域治（Norwich City）
贊德·奇勒（Zander Clark） - 哈茨（Hearts）
連姆·凱利（Liam Kelly） - 流浪者（Rangers）
後衛（Defenders）
安格斯·羅拔臣（Andrew Robertson） - 利物浦（Liverpool）
奇蘭·蒂爾尼（Kieran Tierney） - 阿仙奴（Arsenal）
積·亨德利（Jack Hendry） - 達斯馬克（Al-Ettifaq）
格蘭·漢利（Grant Hanley） - 諾域治（Norwich City）
艾朗·希基（Aaron Hickey） - 賓福特（Brentford）
斯科特·麥肯納（Scott McKenna） - 拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）
瑞安·波蒂厄斯（Ryan Porteous） - 屈福特（Watford）
安東尼·拉爾斯頓（Anthony Ralston） - 些路迪（Celtic）
高美斯·麥哥利（Ross McCrorie） - 布里斯托城（Bristol City）
格雷格·泰勒（Greg Taylor） - 些路迪（Celtic）
中場（Midfielders）
史葛·麥克托米奈（Scott McTominay） - 拿坡里（Napoli）
約翰·麥堅（John McGinn） - 阿士東維拉（Aston Villa）
比利·吉爾莫（Billy Gilmour） - 拿坡里（Napoli）
路易斯·費格遜（Lewis Ferguson） - 波隆那（Bologna）
卡勒姆·麥克格雷格（Callum McGregor） - 些路迪（Celtic）
肯尼·麥克萊恩（Kenny McLean） - 諾域治（Norwich City）
史超活·阿姆斯壯（Stuart Armstrong） - 溫哥華白浪（Vancouver Whitecaps）
瑞安·克里斯蒂（Ryan Christie） - 般尼茅夫（Bournemouth）
前鋒（Forwards）
查·阿當斯（Ché Adams） - 杜里諾（Torino）
羅倫士·香克蘭（Lawrence Shankland） - 哈茨（Hearts）
賓·杜克（Ben Doak） - 米德爾斯堡（Middlesbrough）
詹姆斯·福里斯特（James Forrest） - 些路迪（Celtic）
湯美·康維（Tommy Conway） - 米德爾斯堡（Middlesbrough）
2026世界盃C組賽程表
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📍2026世界盃6/20摩洛哥VS蘇格蘭基本資訊
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比賽對戰：摩洛哥VS蘇格蘭
比賽時間：2026年6月20日上午06：00
比賽地點：美國麻州波士頓體育館
2026世界盃C組戰績表
|排名
|球隊
|戰績（勝－敗－和）
|進球（失球）
|積分
|1
|蘇格蘭
|1－0－0
|1（0）
|3
|2
|摩洛哥
|0－0－1
|1（1）
|1
|3
|巴西
|0－0－1
|1（1）
|1
|4
|海地
|0－1－0
|0（1）
|0
1. 摩洛哥的「右路黃金走廊」vs 蘇格蘭防線
摩洛哥陣中擁有世界頂級右後衛阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi），配合在進攻三區極具創造力的巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz），其右路的突擊與內切實力將對蘇格蘭隊長安德魯·羅拔臣（Andrew Robertson）所在的左路防線施加巨大壓力。蘇格蘭中後衛漢利（Grant Hanley）與亨德利（Jack Hendry）必須保持高度集中。
摩洛哥前鋒沙巴利（Ismael Saibari）在對陣巴西時完成了驚人的100次壓迫行動（全屆賽事最高），這套高強度逼搶體系將直接考驗蘇格蘭的後場出球。蘇格蘭中場麥克托米奈（Scott McTominay）與吉爾莫（Billy Gilmour）能否在窒息的逼搶下穩住球權並發動反擊，將是球隊的生命線。
3. 進攻效率與死球爭奪
數據顯示，蘇格蘭首戰雖然贏球，但全場僅創造出1.05的預期進球值（xG），且僅有2次射正。面對防守極為強悍的摩洛哥（在非洲區外圍賽8場僅失2球），蘇格蘭很難獲得大量陣地戰機會，賓·杜克（Ben Doak）的邊路反擊速度以及利用麥堅、麥克托米奈的身高優勢爭奪死球（自由球、角球），將是蘇格蘭最務實的得分手段。
