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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/20土耳其VS巴拉圭基本資訊

📍世界盃D組戰績一覽

📍土耳其VS巴拉圭戰力分析

📍土耳其VS巴拉圭預計先發名單與傷兵名單

📍土耳其VS巴拉圭之戰結果預測

📍2026世界盃土耳其國家隊球員名單

📍2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單

📍2026世界盃D組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

📍2026 FIFA 世界盃各階段賽程時間與舉辦地點

▲世界盃賽事已於6/12日正式開打。（圖／取自FIFA WORLD CUP）

2026世界盃6/20土耳其VS巴拉圭基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇹🇷 土耳其 vs 巴拉圭 🇵🇾 開踢時間 台灣時間2026年6月20日 早上11：00 比賽場地 利惠體育場（Levi's Stadium） 所屬組別 小組賽D組（第2輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

世界盃D組戰績一覽

D組 P 勝 和 敗 進球數 丟球數 進球差 TCS 積分 1 美國 1 1 0 0 4 1 3 -1 3 2 澳洲 1 1 0 0 2 0 2 0 3 3 土耳其 1 0 0 1 0 2 -2 -1 0 4 巴拉圭 1 0 0 1 1 4 -3 -5 0

土耳其VS巴拉圭戰力分析

▲土耳其戰術核心將圍繞在圖中的居萊爾（Arda Güler）與恰爾汗奧盧（Hakan Çalhánoglu）身上。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴拉圭進攻端則將全權依賴圖中的恩西索（Julio Enciso）與阿爾米隆（Miguel Almirón）的速度。（圖／美聯社／達志影像）

土耳其VS巴拉圭預計先發名單與傷兵名單

先前帶著輕傷入隊的恰爾汗奧盧、伊爾迪茲與卡迪奧盧皆已順利挺過首戰並預計重返先發，目前陣中並無任何傷兵。

📍預測先發：

首戰送出助攻並擺脫大腿傷勢的恩西索與中場博瓦迪利亞皆可健康出戰並預計先發，僅前鋒卡瓦列羅因傷繼續缺陣。

📍預測先發：

土耳其VS巴拉圭之戰結果預測

比分預測： 土耳其2：1險勝巴拉圭

▲在兩軍激烈拼搶下，巴拉圭後衛波巴迪拉（Damián Bobadilla）試圖解圍，未料球卻意外改變方向，硬生生滾進自家大門。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃土耳其國家隊球員名單

位置 球員 英文名 所屬球隊 GK 阿爾泰·巴因德爾 Altay Bayındır 曼聯 GK 梅爾特·居諾克 Mert Günok 費內巴切 GK 烏烏爾詹·恰克爾 Uğurcan Çakır 加拉塔薩雷 DF 恰拉爾·索因居 Çağlar Söyüncü 費內巴切 DF 費爾迪·卡德奧盧 Ferdi Kadıoğlu 布萊頓 DF 梅里赫·德米拉爾 Merih Demiral 吉達阿赫利 DF 奧贊·卡巴克 Ozan Kabak 霍芬海姆 DF 阿卜杜克里姆·巴爾達克奇 Abdülkerim Bardakcı 加拉塔薩雷 DF 澤基·切利克 Zeki Çelik 羅馬 DF 梅爾特·穆爾杜爾 Mert Müldür 費內巴切 DF 埃倫·埃爾馬勒 Eren Elmalı 加拉塔薩雷 DF 薩梅特·阿卡伊登 Samet Akaydin 里澤體育 MF 哈坎·恰爾汗奧盧 Hakan Çalhanoğlu 國際米蘭 MF 奧爾昆·科克曲 Orkun Kökçü 貝西克塔斯 MF 薩利赫·厄茲詹 Salih Özcan 多特蒙德 MF 卡安·艾漢 Kaan Ayhan 加拉塔薩雷 MF 伊斯梅爾·尤克塞克 İsmail Yüksek 費內巴切 FW 阿爾達·居勒爾 Arda Güler 皇家馬德里 FW 凱南·耶爾德茲 Kenan Yıldız 尤文圖斯 FW 巴勒什·阿爾佩爾·耶爾馬茲 Barış Alper Yılmaz 加拉塔薩雷 FW 凱雷姆·阿克蒂爾科盧 Kerem Aktürkoğlu 費內巴切 FW 詹·烏尊 Can Uzun 法蘭克福 FW 德尼茲·居爾 Deniz Gül 波爾圖 FW 尤努斯·阿克君 Yunus Akgün 加拉塔薩雷 FW 奧烏茲·艾登 Oğuz Aydın 費內巴切 FW 伊爾凡·詹·卡赫韋吉 İrfan Can Kahveci 卡瑟姆帕夏

