我是廣告 請繼續往下閱讀

🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/20巴西VS海地基本資訊

📍世界盃C組戰績一覽

📍巴西VS海地戰力分析

📍巴西VS海地預計先發名單與傷兵名單

📍巴西VS海地之戰結果預測

📍2026世界盃巴西國家隊球員名單

📍2026世界盃海地國家隊球員名單

📍2026世界盃C組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

▲2026世界盃（FIFA）。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃6/20巴西VS海地基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇧🇷 巴西 vs 海地 🇭🇹 開踢時間 台灣時間2026年6月20日 早上8：30 比賽場地 林肯金融球場 所屬組別 小組賽C組（第2輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

世界盃C組戰績一覽



排名 球隊 出賽場次 勝 和 負 進球差 積分 1 蘇格蘭 1 1 0 0 +1 3 2 摩洛哥 1 0 1 0 0 1 3 巴西 1 0 1 0 0 1 4 海地 1 0 0 1 -1 0

巴西VS海地戰力分析

▲巴西當家球星維尼修斯（Vinicius Jr.，左）在球隊落後局面下挺身而出，上半場轟出一記時速高達113公里的神仙球，成為森巴軍團本場唯一的遮羞布。（圖／路透／達志影像）

▲巴西足球協會於昨（18）日發布官方聲明證實，當家球星內馬爾（Neymar）將不會隨隊前往費城，確定缺席對陣海地的C組第二輪賽事。（圖／美聯社／達志影像）

巴西VS海地預計先發名單與傷兵名單

內馬爾確定缺陣，歸期未定

巴西VS海地之戰結果預測

比分預測： 巴西3：0擊敗海地。

▲2026年世界盃C組，蘇格蘭靠著隊長麥金（John McGinn）的關鍵進球，以1：0擊退海地，相隔36年再度於世界盃奪勝。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃巴西國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 效力俱樂部 年齡 出賽次數 門將 1 阿里森 利物浦 33 76 門將 23 埃德森 費內巴切 32 31 門將 12 韋韋頓 格雷米奧 38 1 後衛 14 布雷默 尤文圖斯 29 6 後衛 13 達尼洛 弗拉門戈 34 68 後衛 3 加布里埃爾 阿仙奴 28 17 後衛 24 羅傑·伊巴涅斯 吉達國民 27 5 後衛 4 馬昆奴斯 巴黎聖日耳曼 32 104 後衛 15 萊奧·佩雷拉 弗拉門戈 30 2 後衛 6 亞歷克斯·桑德羅 弗拉門戈 35 43 後衛 16 道格拉斯·桑托斯 聖彼得堡澤尼特 32 5 中場 5 卡塞米羅 曼聯 34 84 中場 2 埃德森 亞特蘭大 26 3 中場 17 法比尼奧 吉達聯合 32 31 中場 8 布魯諾·吉馬良斯 紐卡索聯 28 41 中場 20 盧卡斯·帕奎塔 弗拉門戈 28 61 中場 18 達尼洛·桑托斯 博塔弗戈 25 2 前鋒 9 馬特烏斯·庫尼亞 曼聯 26 21 前鋒 19 恩德里克 里昂 19 15 前鋒 21 路易斯·恩里克 聖彼得堡澤尼特 25 13 前鋒 22 加布里埃爾·馬丁內利 阿仙奴 24 22 前鋒 10 內馬爾 桑托斯 34 128 前鋒 11 拉菲尼亞 巴塞隆納 29 37 前鋒 26 雷安 伯恩茅斯 19 1 前鋒 25 伊戈爾·蒂亞戈 布倫特福德 24 2 前鋒 7 維尼修斯 皇家馬德里 25 47

2026世界盃海地國家隊球員名單

位置 球員 英文名 所屬球隊 GK 強尼·普拉西德 Johnny Placide 巴斯蒂亞 GK 亞歷山大·皮埃爾 Alexandre Pierre 索肖 GK 若蘇埃·杜維爾格 Josué Duverger 科布倫茨科斯莫斯 DF 卡倫斯·阿庫斯 Carlens Arcus 昂熱 SCO DF 讓·凱文·杜韋爾納 Jean-Kévin Duverne KAA Gent DF 里卡多·阿德瓦盧 Ricardo Adé LDU基多 DF 維爾根斯·保甘斯 Wilguens Paugain SV Zulte Waregem DF 杜克·拉克魯瓦 Duke Lacroix 科羅拉多斯普林斯 DF 馬丁·埃塞里 Martin Experience AS 南希·洛林 MF 萊弗頓·皮埃爾 Leverton Pierre 維澤拉 MF 卡爾·弗雷德·桑特 Carl Sainté 開林帕索機車FC MF 讓里克納·貝勒加德 Jean-Ricner Bellegarde 狼隊 MF 讓·雅克·丹利 Danley Jean Jacques 費城聯盟 MF 皮埃爾·伍登斯基 Woodensky Pierre 維奧萊特AC MF 多米尼克·西門 Dominique Simon 塔特蘭·普雷紹夫 FW 路易修斯·迪德森 Louicius Don Deedson 達拉斯FC FW 菲列茲迪·皮耶羅 Frantzdy Pierrot 費倫斯華路士 FW 萊尼·約瑟夫 Lenny Joseph 費倫斯華路士 FW 杜肯斯·納宗 Duckens Nazon 庫爾澤蘭斯 FW 德里克·艾蒂安 Derrick Etienne Jr. 多倫多FC FW 若蘇埃·卡西米爾 Josué Casimir AJ歐塞爾 FW 魯本·普羅維登斯 Ruben Providence 阿爾梅勒城 FW 威爾遜·伊西多 Wilson Isidor 桑德蘭AFC