雙方在世界盃歷史上僅有過一次交手，即1998年法國世界盃分組賽，當時摩洛哥以3比0大勝蘇格蘭。蘇格蘭在過去參加的所有世界盃或歐國盃正賽中，從未在單屆賽事中取得過連勝。若想直接晉級，他們必須打破此歷史宿命。
摩洛哥VS蘇格蘭預計先發名單與傷兵名單
摩洛哥：全員健康，門神無礙
波諾（Yassine Bounou / 門將）： 首戰對陣巴西時手臂輕微受傷，一度引發外界擔憂。不過根據最新消息，他已在週四下午全面參與球隊在波士頓的最後一堂訓練課，確認可以正常出賽。
阿格德（Nayef Aguerd / 後衛）： 此前在對陣挪威的熱身賽中受傷缺席，目前仍在積極調整。
最新近況： 摩洛哥目前26人陣容齊整，隊內氣氛高昂，主教練在用人上擁有極大的靈活性。
摩洛哥（預估陣型：4-3-3）
摩洛哥預計將維持首戰迫和巴西的強勢陣容，由夏基米領銜實力堅強的右路走廊，中場則由年僅19歲的新星布阿迪持續坐鎮。
門將： 波諾（Yassine Bounou）
後衛： 阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi）、伊薩·迪奧普（Issa Diop）、查迪·里亞德（Chadi Riad）、努塞爾·馬斯拉維（Noussair Mazraoui）
中場： 艾納烏伊（Neil El Aynaoui）、阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi）、阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi）
前鋒： 巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz）、伊斯美·沙巴利（Ismael Saibari）、比拉爾·艾爾·哈努斯（Bilal El Khannouss）
蘇格蘭：防線悍將回歸
麥肯納（Scott McKenna / 後衛）： 此前因小腿傷勢錯過了首輪1比0戰勝海地的比賽。目前他已正式恢復隨隊訓練，並有機會進入大名單。
最新近況： 主帥史提夫·奇勒（Steve Clarke）目前同樣擁有全員可用的「完全體」陣容，是否會延續首戰贏球的陣型將是主要看點。
預計先發名單
蘇格蘭（預估陣型：4-4-2 或 4-2-3-1）
主帥奇勒可能會維持首戰贏球的防守反擊戰術，但不排除變陣 4-2-3-1 以增強中場厚度，避免被摩洛哥的三中場人數壓制。
門將： 安格斯·岡恩（Angus Gunn）
後衛： 艾朗·希基（Aaron Hickey）、格蘭·漢利（Grant Hanley）、積·亨德利（Jack Hendry）、安德魯·羅拔臣（Andrew Robertson）
中場： 約翰·麥堅（John McGinn）、路易斯·費格遜（Lewis Ferguson）、史葛·麥克托米奈（Scott McTominay）、賓·杜克（Ben Doak）
前鋒： 查·阿當斯（Ché Adams）、羅倫士·香克蘭（Lawrence Shankland，若變陣單前鋒此位置可能由進攻中場取代）
摩洛哥VS蘇格蘭之戰亮點與結果預測
這是一場典型的「矛與盾」對決。蘇格蘭擁有強大的身體對抗和精神鬥志，會試圖將比賽節奏拖慢並尋求一場平局。然而，摩洛哥在整體技術、反壓迫強度以及前場創造力上均明顯高出一檔。
只要摩洛哥能保持耐性，利用中場新星布阿迪（Ayyoub Bouaddi）的調度與邊路撕裂對手防線，蘇格蘭的防線在長時間高壓下，最終恐面臨丟分危機。
2026世界盃摩洛哥國家隊球員名單
門將（Goalkeepers）
亞辛·波諾（Yassine Bounou） - 阿爾希拉爾（Al Hilal）
穆尼爾·穆罕默迪（Munir El Kajoui） - 貝爾卡內（RS Berkane）
艾哈邁德·雷達·塔尼奧蒂（Ahmed Reda Tagnaouti） - 自由球員
後衛（Defenders）
阿舒拉夫·夏基米（Achraf Hakimi） - 巴黎聖日耳曼（PSG）
努塞爾·馬斯拉維（Noussair Mazraoui） - 曼聯（Manchester United）
馬魯萬·薩阿丹（Marwane Saâdane） - 阿爾法赫（Al Fateh）
扎卡里亞·埃爾·瓦赫迪（Zakaria El Ouahdi） - 亨克（Genk）
伊薩·迪奧普（Issa Diop） - 富勒姆（Fulham）
查迪·里亞德（Chadi Riad） - 水晶宮（Crystal Palace）
尤瑟夫·貝拉馬里（Youssef Belammari） - 阿赫利（Al Ahly）
雷杜安·哈爾哈爾（Redouane Halhal） - 梅赫倫（KV Mechelen）
阿納斯·薩拉赫-埃丁（Anass Salah-Eddine） - 恩荷芬（PSV）
納伊夫·阿格德（Nayef Aguerd） - 馬賽（Marseille）
中場（Midfielders）
