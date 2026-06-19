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釋迦被認為不適合祭拜 專家解析：都屬高級水果

近日台東縣長饒慶鈴以預錄方式現身中國廈門海峽論壇，推銷我國台東鳳梨釋迦，且中國更宣布將採購，引起熱議。不過，釋迦在台灣人的眼裡，不只是食物，在民間信仰中，更流傳著「不能拿來拜拜」的禁忌。而中研院道士院士先前受訪時則分享不同看法，認為比起祭品，祭祀時更應重視心誠。民俗信仰中，拜拜有禁忌必須遵循。以水果來說，香蕉、水梨、還有釋迦都被認為是不要上桌供奉的水果；以近期受到熱烈討論的釋迦而言，因為其樣子像「釋迦牟尼佛」的頭、且同音，被認為拿來祭拜是不敬的。但中研院首位道士院士李豐楙先前接受媒體「上下游」訪問時指出，其實比起祭品，祭祀更重視心誠，因此真的拿這些水果拜拜也不會怎麼樣。李豐楙說，民眾對於禁忌而言，可說是寧可信其有。他認為，諧音也是形成祭祀的因素，也會因為時間地點而有不同。農業部台中區農業改良場也曾在農業專訊提及，番石榴、番茄還有釋迦長久以來被認為不宜作為祭拜神鬼之用，但原因是以前自然農耕時代沒有科技化的商業栽培體系，導致會有不敬之舉的禁忌。農業專訊表示，現今的科技時代，早已進入科技化的商業栽培，從繁殖種子，種苗到生 產都是以現代化的機具與儀器設備來生產與處理，均屬高級水果，拿來拜拜當更為神明所歡迎。