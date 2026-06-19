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▲柯佳嬿立了7顆蛋，還說是第一屆立蛋大會。（圖／翻攝自IG@alicekochiayen）

一年一度的端午節到來，除了吃粽子之外，許多民眾都會把握正午時分挑戰傳統習俗「立蛋」求好運。金鐘視后柯佳嬿也應景地參與了這項端午傳統，並在社群平台上大方分享自己一次立7顆蛋的超狂戰績，引發關注。柯佳嬿今在個人Instagram發布了一則限時動態。畫面中可見，在平滑的灰色地面上，竟有多達7顆土色雞蛋被穩穩地立了起來，錯落有致地散佈在畫面各處。成功立起多顆雞蛋的她，幽默地在畫面左下方寫下「第一屆立蛋大會」，展現出十足的過節興致。此外，這則動態還特別搭配了美國經典合唱團The Fleetwoods的復古名曲〈Mr. Blue〉作為背景音樂，讓這場傳統的端午節立蛋挑戰，瞬間增添了幾分輕鬆愜意的文青氛圍。立蛋本身相當考驗專注力、耐心與手部的穩定度，不少人立一顆蛋就得花上大半天。柯佳嬿不僅成功挑戰立蛋，還一口氣立起7顆，超強的平衡感與耐心不僅充滿了端午節的儀式感，也讓粉絲們看見了女神私下充滿童心與俏皮的一面。