索菲揚·阿姆拉巴特（Sofyan Amrabat） - 皇家貝提斯（Real Betis）
阿尤布·布阿迪（Ayyoub Bouaddi） - 里爾（LOSC Lille）
阿澤丁·歐納希（Azzedine Ounahi） - 赫羅納（Girona）
伊斯美·沙巴利（Ismael Saibari） - 恩荷芬（PSV）
薩米爾·埃爾·穆拉貝特（Samir El Mourabet） - 斯特拉斯堡（Strasbourg）
比拉爾·艾爾·哈努斯（Bilal El Khannouss） - 萊斯特城（Leicester City）
尼爾·艾納烏伊（Neil El Aynaoui） - 羅馬（AS Roma）
前鋒（Forwards）
謝姆斯丁·塔爾比（Chemsdine Talbi） - 桑德蘭（Sunderland）
索菲揚·拉希米（Soufiane Rahimi） - 阿爾艾因（Al Ain）
巴謙·戴亞斯（Brahim Díaz） - 皇家馬德里（Real Madrid）
耶辛·傑西梅（Yassine Gessime） - 斯特拉斯堡（Strasbourg）
阿明·斯巴伊（Amine Sbaï） - 昂熱（Angers）
阿尤布·艾爾·卡比（Ayoub El Kaabi） - 奧林匹亞科斯（Olympiacos）
阿尤布·阿馬伊穆尼（Ayoube Amaimouni） - 法蘭克福（Eintracht Frankfurt）
阿布德·埃扎爾祖利（Abde Ezzalzouli） - 皇家貝提斯（Real Betis）
門將（Goalkeepers）
安格斯·岡恩（Angus Gunn） - 諾域治（Norwich City）
贊德·奇勒（Zander Clark） - 哈茨（Hearts）
連姆·凱利（Liam Kelly） - 流浪者（Rangers）
後衛（Defenders）
安格斯·羅拔臣（Andrew Robertson） - 利物浦（Liverpool）
奇蘭·蒂爾尼（Kieran Tierney） - 阿仙奴（Arsenal）
積·亨德利（Jack Hendry） - 達斯馬克（Al-Ettifaq）
格蘭·漢利（Grant Hanley） - 諾域治（Norwich City）
艾朗·希基（Aaron Hickey） - 賓福特（Brentford）
斯科特·麥肯納（Scott McKenna） - 拉斯帕爾馬斯（Las Palmas）
瑞安·波蒂厄斯（Ryan Porteous） - 屈福特（Watford）
安東尼·拉爾斯頓（Anthony Ralston） - 些路迪（Celtic）
高美斯·麥哥利（Ross McCrorie） - 布里斯托城（Bristol City）
格雷格·泰勒（Greg Taylor） - 些路迪（Celtic）
中場（Midfielders）
史葛·麥克托米奈（Scott McTominay） - 拿坡里（Napoli）
約翰·麥堅（John McGinn） - 阿士東維拉（Aston Villa）
比利·吉爾莫（Billy Gilmour） - 拿坡里（Napoli）
路易斯·費格遜（Lewis Ferguson） - 波隆那（Bologna）
卡勒姆·麥克格雷格（Callum McGregor） - 些路迪（Celtic）
肯尼·麥克萊恩（Kenny McLean） - 諾域治（Norwich City）
史超活·阿姆斯壯（Stuart Armstrong） - 溫哥華白浪（Vancouver Whitecaps）
瑞安·克里斯蒂（Ryan Christie） - 般尼茅夫（Bournemouth）
前鋒（Forwards）
查·阿當斯（Ché Adams） - 杜里諾（Torino）
羅倫士·香克蘭（Lawrence Shankland） - 哈茨（Hearts）
賓·杜克（Ben Doak） - 米德爾斯堡（Middlesbrough）
詹姆斯·福里斯特（James Forrest） - 些路迪（Celtic）
湯美·康維（Tommy Conway） - 米德爾斯堡（Middlesbrough）
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|6月14日
|23:00
|巴西1：1摩洛哥
|6月15日
|03:00
|蘇格蘭1：0海地
|6月20日
|06:00
|摩洛哥 vs 蘇格蘭
|6月20日
|09:00
|巴西 vs 海地
|6月25日
|04:00
|摩洛哥 vs 海地
|6月25日
|04:00
|巴西 vs 蘇格蘭
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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