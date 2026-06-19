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韓劇《鐵拳教育》本月一上線就一舉奪下全球非英語影集排行榜冠軍。劇中飾演校園暴力加害者的演員李昇規，近日接受韓國媒體訪問時，首度談及在劇中飾演自己父親的已故演員宋英奎。李昇規痛心地回憶，當初自己是看到電視新聞報導才得知宋英奎過世，內心十分震驚不敢置信，當晚便立刻動身直奔靈堂弔唁。李昇規當時正在距離首爾有一段距離的江原道，透過電視新聞得知宋英奎過世消息，整個人當場愣住，直到現在仍覺得難以置信。當晚他就立刻趕往靈堂致意，只希望親自向前輩道別。兩人在劇中飾演父子，片場的互動也很多。李昇規回憶初次見面時，宋英奎就對他非常親切，主動關心他幾歲、住在哪裡？還說李昇規跟自家女兒年齡相仿，笑說兩人之間的感覺就像父子般自然。拍攝結束後，宋英奎也曾稱讚李昇規的表演細膩，誇獎他：「你的表情真的很好，多虧你這一幕拍得很好，整場戲更加完整了。」宋英奎是多部韓劇中的綠葉代表，許多觀眾都對他不陌生，他去年因為酒後駕車遭警方調查，之後被移送檢方偵辦。未料事件後不久，便傳出在京畿道龍仁市住處車內身亡消息，享年51歲，震驚韓國演藝圈。《鐵拳教育》不僅成為宋英奎的遺作，也讓不少觀眾再次關注他的演出。