2026世界盃巴拉圭國家隊球員名單

位置 球員 英文名 所屬球隊 GK 加蒂托・費爾南德斯 Gatito Fernández Cerro Porteño GK 奧蘭多・吉爾 Orlando Gill San Lorenzo GK 加斯頓・奧爾韋拉 Gastón Olveira Olimpia DF 古斯塔沃・戈麥斯 Gustavo Gómez Palmeiras DF 朱尼爾・阿隆索 Júnior Alonso Atlético Mineiro DF 法比安・巴爾布埃納 Fabián Balbuena Grêmio DF 奧馬爾・阿爾德雷特 Omar Alderete Sunderland DF 胡安・何塞・卡塞雷斯 Juan José Cáceres Dynamo Moscow DF 古斯塔沃・委拉斯奎茲 Gustavo Velázquez Cerro Porteño DF 何塞・卡納萊 José Canale Lanus DF 亞歷山德羅・馬伊達納 Alexandro Maidana Talleres MF 米格爾・阿爾米隆 Miguel Almirón Atlanta United MF 卡庫 Kaku Al-Ain MF 安德烈斯・庫巴斯 Andrés Cubas Vancouver Whitecaps MF 拉蒙・索薩 Ramón Sosa Palmeiras MF 迭戈・戈麥斯 Diego Gómez Brighton MF 達米安・博巴迪利亞 Damián Bobadilla Sao Paulo MF 布萊安・奧赫達 Braian Ojeda Orlando City MF 馬蒂亞斯・加拉爾薩 Matías Galarza Atlanta United MF 毛里西奧 Maurício Palmeiras FW 安東尼奧・薩納布里亞 Antonio Sanabria Cremonese FW 胡里奧・恩西索 Julio Enciso Strasbourg FW 加布里埃爾・阿瓦洛斯 Gabriel Ávalos Independiente FW 亞歷克斯・阿爾塞 Álex Arce Independiente Rivadavia FW 伊西德羅・皮塔 Isidro Pitta Red Bull Bragantino FW 古斯塔沃・卡瓦列羅 Gustavo Caballero Portsmouth

2026世界盃D組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月13日 9:00 巴拉圭 vs 美國 6月14日 12:00 土耳其 vs 澳洲 6月20日 3:00 澳洲 vs 美國 6月20日 11:00 巴拉圭 vs 土耳其 6月26日 10:00 美國 vs 土耳其 6月26日 10:00 澳洲 vs 巴拉圭

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃D組次輪即將迎來慘烈的生存大戰，首戰同樣吞下敗仗的土耳其與巴拉圭將正面交鋒。土耳其首輪爆冷以0：2慘遭澳洲完封，而巴拉圭則是以1：4被美國隊痛擊。目前兩隊在分組中積分均為0，這場對決形同「輸球就出局」的淘汰賽。《NOWNEWS》為讀者整理D組墊底爭霸戰的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。首戰爆冷吞敗的土耳其，此役迎來核心主力傷癒回歸的利多。總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）將全力解放球隊的天賦，戰術核心將圍繞在居萊爾（Arda Güler）與恰爾汗奧盧（Hakan Çalhánoglu）身上，試圖利用居萊爾的驚人創造力，為邊路的伊爾迪茲（Kenan Yıldiz）與阿克蒂爾科奧盧（Kerem Aktürkoğlu）源源不絕地輸送砲火。土耳其在純實力上明顯高出一截，但目前最大的考驗在於臨場心態與終結能力。在只許勝不許敗的巨大壓力下，陣中星光熠熠的球星能否找回首戰欠缺的臨門一腳，將是土耳其能否重回晉級軌道的關鍵。面對技術流的土耳其，巴拉圭總教練阿爾法羅（Gustavo Alfaro）將排出身高與對抗兼具的4-4-2陣型，策略非常明確，就是要用強悍的身體肉搏與嚴密的中路防守，徹底切斷居萊爾的傳球路線。防守端將由庫巴斯（Andrés Cubas）與博瓦迪利亞（Damián Bobadilla）築起中場屏障以打亂土耳其的控球節奏；進攻端則將全權依賴恩西索（Julio Enciso）與阿爾米隆（Miguel Almirón）的速度。恩西索能否利用對手防線後方的巨大空擋，在反擊中完成致命一擊，將是毫無包袱的巴拉圭上演下剋上的唯一希望。烏古爾坎・恰克爾（Uğurcan Çakır）；梅爾特・穆爾杜爾（Mert Müldür）、梅里赫・德米拉爾（Merih Demiral）、阿卜杜勒克里姆・巴達克奇（Abdülkerim Bardakcı）、費爾迪・卡迪奧盧（Ferdi Kadıoğlu）；哈坎・恰爾汗奧盧（Hakan Çalhanoğlu）、伊斯梅爾・尤克塞克（İsmail Yüksek）；尤努斯・阿克昆（Yunus Akgün）、阿爾達・居勒（Arda Güler）、凱南・耶爾德茲（Kenan Yıldız）；凱雷姆・阿克蒂爾科格魯（Kerem Aktürkoğlu）。奧蘭多・吉爾（Orlando Gill）；胡安・何塞・卡塞雷斯（Juan José Cáceres）、古斯塔沃・戈梅斯（Gustavo Gómez）、奧馬爾・阿爾德雷特（Omar Alderete）、胡尼奧爾・阿隆索（Junior Alonso）；迭戈・戈梅斯（Diego Gómez）、安德烈斯・庫巴斯（Andrés Cubas）、馬蒂亞斯・加拉薩（Matías Galarza）、米格爾・阿爾米隆（Miguel Almirón）；伊西德羅・皮塔（Isidro Pitta）、胡利奧・恩西索（Julio Enciso）。在恰爾汗奧盧等主力核心傷癒回歸後，土耳其不論在整體戰力還是球員天賦上都更勝一籌。只要土耳其能找回首戰對陣澳洲時所欠缺的門前終結能力，並頂住「只能贏不許敗」的沉重包袱，陣中球星的個人能力將有望在這個關鍵夜晚主導戰局。最終比分預測，土耳其將以2：1險勝巴拉圭，在驚濤駭浪中保住晉級下一輪的生機。