本屆世界盃C組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期 第1輪 巴西 vs 摩洛哥 2026年6月14日6:00 第1輪 蘇格蘭 vs 海地 2026年6月14日9:00 第2輪 海地 vs 巴西 2026年6月20日8:30 第2輪 摩洛哥 vs 蘇格蘭 2026年6月20日6:00 第3輪 巴西 vs 蘇格蘭 2026年6月25日6:00 第3輪 摩洛哥 vs 海地 2026年6月25日6:00

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃在小組賽首輪爆出不少冷門，其中傳統強權巴西隊首戰竟以1：1被摩洛哥逼平，目前在小組賽中落後給榜首蘇格蘭。森巴軍團次輪將迎戰首戰0：1惜敗蘇格蘭的海地隊。雖然外界普遍看好巴西能輕鬆收下勝利，但退無可退的海地勢必會擺出鐵桶陣全力死守，如何攻破對手的防線，將是進攻端嚴重熄火的巴西急需解決的燙手山芋。這場堪稱本輪實力最懸殊的對決，《NOWNEWS》為讀者整理戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。首戰遭逼平的巴西隊，此役面對海地毫無疑問將展開一場「純進攻」的碾壓戰。總教練安切洛蒂預期將全面釋放前場火力，全力強攻海地的防線。其中，左路天王維尼修斯（Vinicius Jr.）將是撕裂鐵桶陣的最強核武。不論是一對一單純生吞對手防線，或是利用突破吸引包夾、為拉菲尼亞（Raphinha）和恩里克（Luiz Henrique）創造內切空間，他都將是決定比賽是否演變成大屠殺的關鍵。森巴軍團現在最大的敵人不是對手，而是自己的急躁，只要前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）與鋒線群能把握住開局的早中期機會，這場實力懸殊的對決將會輕鬆迎來大爆發。面對傳統強權巴西，海地隊的戰術劇本沒有第二種選擇：全線退防、全員退守。海地將透過四後衛與雙防守中場築起密不透風的禁區城牆，直接放棄控球權，並做好全場不斷追著球跑的心理準備。海地唯一的勝機，是以空間換取時間，想辦法將首戰死守的堅韌度延續下去，並寄望將巴西首戰的浮躁情緒拖進下半場。若海地能將比分死守並咬緊至比賽第60分鐘以後，隨著時間流逝，巨大的晉級壓力勢必會反噬森巴軍團。儘管要在90分鐘內完全封鎖住巴西的豪華火網形同不可能的任務，但海地已退無可退，唯有靠極致的防守紀律撐到最後一刻。阿利森（Alisson Becker）；達尼洛（Danilo）、馬基尼奧斯（Marquinhos）、加布里埃爾・馬加良斯（Gabriel Magalhães）、道格拉斯・桑托斯（Douglas Santos）；卡塞米羅（Casemiro）、布魯諾・吉馬良斯（Bruno Guimarães）；盧卡斯・帕奎塔（Lucas Paquetá）、拉菲尼亞（Raphinha）、維尼修斯・儒尼奧爾（Vinícius Júnior）；馬特烏斯・庫尼亞（Matheus Cunha）。強尼・普拉西德（Johnny Placide）；卡倫斯・阿庫斯（Carlens Arcus）、里卡多・阿德（Ricardo Adé）、漢尼斯・德爾克魯瓦（Hannes Delcroix）、馬丁・艾克斯佩里安斯（Martin Expérience）；尚-里克納・貝勒加德（Jean-Ricner Bellegarde）、丹利・讓-雅克（Danley Jean-Jacques）；路易修斯・迪德松（Louicius Deedson）、若蘇埃・卡西米爾（Josué Casimir）、魯本・普羅維登斯（Ruben Providence）；威爾森・伊西多爾（Wilson Isidor）。兩隊天賦有巨大鴻溝，雖然海地此役勢必全線退防死守，企圖將失分控制在體面的範圍內，但巴西進攻武器多樣，外媒預期突破點在上半場就會到來，並在換邊後徹底拉開比分，展現首戰所欠缺的冷酷無情，一致看好森巴軍團將以3：0輕鬆擊敗海地。