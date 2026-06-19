2026年世界盃在小組賽首輪爆出不少冷門，其中傳統強權巴西隊首戰竟以1：1被摩洛哥逼平，目前在小組賽中落後給榜首蘇格蘭。森巴軍團次輪將迎戰首戰0：1惜敗蘇格蘭的海地隊。雖然外界普遍看好巴西能輕鬆收下勝利，但退無可退的海地勢必會擺出鐵桶陣全力死守，如何攻破對手的防線，將是進攻端嚴重熄火的巴西急需解決的燙手山芋。這場堪稱本輪實力最懸殊的對決，《NOWNEWS》為讀者整理戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/20巴西VS海地基本資訊
📍世界盃C組戰績一覽
📍巴西VS海地戰力分析
📍巴西VS海地預計先發名單與傷兵名單
📍巴西VS海地之戰結果預測
📍2026世界盃巴西國家隊球員名單
📍2026世界盃海地國家隊球員名單
📍2026世界盃C組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
2026世界盃6/20巴西VS海地基本資訊
巴西VS海地戰力分析
🇧🇷巴西：森巴軍團拒絕再熄火 維尼修斯成最大武器
首戰遭逼平的巴西隊，此役面對海地毫無疑問將展開一場「純進攻」的碾壓戰。總教練安切洛蒂預期將全面釋放前場火力，全力強攻海地的防線。其中，左路天王維尼修斯（Vinicius Jr.）將是撕裂鐵桶陣的最強核武。不論是一對一單純生吞對手防線，或是利用突破吸引包夾、為拉菲尼亞（Raphinha）和恩里克（Luiz Henrique）創造內切空間，他都將是決定比賽是否演變成大屠殺的關鍵。
森巴軍團現在最大的敵人不是對手，而是自己的急躁，只要前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）與鋒線群能把握住開局的早中期機會，這場實力懸殊的對決將會輕鬆迎來大爆發。
🇭🇹 海地：擺最硬鐵桶陣 讓巴西踢的不舒服
面對傳統強權巴西，海地隊的戰術劇本沒有第二種選擇：全線退防、全員退守。海地將透過四後衛與雙防守中場築起密不透風的禁區城牆，直接放棄控球權，並做好全場不斷追著球跑的心理準備。
海地唯一的勝機，是以空間換取時間，想辦法將首戰死守的堅韌度延續下去，並寄望將巴西首戰的浮躁情緒拖進下半場。若海地能將比分死守並咬緊至比賽第60分鐘以後，隨著時間流逝，巨大的晉級壓力勢必會反噬森巴軍團。儘管要在90分鐘內完全封鎖住巴西的豪華火網形同不可能的任務，但海地已退無可退，唯有靠極致的防守紀律撐到最後一刻。
巴西VS海地預計先發名單與傷兵名單
🇧🇷巴西／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：內馬爾確定缺陣，歸期未定
📍預測先發：阿利森（Alisson Becker）；達尼洛（Danilo）、馬基尼奧斯（Marquinhos）、加布里埃爾・馬加良斯（Gabriel Magalhães）、道格拉斯・桑托斯（Douglas Santos）；卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）；盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）、拉菲尼亞（Raphinha）、維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）；馬特烏斯・庫尼亞（Matheus Cunha）。
🇭🇹海地／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：強尼・普拉西德（Johnny Placide）；卡倫斯・阿庫斯（Carlens Arcus）、里卡多・阿德（Ricardo Adé）、漢尼斯・德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）、馬丁・艾克斯佩里安斯（Martin Expérience）；尚-里克納・貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）、丹利・讓-雅克（Danley Jean-Jacques）；路易修斯・迪德松（Louicius Deedson）、若蘇埃・卡西米爾（Josué Casimir）、魯本・普羅維登斯（Ruben Providence）；威爾森・伊西多爾（Wilson Isidor）。
巴西VS海地之戰結果預測
兩隊天賦有巨大鴻溝，雖然海地此役勢必全線退防死守，企圖將失分控制在體面的範圍內，但巴西進攻武器多樣，外媒預期突破點在上半場就會到來，並在換邊後徹底拉開比分，展現首戰所欠缺的冷酷無情，一致看好森巴軍團將以3：0輕鬆擊敗海地。
比分預測： 巴西3：0擊敗海地。
2026世界盃巴西國家隊球員名單
2026世界盃海地國家隊球員名單
本屆世界盃C組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/20巴西VS海地基本資訊
📍世界盃C組戰績一覽
📍巴西VS海地戰力分析
📍巴西VS海地預計先發名單與傷兵名單
📍巴西VS海地之戰結果預測
📍2026世界盃巴西國家隊球員名單
📍2026世界盃海地國家隊球員名單
📍2026世界盃C組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點
|項目
|內容
|對戰組合
|🇧🇷 巴西 vs 海地 🇭🇹
|開踢時間
|台灣時間2026年6月20日 早上8：30
|比賽場地
|林肯金融球場
|所屬組別
|小組賽C組（第2輪）
|轉播資訊
|台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看
世界盃C組戰績一覽
|排名
|球隊
|出賽場次
|勝
|和
|負
|進球差
|積分
|1
|蘇格蘭
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|2
|摩洛哥
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|巴西
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|4
|海地
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
🇧🇷巴西：森巴軍團拒絕再熄火 維尼修斯成最大武器
首戰遭逼平的巴西隊，此役面對海地毫無疑問將展開一場「純進攻」的碾壓戰。總教練安切洛蒂預期將全面釋放前場火力，全力強攻海地的防線。其中，左路天王維尼修斯（Vinicius Jr.）將是撕裂鐵桶陣的最強核武。不論是一對一單純生吞對手防線，或是利用突破吸引包夾、為拉菲尼亞（Raphinha）和恩里克（Luiz Henrique）創造內切空間，他都將是決定比賽是否演變成大屠殺的關鍵。
森巴軍團現在最大的敵人不是對手，而是自己的急躁，只要前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）與鋒線群能把握住開局的早中期機會，這場實力懸殊的對決將會輕鬆迎來大爆發。
面對傳統強權巴西，海地隊的戰術劇本沒有第二種選擇：全線退防、全員退守。海地將透過四後衛與雙防守中場築起密不透風的禁區城牆，直接放棄控球權，並做好全場不斷追著球跑的心理準備。
海地唯一的勝機，是以空間換取時間，想辦法將首戰死守的堅韌度延續下去，並寄望將巴西首戰的浮躁情緒拖進下半場。若海地能將比分死守並咬緊至比賽第60分鐘以後，隨著時間流逝，巨大的晉級壓力勢必會反噬森巴軍團。儘管要在90分鐘內完全封鎖住巴西的豪華火網形同不可能的任務，但海地已退無可退，唯有靠極致的防守紀律撐到最後一刻。
🇧🇷巴西／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：內馬爾確定缺陣，歸期未定
📍預測先發：阿利森（Alisson Becker）；達尼洛（Danilo）、馬基尼奧斯（Marquinhos）、加布里埃爾・馬加良斯（Gabriel Magalhães）、道格拉斯・桑托斯（Douglas Santos）；卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）；盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）、拉菲尼亞（Raphinha）、維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）；馬特烏斯・庫尼亞（Matheus Cunha）。
🇭🇹海地／陣形：4-2-3-1
📍傷兵名單：無
📍預測先發：強尼・普拉西德（Johnny Placide）；卡倫斯・阿庫斯（Carlens Arcus）、里卡多・阿德（Ricardo Adé）、漢尼斯・德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）、馬丁・艾克斯佩里安斯（Martin Expérience）；尚-里克納・貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）、丹利・讓-雅克（Danley Jean-Jacques）；路易修斯・迪德松（Louicius Deedson）、若蘇埃・卡西米爾（Josué Casimir）、魯本・普羅維登斯（Ruben Providence）；威爾森・伊西多爾（Wilson Isidor）。
巴西VS海地之戰結果預測
兩隊天賦有巨大鴻溝，雖然海地此役勢必全線退防死守，企圖將失分控制在體面的範圍內，但巴西進攻武器多樣，外媒預期突破點在上半場就會到來，並在換邊後徹底拉開比分，展現首戰所欠缺的冷酷無情，一致看好森巴軍團將以3：0輕鬆擊敗海地。
比分預測： 巴西3：0擊敗海地。
|位置
|號碼
|球員姓名
|效力俱樂部
|年齡
|出賽次數
|門將
|1
|阿里森
|利物浦
|33
|76
|門將
|23
|埃德森
|費內巴切
|32
|31
|門將
|12
|韋韋頓
|格雷米奧
|38
|1
|後衛
|14
|布雷默
|尤文圖斯
|29
|6
|後衛
|13
|達尼洛
|弗拉門戈
|34
|68
|後衛
|3
|加布里埃爾
|阿仙奴
|28
|17
|後衛
|24
|羅傑·伊巴涅斯
|吉達國民
|27
|5
|後衛
|4
|馬昆奴斯
|巴黎聖日耳曼
|32
|104
|後衛
|15
|萊奧·佩雷拉
|弗拉門戈
|30
|2
|後衛
|6
|亞歷克斯·桑德羅
|弗拉門戈
|35
|43
|後衛
|16
|道格拉斯·桑托斯
|聖彼得堡澤尼特
|32
|5
|中場
|5
|卡塞米羅
|曼聯
|34
|84
|中場
|2
|埃德森
|亞特蘭大
|26
|3
|中場
|17
|法比尼奧
|吉達聯合
|32
|31
|中場
|8
|布魯諾·吉馬良斯
|紐卡索聯
|28
|41
|中場
|20
|盧卡斯·帕奎塔
|弗拉門戈
|28
|61
|中場
|18
|達尼洛·桑托斯
|博塔弗戈
|25
|2
|前鋒
|9
|馬特烏斯·庫尼亞
|曼聯
|26
|21
|前鋒
|19
|恩德里克
|里昂
|19
|15
|前鋒
|21
|路易斯·恩里克
|聖彼得堡澤尼特
|25
|13
|前鋒
|22
|加布里埃爾·馬丁內利
|阿仙奴
|24
|22
|前鋒
|10
|內馬爾
|桑托斯
|34
|128
|前鋒
|11
|拉菲尼亞
|巴塞隆納
|29
|37
|前鋒
|26
|雷安
|伯恩茅斯
|19
|1
|前鋒
|25
|伊戈爾·蒂亞戈
|布倫特福德
|24
|2
|前鋒
|7
|維尼修斯
|皇家馬德里
|25
|47
|位置
|球員
|英文名
|所屬球隊
|GK
|強尼·普拉西德
|Johnny Placide
|巴斯蒂亞
|GK
|亞歷山大·皮埃爾
|Alexandre Pierre
|索肖
|GK
|若蘇埃·杜維爾格
|Josué Duverger
|科布倫茨科斯莫斯
|DF
|卡倫斯·阿庫斯
|Carlens Arcus
|昂熱 SCO
|DF
|讓·凱文·杜韋爾納
|Jean-Kévin Duverne
|KAA Gent
|DF
|里卡多·阿德瓦盧
|Ricardo Adé
|LDU基多
|DF
|維爾根斯·保甘斯
|Wilguens Paugain
|SV Zulte Waregem
|DF
|杜克·拉克魯瓦
|Duke Lacroix
|科羅拉多斯普林斯
|DF
|馬丁·埃塞里
|Martin Experience
|AS 南希·洛林
|MF
|萊弗頓·皮埃爾
|Leverton Pierre
|維澤拉
|MF
|卡爾·弗雷德·桑特
|Carl Sainté
|開林帕索機車FC
|MF
|讓里克納·貝勒加德
|Jean-Ricner Bellegarde
|狼隊
|MF
|讓·雅克·丹利
|Danley Jean Jacques
|費城聯盟
|MF
|皮埃爾·伍登斯基
|Woodensky Pierre
|維奧萊特AC
|MF
|多米尼克·西門
|Dominique Simon
|塔特蘭·普雷紹夫
|FW
|路易修斯·迪德森
|Louicius Don Deedson
|達拉斯FC
|FW
|菲列茲迪·皮耶羅
|Frantzdy Pierrot
|費倫斯華路士
|FW
|萊尼·約瑟夫
|Lenny Joseph
|費倫斯華路士
|FW
|杜肯斯·納宗
|Duckens Nazon
|庫爾澤蘭斯
|FW
|德里克·艾蒂安
|Derrick Etienne Jr.
|多倫多FC
|FW
|若蘇埃·卡西米爾
|Josué Casimir
|AJ歐塞爾
|FW
|魯本·普羅維登斯
|Ruben Providence
|阿爾梅勒城
|FW
|威爾遜·伊西多
|Wilson Isidor
|桑德蘭AFC
|輪次
|對戰組合
|比賽日期
|第1輪
|巴西 vs 摩洛哥
|2026年6月14日6:00
|第1輪
|蘇格蘭 vs 海地
|2026年6月14日9:00
|第2輪
|海地 vs 巴西
|2026年6月20日8:30
|第2輪
|摩洛哥 vs 蘇格蘭
|2026年6月20日6:00
|第3輪
|巴西 vs 蘇格蘭
|2026年6月25日6:00
|第3輪
|摩洛哥 vs 海地
|2026年6月25日6:00
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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